iCloud-muziekbibliotheek, iTunes Match en Apple Music staan in nauw verband met elkaar. Wat zijn de verschillen en is het nodig om iTunes Match en Apple Music naast elkaar gebruiken?

Apple heeft twee diensten om te zorgen dat je muzieknummers op elk apparaat beschikbaar zijn: iTunes Match en Apple Music. Beide werken samen met de iCloud-muziekbibliotheek voor het in de cloud afspelen van je eigen muziek en daardoor kan al snel verwarring ontstaan. In deze gids leggen we uit wat de verschillen zijn en hoe je ze samen kunt gebruiken. Het is NIET nodig om abonnee van zowel Apple Music als iTunes Match te zijn. Als je namelijk lid bent van Apple Music krijg je automatisch alle functies die met iTunes Match samenhangen. We zetten de verschillen tussen iTunes Match en Apple Music op een rij.

iCloud-muziekbibliotheek: twee opties

Er zijn twee opties om de iCloud-muziekbibliotheek te gebruiken. Hierbij wordt je persoonlijke muziekbibliotheek gematcht met de nummers die verkrijgbaar zijn in de iTunes Store. Je kunt ze daarna streamen en downloaden op maximaal 10 geregistreerde apparaten. Op alle apparaten zijn de nummers dus beschikbaar en kun je er offline naar luisteren. Het zorgt er ook voor dat je complete muziekbibliotheek op alle apparaten met hetzelfde account gelijk is.

Dit zijn de twee opties om er gebruik van te maken:

Apple Music (standaard €9,99 per maand) : ben je lid van Apple’s muziekdienst, dan mag je standaard gebruik maken van de iCloud-muziekbibliotheek.

: ben je lid van Apple’s muziekdienst, dan mag je standaard gebruik maken van de iCloud-muziekbibliotheek. iTunes Match (vaste prijs €24,99 per jaar): dit geeft je de mogelijkheid om je iTunes-bibliotheek van maximaal 100.000 nummers in iCloud op te slaan.

Daarnaast is er iTunes in the Cloud, waarmee je makkelijk eerdere aankopen vanuit iTunes kunt terugvinden op je apparaten. Dit geldt voor boeken, muziek, films en tv-shows.

Gebruikte termen: Als we het hieronder hebben over ‘catalogus’ dan bedoelen we de muziekcollectie van Apple zelf, bijvoorbeeld de miljoenen nummers in Apple Music. Als we het hebben over ‘muziekbibliotheek’, dan bedoelen we de persoonlijke muziekcollectie van jou, als gebruiker.

Zo gebruik je iCloud-muziekbibliotheek met Apple Music voor je eigen muziekcollectie

Als je een abonnement op Apple Music hebt, dan is daarbij inbegrepen de iCloud-muziekbibliotheek. Daarmee kun je op alle apparaten van de gehele muziekbibliotheek genieten.

Dit werkt als volgt. Zodra je abonnee wordt zal Apple Music controleren welke van je eigen nummers zich ook in de Apple Music-catalogus bevinden. Hierbij wordt gekeken naar naam, artiest en album. Staat het nummer in de catalogus van Apple Music, dan hoeft Apple het nummer niet speciaal in jouw iCloud-opslag te bewaren. De gematchte nummers komen beschikbaar in een kwaliteit van 256 Kbps AAC. Je kunt ze afspelen op al je apparaten, zolang je voor Apple Music blijft betalen.

Nummers die niet in de catalogus staan, zullen worden geüpload naar jouw iCloud-muziekbibliotheek zodat je ze op alle apparaten kunt openen en afspelen.

Zeg je je Apple Music-abonnement op, dan staan de nummers alleen nog lokaal op het oorspronkelijke apparaat (meestal zal dat iTunes op de desktop zijn). Je kunt ze dan niet meer streamen naar al je apparaten.

Bekijk ook Apple Music: alles over Apple's eigen streamingdienst voor muziek Apple Music is de streaming muziekdienst van Apple. De bibliotheek van Apple Music bestaat uit miljoenen nummers waar je ongelimiteerd naar kan luisteren. Lees alles over de prijs, het muziekaanbod en de eigenschappen van Apple Music in dit overzicht.

Zo gebruik je iCloud-muziekbibliotheek met iTunes Match voor je eigen muziekcollectie

Ben je abonnee van iTunes Match, dan krijg je ook een iCloud-muziekbibliotheek tot je beschikking, waarmee je op tien apparaten kunt genieten van je gehele muziekbibliotheek.

