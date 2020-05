Zit je te wachten op een krachtige, wat kleinere MacBook, dan is er wellicht binnenkort nieuws. In benchmarks zou een vernieuwde 13-inch MacBook Pro zijn opgedoken met 32GB RAM en tot 4TB SSD-opslag.

Ice Lake met 32GB RAM en 4TB opslag

Er gaan geruchten dat Apple de 13-inch MacBook Pro een groter scherm zou willen geven. Het nieuwe model zou nog dit voorjaar aangekondigd kunnen worden, wellicht in de loop van mei of tijdens WWDC begin juni. Maar Apple lijkt ook van plan om de hoeveelheid opslag en geheugen te vergroten. Nu is de maximale opslag die je kunt configureren nog 1 terabyte, maar dit kan worden opgevoerd naar 4 terabyte. Je betaalt er wel de hoofdprijs voor.



Het Twitter-account @_rogame beweert dat er een nieuwe configuratie voor de 13-inch MacBook Pro 2020 aan zit te komen, voorzien van Ice Lake-processor. Het gaat dan om een Intel Core i7-1068NG7 quad-core processor geklokt op 2,3 GHz en een boost tot 4,1 GHz. Eerder claimde hetzelfde account dat Apple een model aan het testen is met dezelfde processor en hoeveelheid werkgeheugen. Apple gebruikt de Ice Lake-processor momenteel alleen in de 13-inch MacBook Air, die onlangs is vernieuwd.

In de huidige 13-inch Pro kun je maximaal 16GB werkgeheugen laten stoppen en dat zou nu dus verdubbelen. Het klinkt als een logische stap, als je bedenkt dat de 16-inch MacBook Pro nu leverbaar is met maximaal 64GB RAM. Ook meer opslag is niet vergezocht: bij de 16-inch Pro kun je kiezen voor 2TB, 4TB en 8TB SSD’s terwijl je bij het kleinere model tot 2TB kunt gaan. Dat kost je momenteel wel €1000 tot €1250 extra ten opzichte van het standaardmodel respectievelijk 128GB of 256GB opslag.

Deze technische specs zijn natuurlijk ook belangrijk, maar analist Ming-Chi Kuo heeft er nog wat meer aan toe te voegen. Hij speculeert dat Apple gaat kiezen voor het vernieuwde schaartoetsenbord en een een 14,1-inch Mini LED-scherm. Het zou dan het eerste Apple-product met een dergelijk display zijn. Of je de gok wilt nemen met deze nieuwe technologie is een persoonlijke keuze.