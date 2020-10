‘Apple mogelijk met HomePod 3’

Terwijl we in Nederland en België nog altijd wachten op de dag dat Apple de HomePod bij ons uitbrengt, wordt er achter de schermen alweer nagedacht over een derde HomePod-speaker. Bloomberg schrijft dat Apple serieus nadenkt over een derde HomePod model. Maar wat brengt zo’n HomePod 3 dan?



Apple zet de laatste tijd steeds meer in op audio. De AirPods en AirPods Pro zijn razend populaire oordopjes en achter de schermen wordt er ook nog gesleuteld aan de AirPods Studio. Tegelijkertijd is er nog de HomePod-lijn. Apple bracht in 2018 de eerste HomePod op de markt in een select aantal landen. Aankomende maand volgt de HomePod mini in diezelfde groep landen. Deze kleinere versie is een stuk goedkoper en heeft een nieuw design. De HomePod 3 zou precies tussen deze twee modellen in zitten.

Apple overweegt om een derde slimme speaker uit te brengen. Deze HomePod 3 zit qua prijs, formaat en geluidskwaliteit precies tussen de twee modellen in. De originele HomePod kost in de VS $299, terwijl de HomePod mini vanaf 6 november te bestellen is voor $99. Er is dus zeker qua prijs nog veel ruimte voor een derde model, die dan dus $199 zou kosten. Het is volgens Bloomberg nu nog onduidelijk of Apple de speaker daadwerkelijk uit gaat brengen. Een andere optie is om de prijs van het huidige model te laten zakken. Mogelijk zijn de plannen ook afhankelijk van het succes van de HomePod mini.

Het wordt een drukke tijd voor Apple’s audioproducten. Dezelfde bron beweert namelijk ook dat de AirPods 3 en AirPods Pro 2 in 2021 uitkomen. Meer daarover lees je in ons aparte artikel.