De nummers die in de muziekcatalogus van de iTunes Store staan komen beschikbaar op al je apparaten. Je kunt ze ook downloaden om offline te kunnen luisteren. De nummers komen in een kwaliteit van 256 Kbps AAC DRM-vrij beschikbaar op je apparaten. Je kunt de nummers offline bewaren en blijven afspelen.

Nummers die niet in de iTunes-catalogus staan zullen worden geüpload naar je iCloud-muziekbibliotheek, zodat je ze op alle andere apparaten kunt openen. Omdat je zelf de eigenaar bent van de nummers kun je ze blijven afspelen op het apparaat waar ze oorspronkelijk op bewaard zijn, ook als je iTunes Match opzegt.

Bekijk ook iTunes Match: alles over je muziekcollectie matchen met iTunes Met iTunes Match kun je voor 25 euro per jaar je complete muziekbibliotheek streamen naar alle apparaten. Wat kun je er zoal mee? Dat lees je in ons uitlegartikel over iTunes Match!

iTunes Match en Apple Music samen gebruiken

Het is mogelijk om lid te zijn van beide diensten, maar dit is niet nodig. Als je namelijk lid bent van Apple Music heb je automatisch ook alle functies van iTunes Match tot je beschikking. Zelfs als je unieke nummers in je muziekbibliotheek hebt, zoals live optredens en remixes, die niet via Apple Music te beluisteren zijn, kun je dankzij iCloud-muziekbibliotheek op al je apparaten afspelen. Dat kan zowel met Apple Music als met iTunes Match.

Het ‘matchen’ deze eigen nummers via iTunes Match werkt als volgt:

Nummers die zijn gematcht zijn beschikbaar in de iCloud-muziekbibliotheek in een kwaliteit van 256 Kbps AAC, zonder DRM.

Nummers die niet konden worden gematcht worden in het originele formaat geüpload naar je iCloud-muziekbibliotheek, waarna je ze weer in het originele formaat kunt downloaden naar andere apparaten.

Apple Music en iTunes Match bieden beide vanaf alle apparaten met iCloud toegang tot je muziekbibliotheek. Het gaat dus niet om het maken van reservekopieën van je muziekcollectie, maar om het toegang hebben tot al je nummers. Omdat er wel eens iets misgaat bij het matchen van de nummers is het verstandig om een kopie van je oorspronkelijke muziekcollectie te maken en bijvoorbeeld op een externe harddisk te bewaren, voordat je met Apple Music of iTunes Match aan de slag gaat. Het kan namelijk wel eens gebeuren dat unieke live-opnames of bootleg-versies van een nummer worden vervangen door de standaard plaatopname.

Verschillen iTunes Match en Apple Music

Dit zijn in het kort de belangrijkste verschillen tussen iTunes Match en Apple Music:

Bij iTunes Match zorg je zelf voor de muziek, dat door Apple naar de cloud geupload wordt zodat je het op al je apparaten kan streamen. Bij Apple Music kun je ook je eigen muziek uploaden en heb je toegang tot de muziekcollectie van miljoenen nummers.

iTunes Match is goedkoper (€25,- per jaar), terwijl je voor Apple Music €9,99 per maand betaalt.

Bij Apple Music heb je ook toegang tot videoclips, meescrollende songteksten, gecureerde afspeellijsten, persoonlijke mixen afgestemd op jouw muzieksmaak en meer aanbevelingen. Bij iTunes Match moet je alles zelf maken en regelen.

Apple Music ondersteunt vanaf juni 2021 een hogere geluidskwaliteit met Dolby Atmos en lossless audio.

Conclusie verschillen iTunes Match vs Apple Music

Als je abonnee bent van Apple Music, is het niet nodig om iTunes Match erbij te houden. Alle functies van iTunes Match vind je ook gewoon bij Apple Music, plus nog veel meer extra’s. iTunes Match is daardoor eigenlijk alleen nog de moeite als je goedkoop uit wil zijn en alleen een eigen muziekcollectie hebt (van bijvoorbeeld cd’s) die je op al je apparaten (al dan niet via de cloud) beschikbaar wil hebben. Het voordeel van iTunes Match is dat je maar €25,- per jaar betaalt, waarbij de muziek ook echt van jou blijft. Bij Apple Music betaal je €9,99 per maand en als je opzegt, behoud je alleen nog de nummers die je zelf geupload hebt. Muziek die je uit de Apple Music-catalogus toevoegt, verdwijnen dan uit je bibliotheek.