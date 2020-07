Ben je doof of slechthorend? Dan kun je de flitser van de iPhone-camera laten knipperen als er een melding of telefoongesprek binnenkomt. Maar ook in andere situaties kan zo'n flitsmelding handig zijn, bijvoorbeeld op plekken met luide muziek.

Flits bij bellen

Er zijn drie manieren om te weten dat er een melding op je iPhone is binnengekomen: je kunt het horen, voelen of zien. Je iPhone kan geluiden, trillingen en meldingen op het scherm geven. Maar er is nog een vierde manier: je kunt de flitser van de iPhone laten knipperen. In deze tip lees je hoe dit werkt.

Je kunt de iPhone zo instellen dat de LED-flitser aan de achterkant een paar keer knippert zodra er een notificatie binnenkomt. Dat kan handig zijn als je in een luide omgeving bent, bijvoorbeeld tijdens het uitgaan. Oorspronkelijk is de functie echter bedoeld voor mensen die slechthorend zijn en de normale notificaties niet goed kunnen horen. Ook kan deze functie handig zijn als je je iPhone op stil hebt staan en met het scherm naar beneden op de tafel hebt gelegd, waardoor je meldingen niet ziet binnenkomen.

iPhone-flitser laten knipperen bij notificaties

Je vindt de instelling voor LED-verlichting via de volgende stappen:

Open de Instellingen-app. Kies voor Toegankelijkheid. Blader naar het onderdeel Horen en tik op Audio/Visueel. Zet de schakelaar aan bij Ledflits bij melding. Je kunt ook met een schakelaar aangeven of de flitser moet knipperen als het geluid van je iPhone uit staat.

Zodra je iPhone vergrendeld is en er een melding binnenkomt, knippert de LED-flitser een paar keer. Ook bij het ontvangen van een melding tijdens een telefoongesprek, zoals een sms-bericht, flitst het LED-lampje enkele keren. Heb je de Niet storen-functie aanstaan, dan zal de LED-flitser niet knipperen. Je zult dus ‘s nachts niet gewekt worden door het knipperende lampje, want op dat moment staat de telefoon op Niet storen.

Deze knipperfunctie is ook aanwezig op elke iPod touch met LED-flitser. Op de iPad is het uiteraard alleen beschikbaar als je een flitser hebt.