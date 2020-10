iPhone 12 vs iPhone 11: de verschillen vergeleken

Als je twijfelt welke van de nieuwe 2020 iPhones je moet hebben, is het verstandig om de nieuwe modellen onderling te vergelijken. De afgelopen dagen hebben we dan ook de verschillen tussen de iPhone 12 en iPhone 12 mini op een rij gezet en hebben we eerder ook de verschillen tussen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro uitgelegd. Maar het is ook interessant om te kijken naar de voorganger van de iPhone 12, in dit geval de iPhone 11. Heb je nu een iPhone 11, wat krijg je dan als je gaat upgraden? En als je een ouder toestel hebt, ben je dan net zo goed uit met een (goedkopere) iPhone 11?

Verschil iPhone 12 vs iPhone 11

De verschillen tussen de iPhone 12 en de voorganger zitten hem vooral in de prijs, design, display, camera en mobiele data. Zo onderscheidt de iPhone 12 zich van de iPhone 11:

Prijs : De iPhone 12 is €220 duurder dan de iPhone 11: €909,- vs €689. Dit is de adviesprijs van de iPhone 11. Mogelijk vind je die bij sommige aanbieders nog goedkoper. Het verschil met de kleinere iPhone 12 mini is een stuk kleiner (€809,- vs €689,-), maar dan krijg je ook een kleiner toestel.

: De iPhone 12 is €220 duurder dan de iPhone 11: €909,- vs €689. Dit is de adviesprijs van de iPhone 11. Mogelijk vind je die bij sommige aanbieders nog goedkoper. Het verschil met de kleinere iPhone 12 mini is een stuk kleiner (€809,- vs €689,-), maar dan krijg je ook een kleiner toestel. Afmetingen : De iPhone 12 is een stukje kleiner dan de iPhone 11, omdat de randen vlak zijn. In de hoogte en de breedte is het verschil zo’n 4 millimeter. De iPhone 12 is ook bijna 1 millimeter dunner. Dat zie je ook terug in het gewicht: de iPhone 12 is 32 gram lichter.

: De iPhone 12 is een stukje kleiner dan de iPhone 11, omdat de randen vlak zijn. In de hoogte en de breedte is het verschil zo’n 4 millimeter. De iPhone 12 is ook bijna 1 millimeter dunner. Dat zie je ook terug in het gewicht: de iPhone 12 is 32 gram lichter. Design : Apple heeft bij de iPhone 12 het design aangepast. In plaats van afgeronde randen zoals bij de iPhone 11, zijn ze bij de iPhone 12 vlak. Wel is bij beide toestellen de behuizing van aluminium en de achterkant van glimmend glas.

: Apple heeft bij de iPhone 12 het design aangepast. In plaats van afgeronde randen zoals bij de iPhone 11, zijn ze bij de iPhone 12 vlak. Wel is bij beide toestellen de behuizing van aluminium en de achterkant van glimmend glas. Kleuren : Qua kleuren kun je bij de iPhone 12 kiezen tussen blauw, groen, rood, wit of zwart. De iPhone 11 is er ook in groen, rood, wit of zwart, maar daarnaast zijn er nog paars en geel.

: Qua kleuren kun je bij de iPhone 12 kiezen tussen blauw, groen, rood, wit of zwart. De iPhone 11 is er ook in groen, rood, wit of zwart, maar daarnaast zijn er nog paars en geel. Waterbestendigheid : Hoewel beide toestellen dezelfde certificering hebben, is de iPhone 12 wel beter waterbestendig. Je kan dat toestel tot 6 meter diep houden, terwijl dit bij de iPhone 11 maar 2 meter is.

