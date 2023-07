Het lijkt erop dat Apple de 13-inch MacBook Air met M2-chip stilletjes heeft geüpdatet met Bluetooth 5.3. Vermoedelijk is dit via een software-update toegevoegd.

Vlak nadat Apple de 15-inch MacBook Air aankondigde, zagen we al dat dit model voorzien was van Bluetooth 5.3. Dit is een iets nieuwere Bluetooth-versie dan Bluetooth 5.0 die Apple tot voor kort in de MacBook Air gebruikte. Maar we zagen op Apple’s vergelijkingspagina ook dat de 13-inch versie ineens Bluetooth 5.3 zou hebben. Het leek er lange tijd op dat dit een foutje van Apple was, aangezien op de aparte pagina voor technische specificaties van de 13-inch nog steeds Bluetooth 5.0 vermeld stond. Maar nu heeft Apple ook op deze pagina de Bluetooth-versie aangepast naar Bluetooth 5.3. Hoe zit dit precies?



Bluetooth 5.3 in 13-inch MacBook Air M2

Zowel de 15- als 13-inch MacBook Air zijn voorzien van Bluetooth-modem BCM4387. Dit suggereert dat beide modellen draaien op exact dezelfde Bluetooth-chip. Uit informatie uit de Bluetooth-database blijkt dat dit modem geschikt is voor Bluetooth 5.3. Het lijkt er dus op dat Apple stilletjes via software de Bluetooth-standaard verhoogd heeft op de 13-inch MacBook Air, zodat deze gelijk ligt met de 15-inch. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een hardwarematige upgrade, omdat er geen nieuwe modelnummers of SKU’s (een productnummer dat winkels gebruiken) in omloop zijn. Wij hebben bij Apple navraag gedaan over de situatie en updaten dit bericht zodra we meer weten.

Dezelfde Bluetooth-modem BCM4387 is ook aanwezig in andere Apple-apparaten, maar er zijn geen aanwijzingen dat er ook andere producten dan de 13-inch MacBook Air zijn die een upgrade in de Bluetooth-standaard gekregen hebben of binnenkort gaan krijgen.

Wat heb je aan Bluetooth 5.3?

Volgens de organisatie van Bluetooth biedt versie 5.3 een aantal verbeteringen ten opzichte van eerdere versies. Zo zou de verbinding betrouwbaarder zijn, is het stroomverbruik bij accessoires lager en profiteren oordopjes, koptelefoons en gehoorapparaten die werken met Bluetooth LE Audio van diverse verbeteringen. Maar in de praktijk ga je waarschijnlijk weinig merken van deze verbeteringen. Apple doet nog niks met Bluetooth LE Audio in bijvoorbeeld de AirPods en er zijn geen andere Apple-accessoires die Bluetooth 5.3 ondersteunen.

Lees ook onze review van de 15-inch MacBook Air M2 en de review van de 13-inch MacBook Air M2 voor ons eindoordeel van de twee verschillende modellen.