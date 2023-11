Op veel besturingssystemen kun je Telegram installeren, waaronder natuurlijk de iPhone, iPad en Mac. Achter de schermen werkt Apple aan de ontwikkeling van de Apple Vision Pro. Deze mixed reality headset moet begin volgend jaar in de Verenigde Staten op de markt komen. Voordat het zover is test Apple met de visionOS beta en kunnen ontwikkelaars hun apps via deze weg testen. Telegram laat nu zien waar zij aan werken.



Telegram test app voor visionOS en Apple Vision Pro

Of een chat-app met mixed reality wel echt nodig is, is nog maar de vraag. Aan de ene kant is het misschien wat overdreven, maar aan de andere kant kan het best handig zijn dat je de headset niet hoeft af te zetten als je even op een berichtje moet antwoorden. De preview wordt in een video gedeeld op, je verwacht het niet, Telegram. Dat deed de oprichter van het platform Pavel Doerov op zijn eigen kanaal.

In de video is vrij veel van de app te zien. Uiteraard kun je al je gesprekken bekijken op een manier die je al gewend bent. Links vind je een lijst met alle gesprekken en rechts staat het geopende gesprek. Er is ook een complete weergave voor de instellingen van de app en je kunt middels dicteren ook berichten sturen. Maar wat maakt de app nou uniek voor visionOS? Dat moeten de animaties wel zijn. In de gedeelde preview worden uitbundige animaties getoond die je in Telegram kunt sturen. De confetti en roze wolken komen echt naar voren en treden ook buiten de grenzen van de app om het nog levendiger te maken.

Uiteindelijke ontwerp mogelijk anders

Het is goed mogelijk dat de definitieve versie van Telegram voor visionOS her en der wat anders eruit ziet dan wat er nu gedeeld is. De app is immers nog niet af en de headset zelf is nog niet eens te koop. Wel is het aannemelijk dat het algemene ontwerp gelijk blijft waardoor het veel weg heeft van de iPad-versie van Telegram, maar dan met een visionOS jasje. Het lijkt ook veel op de Vision Pro-versie van Apple’s eigen Berichten-app. Hoewel de Apple Vision Pro een aanvulling is op je andere Apple-apparaten, valt het ons op dat de app helemaal op zichzelf lijkt te werken. Dat is bij een app voor de Apple Watch vaak niet het geval, want daar moet je veel zaken regelen via de bijbehorende iPhone-app.

Benieuwd naar wat Apple Vision Pro nog meer te bieden heeft en wanneer het te koop is? Check dan ons aparte artikel over Apple’s nieuwste productcategorie.