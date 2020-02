Als je je iPhone of iPad met een screenprotector beschermt, houdt deze langer z’n waarde. In dit artikel lees je welke varianten schermfolies er zijn en hoe je deze het beste zelf kunt aanbrengen. Je hoeft niet zelf te gaan plakken, want je kunt het ook laten doen in de Apple Store of bij een winkelier.

Wat is een screenprotector?

Een screenprotector is in feite een laagje glas of plasticfolie, om op het scherm te plakken. Ze zijn altijd op maat gemaakt voor jouw type smartphone. Let bij goedkope beschermfolie op of de openingen voor de microfoon, flitser en camera wel op de juiste plaats zitten.

Screenprotectors zijn te koop bij de Apple Store, Coolblue en andere winkels. Bekende merken zijn Belkin, Tech21, Zagg en InvisibleShield.

Waarom een screenprotector?

De beschermfolie heeft meerdere functies:

Het voorkomt dat er krassen op je iPhone- of iPad-scherm komen.

Het kan glasbreuk voorkomen als je iDevice op de grond valt.

Matte screenprotectors zorgen dat het scherm minder spiegelt.

Privacy-screenprotectors zorgen dat anderen niet kunnen meekijken op jouw scherm.

Welke screenprotectors zijn er?

In het algemeen zijn beschermfolies bedoeld om krassen op het scherm te voorkomen. Maar er zijn ook producten met een speciale functie. Grofweg zijn er twee varianten:

Gehard glas : dit zijn vrijwel onzichtbare screenprotectors, die een extra laagje glas op je scherm leggen om te beschermen tegen krassen

: dit zijn vrijwel onzichtbare screenprotectors, die een extra laagje glas op je scherm leggen om te beschermen tegen krassen Plasticfolie: goedkopere beschermfolie, soms met speciale eigenschappen zoals anti-reflectie of privacy-functie

Welke van de twee je kiest is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Zit je vaak in felle zon, dan is een niet-reflecterende beschermfolie prettiger voor je ogen. Maar onder normale lichtomstandigheden is het scherm minder helder omdat de schermverlichting wordt gefilterd door de folie. Onzichtbare screenprotectors zijn vaak te herkennen aan termen als ‘invisible’ of ‘clear’.

Voordelen van een screenprotector op je iPhone en iPad

Een screenprotector heeft allerlei voordelen. Dit zijn de twee belangrijkste:

Minder krassen , waardoor je toestel z’n waarde beter houdt. Dit kan van belang zijn als je je toestel na verloop van tijd weer wilt doorverkopen.

, waardoor je toestel z’n waarde beter houdt. Dit kan van belang zijn als je je toestel na verloop van tijd weer wilt doorverkopen. Beter afleesbaar scherm, door verminderde spiegeling. Je moet hiervoor wel een mat exemplaar hebben.

Een derde voordeel is verbeterde bescherming tegen glasbreuk. Als je iPhone ongunstig valt, kan gemakkelijk het scherm barsten. De schermfolie geeft dan extra bescherming. Een beschermhoesje is uiteraard een nog betere oplossing.

Alternatieven voor een screenprotector

Wil je je iPhone of iPad goed beschermen, maar heb je geen zin in een screenprotector, dan zijn er eigenlijk twee alternatieven:

Een iPhone-hoesje die het toestel volledig omsluit, vooral de varianten die eruit zien als een boekje. Deze worden ook wel walletcase of foliocase genoemd.

Speciale sprays die een beschermlaag op je scherm aanbrengen. Sommige spuit je erop met een spuitbus, andere door een vochtig doekje over het scherm te wrijven. Deze bieden minder goede bescherming dan een schermfolie. Wel hebben ze soms extra eigenschappen, zoals afstoten van bacteriën.

Screenprotector plakken: zo werkt het

Je plakt de sticker als volgt op je iPhone of iPad:

Zorg ervoor dat je in een stofvrije ruimte zit. Zo voorkom je dat er stof en vuil onder de sticker komt. Een vochtige badkamer is het meest ideaal; het is niet erg als de screenprotector nat wordt. Reinig het scherm van de iPhone of iPad met een mild schoonmaakmiddel, zodat vingervlekken en andere vettigheid van het scherm is verdwenen. Maak het scherm droog met een zachte, niet pluizende doek. Microvezeldoekjes zijn hiervoor erg geschikt. Soms krijg je een poetsdoekje meegeleverd bij de screenprotector. Als er vloeistof bij de screenprotector wordt geleverd, dan spuit je dit eerst in een dun laagje op het scherm. Zo niet, dan kun je meteen verder met de volgende stap. Plak de sticker voorzichtig op de iPhone of iPad. Probeer bijvoorbeeld aan de onderkant te beginnen en langzaam omhoog te plakken. Zorg ervoor dat de sticker precies in het midden zit en dat de uitsnedes voor knoppen goed uitgelijnd zijn. Veeg eventuele luchtbelletjes weg met je vinger of een bankpas. Je kunt dit ook al doen terwijl je de sticker opplakt.

Screenprotector laten plakken door Apple Store en APR’s

Heb je moeite met het opplakken van de beschermfolie, dan kun je sinds februari 2016 ook terecht bij de Apple Stores in Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Brussel. Bij aanschaf van een Belkin TrueClear InvisiGlass-beschermfolie (via Apple Store) wordt deze gratis opgeplakt. Mislukt het opplakken, dan zal de medewerker net zo lang doorgaan met plakken totdat het gelukt is. Je hoeft hiervoor maar één keer te betalen. De Apple Store-medewerkers maken gebruik van een speciale machine, ontwikkeld door Belkin. Deze brengt de beschermfolie zonder bubbels en vuil aan.

Bij de APR”s was het al langer mogelijk om een screenprotector te laten oppakken. Ook hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de machines van Belkin. Het geldt bijvoorbeeld voor AMac en Xando in Nederland en voor Lab9 in België.

Screenprotector verwijderen, kan dat?

Wil je de screenprotector verwijderen, dan lukt dat vrijwel altijd zonder lijmresten achter te laten. De meeste screenprotectors komen schoon van het scherm. Sommige exemplaren kun je afspoelen onder de kraan en daarna nogmaals gebruiken. Het resultaat wordt daardoor wel ietsje minder.

