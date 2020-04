Het iPhone- en iPad-scherm is door het spiegelende scherm soms moeilijk leesbaar in fel zonlicht en op het strand. Met deze tips wordt lezen in fel zonlicht op de iPad makkelijker.

Spiegelend iPad-scherm

De iPad heeft een spiegelend scherm en is daardoor soms moeilijk in de zon te lezen. Hoewel Apple de afgelopen jaren de schermtechnologie van de iPad heeft verbeterd, heb je toch vaak last van spiegeling. Wat valt eraan te doen? In dit artikel lees je tips voor het gebruik van je iPad in fel zonlicht.

Spiegelend iPad-scherm in fel zonlicht

Als je met mooi weer buiten in de tuin zit of naar het strand graag en wat wil lezen of een spelletje wil spelen op je iPad, kan je last krijgen van weerspiegeling. Je zit dan vooral naar jezelf te kijken en meer met je ogen te knijpen om te zien wat er op je iPad staat. Dat kan voor eventjes geen kwaad, maar op den duur kan dat vervelend zijn voor je ogen. Gelukkig is er veel aan te doen, om te beginnen met een iPad met het beste scherm voor buiten.

iPad met antireflectiecoating

Als je de minste kans wil op spiegeling op je iPad-scherm, dan kun je het beste kiezen voor een iPad met antireflectiecoating en een volledig gelamineerd scherm. Deze schermen zorgen voor de minste weerkaatsing. Nagenoeg alle modellen zijn voorzien van zo’n scherm: van de iPad Pro tot de iPad Air 2019 en de iPad mini 2019. Alleen de standaard iPads hebben géén antireflectiecoating en gelamineerd scherm. Dat zijn de iPad 2017, iPad 2018 en iPad 2019. Deze kun je dus het beste niet buiten in de zon gebruiken. Heb je nog een oudere iPad Air 2 uit 2014? Die heeft dan weer wél die speciale coating.

Hoe pas ik de helderheid aan bij spiegelend iPad-scherm?

Om in de zon het iPad-scherm goed te kunnen aflezen, kun je de helderheid maximaal zetten via het Bedieningspaneel of via Instellingen > Beeldscherm en helderheid. Als je de helderheid op automatisch hebt staan, past hij zich meestal direct aan zodra je met de iPad buiten zit.

Je zou ook kunnen kiezen voor een andere instelling in de app, bijvoorbeeld een sepia achtergrond met zwarte letters. In onze tip over de schermverlichting aanpassen lees je hoe je alles over het instellen van de helderheid op iPhone en iPad.

Gebruik de lichte modus

Je kan op de iPad de donkere modus gebruiken. Misschien staat jouw iPad wel altijd op donker, omdat dit prettiger is als je ‘s avonds iets wil lezen. Veel apps bieden bovendien zelf een donkere modus aan, die je via de instellingen kan aanpassen. Maar als je je iPad buiten in fel zonlicht gebruikt, kun je het beste kiezen voor de lichte modus. Het aanpassen van de weergave doe je via het Bedieningspaneel (door de helderheidsregelaar ingedrukt te houden) of via de Instellingen-app. Check ook de instellingen van de app om te kijken of deze een aparte instelling heeft. In de iCulture-app pas je dit aan via Instellingen > Dag- en nachtmodus.

Werkt een screenprotector tegen spiegelend scherm?

Een alternatieve oplossing voor een iPad in zonlicht is het gebruik van matte (anti-glare) screenprotectors voor de iPad. Daarmee wordt het scherm echter niet beter verlicht, maar het voorkomt mogelijk wel vervelende spiegeling. Er zijn nog wel wat anti-glare screenprotectors te koop, maar je moet wel goed oppassen dat die geschikt is voor jouw model iPad. Vooral voor oudere iPads is er nog wel wat keus, zoals deze voor de iPad Air.

Speciale bril tegen spiegelend scherm

Gebruik een zonnebril met polariserende glazen als je de iPad buitenshuis wilt gebruiken. Deze zorgen dat je het scherm beter kunt aflezen met minimale spiegeling. Maar ze beschermen je ogen ook tegen de UV-stralen. Je moet dan wel het scherm onder de juiste hoek bekijken, zodat het scherm niet wordt geblokkeerd.

Je kunt ook een passieve 3D-bril dragen als je de iPad buitenshuis gebruikt. Ook deze blokkeren het polariserende licht en zorgen dat je het iPad-scherm beter kunt aflezen. Deze brillen zien er wel opvallend uit, dus alleen gebruiken in eigen tuin.

Spiegelend iPad-scherm in de schaduw

Een simpele oplossing: gebruik een parasol of een iPhone-case die dienstdoet als ‘zonneklep’ voor de iPad. Dat voorkomt dat er direct zonlicht op het scherm schijnt. Wil je langere tijd op je iPad werken, dan kan het helpen om de iPad in een zwarte doos te gebruiken, zoals de IKEA Skubb-box. Dit werkt het beste als je aan een tafel zit en de doos gekanteld op tafel zet.

Je stoel of ligbed verplaatsen zodat er geen direct zonlicht over je schouder op het scherm schijnt, kan ook helpen. De spiegeling zal dan niet helemaal verdwenen zijn, maar als je genoeg schaduw opzoekt is het al een stuk beter te lezen.

Gebruik je een hoes voor je iPad, dan kan je die misschien ook gebruiken als een soort zonneklep. Tip: gebruik je het Smart Keyboard voor de iPad, dan kun je het toetsenbord ook gebruiken als zonneklepje. Klap de hoes uit zoals je normaal ook doet, maar draai de iPad met hoes en al dan 180 graden. Pas wel op dat je het toetsenbordje tegenhoudt met je vingers, anders klapt deze naar beneden. Vergeet niet om eventueel de helderheid handmatig hoger te zetten.

De iPad is niet geschikt om langdurig in zonlicht te lezen. Los van het feit dat het vermoeiend is om het scherm af te lezen, kan de iPad op het strand makkelijk oververhit raken. Er verschijnt dan een melding in beeld dat de iPad oververhit is en eerst moet afkoelen.

Alternatief: ereader met E-Ink-scherm

Ondanks deze tips blijven ereaders zoals de Kindle beter geschikt om in de zon te lezen. Ze maken vaak gebruik van een andere schermtechnologie, namelijk E-Ink.

De Kindle is daardoor geschikter voor buitenshuis en de iPad is beter voor binnenshuis. Ben je iemand die lange dagen op het strand ligt en ebooks wil lezen, dan loont het de moeite om een goedkope ereader aan te schaffen. Let wel op dat de ebooks op beide apparaten te gebruiken zijn. Bij Amazon kun je Kindle-boeken aanschaffen, die je zowel op de Kindle-reader als op de iPad, iPhone en andere apparaten kunt lezen. De boeken die je in de iBookstore van Apple koopt, zijn alleen op de apparaten van Apple te lezen.

Let wel op dat je een model kiest met met achtergrondverlichting, zodat je ook bij weinig licht en ‘s avonds in bed goed kunt lezen. Of gebruik een bedlampje. Het is een afweging wat voor jou het belangrijkst is: in de zon lezen (ereader is ideaal) of een veelzijdiger apparaat waar je ook nog allerlei apps op kunt installeren (iPhone en iPad zijn ideaal). Ereaders zoals de Kindle zijn vaak uitsluitend gericht op het lezen van ebooks. Er zijn ook ereaders van andere merken, zoals Kobo.