: Hoewel beide toestellen dezelfde certificering hebben, is de iPhone 12 wel beter waterbestendig. Je kan dat toestel tot 6 meter diep houden, terwijl dit bij de iPhone 11 maar 2 meter is. Scherm : Het schermformaat is bij beide toestellen hetzelfde, maar er zijn wel flinke verschillen in het display. Zo heeft de iPhone 12 dunnere randen, is het een HDR OLED-scherm met mooiere kleuren en dieper zwart, is de resolutie een stuk hoger en is het scherm van Ceramic Shield. Dit maakt het display een stuk steviger. De iPhone 11 ondersteunt wel een aantal extra functies als je het toestel horizontaal houdt, zoals een aparte kolom in de Mail-app.

: Het schermformaat is bij beide toestellen hetzelfde, maar er zijn wel flinke verschillen in het display. Zo heeft de iPhone 12 dunnere randen, is het een HDR OLED-scherm met mooiere kleuren en dieper zwart, is de resolutie een stuk hoger en is het scherm van Ceramic Shield. Dit maakt het display een stuk steviger. De iPhone 11 ondersteunt wel een aantal extra functies als je het toestel horizontaal houdt, zoals een aparte kolom in de Mail-app. Processor : De A14-chip in de iPhone 12 is sneller en beter dan de A13-chip in de iPhone 11. De iPhone 12 gaat daardoor ook wat langer mee. Bij normaal gebruik zal je het verschil in prestaties niet per se heel erg merken.

: De A14-chip in de iPhone 12 is sneller en beter dan de A13-chip in de iPhone 11. De iPhone 12 gaat daardoor ook wat langer mee. Bij normaal gebruik zal je het verschil in prestaties niet per se heel erg merken. Camera : De iPhone 12 heeft een betere camera. De groothoeklens heeft een beter diafragma dat meer licht door laat, met als gevolg betere foto’s. Ook kun je met de ultra-groothoeklens én de selfiecamera nachtfoto’s maken.

: De iPhone 12 heeft een betere camera. De groothoeklens heeft een beter diafragma dat meer licht door laat, met als gevolg betere foto’s. Ook kun je met de ultra-groothoeklens én de selfiecamera nachtfoto’s maken. Cameratechnieken : Smart HDR voor mooiere foto’s is op de iPhone 12 bij de derde generatie beland en is daardoor geavanceerder dan de vorige generatie op de iPhone 11. Bovendien kan je op de iPhone 12-serie ook in HDR Dolby Vision opnemen.

: Smart HDR voor mooiere foto’s is op de iPhone 12 bij de derde generatie beland en is daardoor geavanceerder dan de vorige generatie op de iPhone 11. Bovendien kan je op de iPhone 12-serie ook in HDR Dolby Vision opnemen. 5G : Heb je een abonnement bij een provider die 5G ondersteunt, dan merk je op de iPhone 12 een iets snellere mobiele verbinding. Hoewel de verbeteringen ten opzichte van 4G nu nog beperkt zijn, kan dit de komende jaren verbeteren.

: Heb je een abonnement bij een provider die 5G ondersteunt, dan merk je op de iPhone 12 een iets snellere mobiele verbinding. Hoewel de verbeteringen ten opzichte van 4G nu nog beperkt zijn, kan dit de komende jaren verbeteren. MagSafe: Met MagSafe kun je sommige accessoires met magneten achterop de iPhone bevestigen. Denk aan Apple’s eigen MagSafe Charger, voor gemakkelijker draadloos opladen.

Als je twijfelt tussen de nieuwste iPhone 12 of de iPhone 11 van vorig jaar, zullen het design, scherm, prijs en camera de doorslag geven. Het display is dankzij OLED een stuk beter en mooier. Dat verschil zie je vooral als je de twee toestellen naast elkaar legt, maar ook in het alledaagse gebruik merk je de mooiere kleuren en de hogere resolutie. Qua camera zijn de verschillen kleiner, maar er zijn wel degelijk nieuwe functies bijgekomen. Filmen in HDR Dolby Vision levert veel mooiere video’s op, die je dan ook meteen kan bekijken op het mooiere display. En dankzij de verbeterde processor maak je nu ook selfies met de nachtmodus.

