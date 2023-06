Apple heeft een nieuwe MacBook Air aangekondigd met 15-inch scherm. Wat ga je betalen voor deze nieuwkomer met M2-chip? We zetten de prijzen van de 15-inch MacBook Air voor je op een rijtje.

En de 13-inch MacBook Air is in prijs verlaagd!

MacBook Air 2023 kopen: dit zijn de prijzen

De nieuwe 15-inch MacBook Air met M2-chip is aangekondigd en je vraagt je misschien af hoeveel je dat gaat kosten. Je kunt kiezen uit verschillende uitvoeringen: van het goedkoopste instapmodel tot een upgrade met meer RAM en meer opslag. Wat dat allemaal gaat kosten (bij Apple en diverse winkels) lees je hier.



Adviesprijzen 15-inch MacBook Air

De prijzen van deze MacBook Air beginnen bij €1.599,- voor het instapmodel en €xxx,- voor de upgrade. Uiteraard kun je dit nog nader configureren door een model op maat te bestellen, met bijvoorbeeld meer opslag of standaard voorgeïnstalleerde software.

Wat maakt deze nieuwe MacBook Air bijzonder? Vooral het grotere scherm, want de M2-chip kennen we al van de bestaande 13-inch MacBook Air uit 2022. Op dat moment werd ook het nieuwe design met de MagSafe-lader in de kleuren middernacht en sterrenlicht geïntroduceerd.

Prijs 15-inch MacBook Air 2023 instapmodel

Dit krijg je als je het basismodel van de 15-inch MacBook Air 2023 met M2-chip koopt:

8‑core CPU

10‑core GPU

8 GB centraal geheugen

256 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Prijs: €1.599,- bij Apple

Check de levertijden en prijzen ook bij MediaMarkt | bij Coolblue | bij Bol.com | bij Amazon

Prijs 15-inch MacBook Air 2023 upgrade

Dit krijg je als je de upgrade van de 15-inch MacBook Air 2023 met M2-chip bestelt:

8‑core CPU

10‑core GPU

8 GB centraal geheugen

512 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Prijs: €1.829,- bij Apple

Deze specs zijn bij alle uitvoeringen hetzelfde:

15,3‑inch Liquid Retina‑display met True Tone

1080p FaceTime HD-camera

MagSafe 3-oplaadpoort

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten

Magic Keyboard met Touch ID

Force Touch-trackpad

Lichtnetadapter van 35 W met twee USB‑C-poorten

Ter vergelijking: 13-inch MacBook Air 2022

Om de genoemde prijzen in perspectief te plaatsen zie je hieronder de adviesprijzen en de winkelprijzen van de 13-inch MacBook Air uit 2022.

Prijzen MacBook Air 2022 M2 instapmodel

Adviesprijs: €1.299,- bij Apple

Voorheen kostte deze MacBook €1.519,- bij Apple. Het betekent dat dit model behoorlijk in prijs is verlaagd, waardoor Apple nu onder de winkelprijs van veel retailers zit. Zij zullen gaandeweg hun prijzen moeten aanpassen aan deze nieuwe situatie. Momenteel zijn de prijzen nog veel te hoog, zoals je in onderstaande prijsvergelijker kunt zien.

Bekijk winkelprijzen van het MacBook Air 2022 instapmodel Middernacht Sterrenlicht Spacegrijs Zilver

Prijzen MacBook Air 2022 M2 instapmodel

Adviesprijs: €1.649,- bij Apple