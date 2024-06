The 2000’s: The Decade We Saw It All

Welkom bij The 2000’s: The Decade We Saw It All, een meeslepende National Geographic serie die je meeneemt op een onvergetelijke reis door het eerste decennium van de 21e eeuw. Deze serie werpt een uniek licht op de gebeurtenissen, trends en culturele verschuivingen die de wereld hebben gevormd tussen 2000 en 2009. Van de opkomst van sociale media en technologische revoluties tot geopolitieke omwentelingen en de impact van klimaatverandering, ontdek hoe de jaren 2000 een periode van ongekende verandering en uitdagingen waren. “The 2000’s: The Decade We Saw It All” biedt een diepgaand perspectief op de cruciale momenten en fenomenen die ons tijdperk hebben gedefinieerd.