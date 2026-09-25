Het iPhone- en iPad-scherm is door het spiegelende scherm soms moeilijk leesbaar in fel zonlicht en op het strand. Met deze tips wordt lezen in fel zonlicht op de iPad makkelijker.

De iPad heeft een spiegelend scherm en is daardoor soms moeilijk in de zon te lezen. Hoewel Apple de afgelopen jaren de schermtechnologie van de iPad heeft verbeterd, heb je toch vaak last van spiegeling. Wat valt eraan te doen? In dit artikel lees je tips voor het gebruik van je iPad in fel zonlicht. Een dure oplossing is om te kiezen voor een iPad met nanotextuur, zodat het scherm een matte afwerking heeft. Maar dat is slechts op een beperkt aantal modellen mogelijk. Op deze pagina bespreken we ook oplossingen die wat gemakkelijker te realiseren zijn!

Spiegelend iPad-scherm in fel zonlicht

Als je met mooi weer buiten in de tuin zit of naar het strand graag en wat wil lezen of een spelletje wil spelen op je iPad, kan je last krijgen van weerspiegeling. Je zit dan vooral naar jezelf te kijken en meer met je ogen te knijpen om te zien wat er op je iPad staat. Dat kan voor eventjes geen kwaad, maar op den duur kan dat vervelend zijn voor je ogen. Gelukkig is er veel aan te doen, om te beginnen met een iPad met het beste scherm voor buiten.

#1 iPad met antireflectiecoating

Als je de minste kans wil op spiegeling op je iPad-scherm, dan kun je het beste kiezen voor een iPad met antireflectiecoating en een volledig gelamineerd scherm. Deze schermen zorgen voor minder weerkaatsing, waardoor ze buitenshuis beter af te lezen zijn. Deze modellen zijn voorzien van antireflectiecoating:

Alleen de standaard iPads hebben géén antireflectiecoating en gelamineerd scherm. Deze zijn in de felle zon daarom wat minder prettig af te lezen. Je zou dit kunnen oplossen met een matte screenprotector (zie verderop).

#2 iPad met nanotextuur (mat scherm)

Nanotextuur is een speciale techniek om het scherm van de iPad een matte afwerking te geven. Hierdoor reflecteert het dus niet. Het is beschikbaar op een select aantal schermen en het is een vrij prijzige optie. Momenteel zijn alleen de volgende iPads verkrijgbaar met nanotextuur:

iPad-schermen met nanotextuur: spiegelt niet.

#3 Gebruik een matte screenprotector

Een goedkope oplossing om een iPad in zonlicht te gebruiken is het aanbrengen van een matte (anti-glare) screenprotectors voor de iPad. Daarmee wordt het scherm niet beter verlicht, maar het voorkomt wel vervelende spiegeling. Er zijn nog wel wat anti-glare screenprotectors te koop. Je moet goed opletten welk model geschikt is voor jouw iPad. Kies je de verkeerde, dan kan het zomaar zijn dat het niet goed past of dat de FaceTime-camera niet goed werkt. De prijzen variëren van een paar euro tot een paar tientjes, afhankelijk van de kwaliteit.

Je kunt deze screenprotectors ook aantreffen onder de naam ’tempered’ of ‘privacy’. In beide gevallen wordt de inhoud van het scherm gedempt. Bij een privacy-screenprotector kun je bovendien alleen de inhoud van het scherm lezen als je er recht voor zit. Mensen die naast je zitten of over je schouder kijken, zien alleen een zwart scherm.

#4 Gebruik een speciale bril tegen spiegelend scherm

Gebruik een zonnebril met polariserende glazen als je de iPad buitenshuis wilt gebruiken. Deze zorgen dat je het scherm beter kunt aflezen met minimale spiegeling, maar ze beschermen je ogen ook tegen de UV-stralen. Je moet dan wel het scherm onder de juiste hoek bekijken, zodat het scherm niet wordt geblokkeerd.

Je kunt ook een passieve 3D-bril dragen als je de iPad buitenshuis gebruikt. Ook deze blokkeren het polariserende licht en zorgen dat je het iPad-scherm beter kunt aflezen. Deze brillen zien er wel opvallend uit, dus alleen gebruiken in eigen tuin.

#5 Ga in de schaduw zitten

Een simpele oplossing: gebruik een parasol of een iPhone-case die dienstdoet als ‘zonneklep’ voor de iPad. Dat voorkomt dat er direct zonlicht op het scherm schijnt. Wil je langere tijd op je iPad werken, dan kan het helpen om de iPad in een zwarte doos te zetten, zoals de IKEA Drona-bak. Dit werkt het beste als je aan een tafel zit en de doos gekanteld op tafel zet.