Als je niet zoveel doet met de camera en LCD voor jou ook nog prima is, dan is de iPhone 11 natuurlijk ook nog steeds een goede keuze. Deze is een stuk goedkoper en gaat ongeveer net zo lang mee. Als het grotere formaat en de lagere prijs voor jou het belangrijkste zijn, dan is de iPhone 11 vermoedelijk de beste keuze. Het design is erg persoonlijk: de ene vindt de vlakke randen een stuk mooier, terwijl de ander de afgeronde randen prettiger vindt in het gebruik.

Overeenkomsten iPhone 12 vs iPhone 11

Beide toestellen hebben ook veel met elkaar gemeen. Deze aspecten zijn hetzelfde:

Opslag : Bij beide toestellen kies je voor 64GB, 128GB of 256GB. Het prijsverschil is bij beide modellen ook gelijk.

: Bij beide toestellen kies je voor 64GB, 128GB of 256GB. Het prijsverschil is bij beide modellen ook gelijk. Behuizing : De behuizing is van aluminium, met een glimmend glazen achterkant.

: De behuizing is van aluminium, met een glimmend glazen achterkant. Displayformaat : Qua formaat is het scherm bij allebei de modellen gelijk (6,1-inch), hoewel de resolutie en de gebruikte techniek dus wel anders is. Dat levert mogelijk wel een andere kijkervaring op.

: Qua formaat is het scherm bij allebei de modellen gelijk (6,1-inch), hoewel de resolutie en de gebruikte techniek dus wel anders is. Dat levert mogelijk wel een andere kijkervaring op. Schermtechnieken : Sommige schermtechnieken zijn hetzelfde, zoals True Tone, de brede kleurweergave en de maximale standaardhelderheid.

: Sommige schermtechnieken zijn hetzelfde, zoals True Tone, de brede kleurweergave en de maximale standaardhelderheid. Cameraresolutie : De resolutie van de camera’s is bij alle modellen gelijk, namelijk 12-megapixel. Dat geldt voor zowel de selfiecamera als de camera’s aan de achterkant.

: De resolutie van de camera’s is bij alle modellen gelijk, namelijk 12-megapixel. Dat geldt voor zowel de selfiecamera als de camera’s aan de achterkant. Portretmodus : De portretmodus en portretbelichting zijn bij beide modellen beschikbaar. Je kan dus mooie portretfoto’s van mensen en dieren maken en daarbij de belichting aanpassen.

: De portretmodus en portretbelichting zijn bij beide modellen beschikbaar. Je kan dus mooie portretfoto’s van mensen en dieren maken en daarbij de belichting aanpassen. Nachtmodus : Beide modellen ondersteunen de nachtmodus, hoewel die bij de iPhone 12 ook voor de selfiecamera een ultra-groothoeklens geldt.

: Beide modellen ondersteunen de nachtmodus, hoewel die bij de iPhone 12 ook voor de selfiecamera een ultra-groothoeklens geldt. Optische zoom : De optische zoom is bij beide modellen 2x. Dat betekent dat je naast de standaard zoom ook verder kan uitzoomen met de ultra-groothoeklens. De digitale zoom voor inzoomen is gelijk gebleven (10x).

: De optische zoom is bij beide modellen 2x. Dat betekent dat je naast de standaard zoom ook verder kan uitzoomen met de ultra-groothoeklens. De digitale zoom voor inzoomen is gelijk gebleven (10x). Draadloos : Wifi 6 en Bluetooth 5.0 zijn op beide series beschikbaar. Ook de U1-chip met ultra-wideband zit in zowel de iPhone 12 als iPhone 11 ingebouwd. Daarmee kun je in de toekomst exacte locatiefuncties gebruiken.

: Wifi 6 en Bluetooth 5.0 zijn op beide series beschikbaar. Ook de U1-chip met ultra-wideband zit in zowel de iPhone 12 als iPhone 11 ingebouwd. Daarmee kun je in de toekomst exacte locatiefuncties gebruiken. Batterijduur : De batterijduur is bij beide series nagenoeg gelijk. Alleen de iPhone 12 mini gaat een stukje minder lang mee vanwege het kleinere formaat.

