Zoek je een privacyfilter voor je iPhone-scherm, zodat anderen niet kunnen meekijken? Check dan eens deze opties: er zijn privacy screenprotectors van PanzerGlass, Belkin, InvisibleShield en andere merken. In deze gids zetten we de opties op een rij.

iPhone screenprotectors met maximale privacy

Meekijken op je iPhone-scherm kan vervelend zijn: anderen zien je privéfoto’s en kunnen zelfs je toegangscode afkijken. Gelukkig is dit te voorkomen met een privacy screenprotector voor de iPhone. Een privacy screenprotector zorgt ervoor dat anderen niet vanaf de zijkant op je scherm kunnen kijken. Alleen als je recht naar het scherm kijkt kun je de inhoud probleemloos lezen. Vaak hebben dergelijke iPhone-screenprotectors nog wat extra functies, zoals een antimicrobiële coating om de groei van bacteriën te remmen of een speciale coating om vingervlekken tegen te gaan. We bespreken de drie meest populaire merken en een goedkoper alternatief.

Privacy-screenprotectors van PanzerGlass

Bij PanzerGlass heb je de keuze uit twee productlijnen: de Classic Fit en de Ultra-Wide Fit, die wat breder is. Daarnaast heb je de speciale privacy-screenprotectors. Dit merk is bij vrijwel alle winkels te koop en krijgt hoge waarderingen. Naast de extra privacy mag je dezelfde bescherming verwachten zoals je dat van een tempered glass screenprotector gewend bent. Deze screenprotectors hebben een 2-weg privacyfilter, waardoor je het scherm alleen kan zien als je er recht voor zit. Hij is goed te gebruiken in combinatie met een hoesje en er zit een speciale coating op die 99,99% van alle veelvoorkomende oppervlaktebacteriën onschadelijk maakt en vette vingerafdrukken voorkomt. De verpakking is afkomstig uit duurzame bosbouw en kan gemakkelijk worden gerecycled. Je krijgt er een EasyAligner frame bij voor een eenvoudige, rechte plaatsing.

Privacy screenprotectors van Belkin

Bij Belkin moet je de ScreenForce TemperedGlass-variant hebben als je een privacy-screenprotector voor je iPhone zoekt. Belkin maakt ze al jarenlang en je kunt hier dus ook goed terecht als je een wat oudere variant zoekt. De TemperedGlass screenprotector voor iPhone biedt geavanceerde bescherming tegen val- en stootschade en voorkomt ongewenst meekijken. Een antimicrobiële coating beschermt tegen verkleuring, terwijl de aanraakgevoeligheid en helderheid van het scherm wel zoals gebruikelijk blijft. Je krijgt een mal meegeleverd, waarmee je de screenprotector perfect kunt opplakken. Maar je kunt dit ook in de winkel laten doen, onder andere bij Apple.

Privacy screenprotectors van InvisibleShield

De privacy screenprotectors van InvisibleShield (ook wel verkocht onder de merknaam ZAGG) zijn voorzien van ClearPrint-technologie tegen vingerafdrukken. De Glass Elite Privacy 360-variant heeft een filter in alle vier richtingen, die voorkomt da tanderen iets op je scherm kunnen zien. Dit werkt zowel in portret- als in landschapsweergave. Je kunt een extra garantie erbij kopen, die je het recht geeft op één gratis reparatie als je scherm toch kapot blijkt te zijn gaan.

BlueBuilt privacy screenprotectors van Coolblue

Coolblue verkoopt alle merken screenprotectors, ook van PanzerGlass, Belkin en InvisibleShield. Maar ze hebben ook een eigen merk, dat net iets goedkoper is. Op de BlueBuilt Privacy Filter Screenprotector Glas krijg je 5 jaar garantie. Verder heeft deze screenprotector alles wat je ook op de duurdere merken vindt: een bescherming tegen krassen en stoten, een coating tegen vingervlekken en een zodanig design dat je je telefoonhoesje kunt blijven gebruiken. Als extraatje krijg je er een privacyfilter bij. Bij het aanschaffen van deze screenprotector kun je ook kiezen voor een blauwlichtfilter.

Bekijken: BlueBuilt privacy screenprotectors

Goedkope privacy screenprotectors

Er zijn goedkopere merken voor privacy screenprotectors, als je wat geld wilt besparen.