Je stoel of ligbed verplaatsen zodat er geen direct zonlicht over je schouder op het scherm schijnt, kan ook helpen. De spiegeling zal dan niet helemaal verdwenen zijn, maar als je genoeg schaduw opzoekt, is het al een stuk beter te lezen.

Gebruik je een hoes voor je iPad, dan kun je die misschien ook gebruiken als een soort zonneklep. Tip: gebruik je het Smart Keyboard voor de iPad, dan kan het toetsenbord dienst doen als zonneklepje. Klap de hoes uit zoals je normaal ook doet, maar draai de iPad met hoes en al 180 graden. Pas wel op dat je het toetsenbordje tegenhoudt met je vingers, anders klapt deze naar beneden. Eventueel kun je de helderheid handmatig hoger te zetten.

#6 Helderheid maximaal zetten bij een spiegelend iPad-scherm Om in de zon het iPad-scherm goed te kunnen aflezen, kun je de helderheid maximaal zetten via het Bedieningspaneel of via Instellingen > Scherm en helderheid. Als je de helderheid op automatisch hebt staan, past hij zich meestal direct aan zodra je met de iPad buiten zit. Je zou ook kunnen kiezen voor een andere instelling in de app, bijvoorbeeld een sepia achtergrond met zwarte letters. In onze tip over de schermverlichting aanpassen lees je hoe je alles over het instellen van de helderheid op iPhone en iPad. Bekijk ook (Automatische) helderheid van je iPhone-scherm aanpassen Is het scherm van je iPhone te donker of lijkt het gedimd? Met deze 5 tips kun je de helderheid aanpassen of achterhalen waaraan het helderheidsprobleem ligt.

#7 Gebruik niet de donkere modus

Je kunt op de iPad de donkere modus gebruiken. Misschien ben je er fan van, maar in zonlicht is dit niet altijd de ideale instelling. Staat je iPad altijd op donker, dan kun je buiten in fel zonlicht het beste kiezen voor de lichte modus. Het aanpassen van de weergave doe je via het Bedieningspaneel (door de helderheidsregelaar ingedrukt te houden) of via de Instellingen-app. Check ook de instellingen van de app om te kijken of deze een aparte instelling heeft.

De iPad is niet geschikt om langdurig in zonlicht te lezen. Los van het feit dat het vermoeiend is om het scherm af te lezen, kan de iPad op het strand makkelijk oververhit raken. Er verschijnt dan een melding in beeld dat de iPad oververhit is en eerst moet afkoelen.

Alternatief: e-reader met E-Ink-scherm

Ondanks deze tips blijven e-readers zoals de Kindle beter geschikt om in de zon te lezen. Ze maken vaak gebruik van een andere schermtechnologie, namelijk E-Ink.

De Kindle is daardoor geschikter voor buitenshuis en de iPad is beter voor binnenshuis. Ben je iemand die lange dagen op het strand ligt en e-books wil lezen, dan loont het de moeite om een goedkope ereader aan te schaffen. Let wel op dat de e-books op beide apparaten te gebruiken zijn. Bij Amazon kun je Kindle-boeken aanschaffen, die je zowel op de Kindle-reader als op de iPad, iPhone en andere apparaten kunt lezen. De boeken die je in de iBooks Store van Apple koopt, zijn alleen op de apparaten van Apple te lezen.

Bekijk ook Dit zijn de beste ereaders voor zwoele zomernachten Boeken lezen doe je op een iPhone of iPad. Maar sommige mensen vinden het toch iets prettiger om er een speciale ereader voor aan te schaffen. Je hebt meerdere merken, waarvan we er vier bespreken: Amazon Kindle, Kobo, PocketBook en BOOX. Maar daarnaast zijn er nog veel meer manieren om ebooks te lezen.

Let wel op dat je een model kiest met achtergrondverlichting, zodat je ook bij weinig licht en ’s avonds in bed goed kunt lezen. Of gebruik een bedlampje. Het is een afweging wat voor jou het belangrijkst is: in de zon lezen (e-reader is ideaal) of een veelzijdiger apparaat waar je ook nog allerlei apps op kunt installeren (iPhone en iPad zijn ideaal). E-readers zoals de Kindle zijn vaak uitsluitend gericht op het lezen van e-books. Er zijn ook e-readers van andere merken, zoals Kobo.