: De batterijduur is bij beide series nagenoeg gelijk. Alleen de iPhone 12 mini gaat een stukje minder lang mee vanwege het kleinere formaat. Opladen : Draadloos opladen en snelladen werkt bij allebei de modellen hetzelfde. Tegenwoordig krijg je bij zowel de iPhone 12 als iPhone 11 alleen een stroomkabel, hoewel er van de iPhone 11 mogelijk nog wel oude voorraad met 5W-stroomadapter en Lightning-oordopjes in omloop is.

: Draadloos opladen en snelladen werkt bij allebei de modellen hetzelfde. Tegenwoordig krijg je bij zowel de iPhone 12 als iPhone 11 alleen een stroomkabel, hoewel er van de iPhone 11 mogelijk nog wel oude voorraad met 5W-stroomadapter en Lightning-oordopjes in omloop is. Dualsim: Gebruik je twee nummers, bijvoorbeeld privé en zakelijk? Dan kan je die op beide modellen in één toestel gebruiken dankzij dualsim.

Specificaties iPhone 12 vs iPhone 11

Wil je alle specificaties van de iPhone 12 vs iPhone 11 nog eens rustig bekijken? Check dan deze tabel. We hebben daarin bovendien de iPhone 12 mini meegenomen, de kleinere variant van de nieuwe iPhone 12-serie. De iPhone 11 staat in het midden, zodat je zowel de normale als de kleine variant makkelijk kan vergelijken.

Conclusie iPhone 12 vs iPhone 11: aankoopadvies

Na het bekijken van de verschillen tussen de iPhone 12 vs iPhone 11, vraag je je misschien af welke je nou het beste kan hebben. Dat is vooral afhankelijk van je behoeftes en wat je met de iPhone wil gaan doen. De iPhone 12 is zonder twijfel het betere model, vanwege het mooiere display, de ondersteuning voor 5G en de verbeterde camera. Heb je al een iPhone 11 en twijfel je of je moet upgraden, dan is dat afhankelijk van wat je met het toestel doet. Maak je maar zelden foto’s en zijn de huidige camera’s voor jou voldoende, dan kan je nog wel even voort. het scherm is wel een upgrade, maar eigenlijk alleen als je de iPhone 11 bijvoorbeeld voor een mooie prijs kan doorverkopen.

Kom je van een wat oudere iPhone (zoals de iPhone 6) en heb je wel interesse in zo’n nieuwe Face ID-iPhone? Dan is de iPhone 11 alsnog een goede keuze. Je gaat er vanaf een oudere iPhone op bijna alle vlakken op vooruit, hoewel het grotere formaat misschien wel even wennen is. Door de nieuwe lagere prijs vinden we de iPhone 11 een goede keuze, helemaal als je een liefhebber bent van afgeronde randen en niets geeft om 5G of nieuwe camerafuncties.

Ga de iPhone 12 kopen als…

…je de nieuwste standaard-iPhone wil.

…je het hoekige design mooier vindt.

…je van donkerblauw houdt.

…je de overstap wil maken naar OLED.

…je een 6,1-inch display wil, maar niet zo’n groot toestel wil. De iPhone 12 is dankzij het design en dunnere schermranden net iets kleiner.

…je graag selfies maakt in het donker of regelmatig filmpjes maakt.

Ga de iPhone 11 kopen als…

…je een voordeligere Face ID-iPhone wil. Je zou ook nog de nog voordeligere iPhone XR kunnen overwegen, al vinden we die gezien de enkele camera een mindere aanbeveling.

…je een liefhebber bent van afgeronde randen en dit prettiger in de hand vindt liggen.

…je eigenlijk nooit foto’s of filmpjes maakt. De camera van de iPhone 11 is dan voldoende.

…je geen 5G-abonnement hebt en ook niet van plan bent om dat binnenkort af te sluiten.

…je altijd al een gele of paarse iPhone had willen hebben.

