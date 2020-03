Met Final Cut Pro X haal je professionele videomontagesoftware in huis. In deze gids vertellen we je over de belangrijkste functies en of het iets voor jou is.

Als het gaat om professionele videobewerking zijn er twee grote spelers: Adobe Premiere Pro en Apple Final Cut Pro X. Beide programma’s zijn zeer uitgebreid en geschikt voor professioneel gebruik. In deze gids focussen we ons op de belangrijkste functies van Final Cut Pro X. De software is nogal duur, maar gelukkig biedt Apple je de mogelijkheid om het eerst gratis te proberen.

Normaal kun je 30 dagen testen, maar Apple heeft tijdelijk de probeerperiode van Final Cut Pro X verlengd naar 90 dagen. Na de proefperiode worden projecten niet verwijderd, maar om verder te monteren zul je de aankoop moeten doen. Apple biedt een speciale onderwijskorting voor het gehele professionele pakket

Verschil tussen iMovie en Final Cut Pro X

Voor videobewerking is iMovie misschien wel een van de bekendste apps. Deze app kun je gratis installeren op Mac, iPhone en iPad. iMovie is ontworpen voor huis-tuin-en-keuken-bewerking, terwijl Final Cut Pro X bedoeld is voor serieuze filmprojecten.

Zoek je naar een simpel programma voor kleinere bewerkingen, download dan gratis iMovie in plaats van het dure alternatief. Apple raadt ook aan om te beginnen met iMovie alvorens je serieus geld gaat uitgeven. Bovendien is iMovie geschikt voor iPhone, iPad én Mac in plaats van alleen maar de Mac.

Bekijk ook iMovie op iPhone en iPad: zelf video's maken en bewerken Met iMovie op de iPhone en iPad monteer je zelf een film met je eigen filmmateriaal. Ontdek hoe je clips kunt samenvoegen tot een video, effecten en mooie overgangen toevoegt en vervolgens deelt met de hele wereld. Met dit iMovie-stappenplan lukt het jou ook!

Belangrijkste functies van Final Cut Pro X

Omdat deze professionele software vol zit met functies, groot en klein, bespreken we de belangrijkste hieronder.

Grafische prestaties

Het bewerken van video kan een zware taak zijn voor jouw Mac. Het is daarom van belang dat je zeker weet dat je een geschikte Mac hebt voor videoproductie. Heb je een MacBook Air , dan zal de ventilator sneller aanspringen en zal het monteren langer duren. Afhankelijk van jouw wensen kun je voor een MacBook Pro iMac Pro of Mac Pro gaan. Veel functies van Final Cut Pro X vereisen ook een krachtige grafische kaart. Eventueel kun je dit oplossen met een eGPU

Metal graphics

Als het om video gaat is het essentieel hoe je Mac en de software omgaat met graphics. Met Final Cut Pro X heb je niet alleen het voordeel dat het van Apple komt (en dus geoptimaliseerd is), maar het gaat verder. Apple heeft Metal graphics ingebouwd in dit programma. Dit zorgt ervoor dat je afhankelijk van jouw Mac met tientallen procenten sneller kunt monteren. Zo ben je minder tijd kwijt aan wachten zodat je gewoon kunt blijven doorwerken.

Bekijk ook Alles over Metal voor iOS en macOS Metal is een techniek voor iOS en OS X die grafische prestaties mogelijk maakt. iCulture legt uit hoe Metal mooiere graphics toont met minder moeite.

360-graden video

Op internet zien we steeds meer 360-graden video’s verschijnen. Final Cut Pro X heeft ondersteuning voor deze bijzondere video’s. Je vindt speciale effecten en teksten die speciaal hiervoor ontworpen zijn. Tijdens het monteren kun je je 360-graden video bekijken met én zonder VR-headset.

Andere functies zijn het verwijderen van statieven, oriëntatie veranderen en het uitlijnen van de horizon.

Multicam ondersteuning

Grote producties vereisen vaak meerdere camera’s tegelijk. Ook tijdens interviews wordt dit vaak gedaan. Daarom kun je met Final Cut Pro X tot wel 64 verschillende camera’s synchroon afspelen. Hiermee kun je altijd de juiste hoek bekijken en in je project slepen. Je kunt natuurlijk individuele camera’s apart op kleur bewerken.

Weet je niet zeker welke opname geschikt is? Dan kun je er meerdere proberen, want dit programma maakt het makkelijk om een verkeerde keuze te vervangen door een andere clip. Zo hoef je niet telkens alles precies op maat te knippen.

Meer handige Final Cut Pro X functies

Naast bovenstaande grotere functies heeft het programma ook andere noemenswaardige functies die we niet uitgebreid zullen bespreken, maar wel willen noemen:

HDR : met HDR-ondersteuning komt je video pas echt tot leven dankzij het betere kleurcontrast.

: met HDR-ondersteuning komt je video pas echt tot leven dankzij het betere kleurcontrast. ProRes RAW : heb je een geschikte camera, dan zul je blij worden van ondersteuning voor de extreem hoge ProRes RAW-kwaliteit. Tot wel 6 streams op 8K-kwaliteit of 23 streams met 4K op een geschikte Mac.

: heb je een geschikte camera, dan zul je blij worden van ondersteuning voor de extreem hoge ProRes RAW-kwaliteit. Tot wel 6 streams op 8K-kwaliteit of 23 streams met 4K op een geschikte Mac. Extensies : gebruik workflow-extensies om het aantal functies verder uit te breiden met bijvoorbeeld samenwerken en vertalen.

: gebruik workflow-extensies om het aantal functies verder uit te breiden met bijvoorbeeld samenwerken en vertalen. Synchronised Clips : met deze functie wordt audio automatisch aan video gekoppeld en gesynchroniseerd.

: met deze functie wordt audio automatisch aan video gekoppeld en gesynchroniseerd. Apple optimalisatie: omdat de software en hardware van Apple komt ben je verzekerd van de beste optimalisatie.

Final Cut Pro X gratis proberen en kopen

