Accessoires om slaap te tracken

Er zijn allerlei apps om je slaap te tracken. Wil je verder gaan dan het gebruiken van apps om je slaap te tracken en analyseren? Dan kun je ervoor kiezen om een accessoire aan te schaffen. Deze kunnen vaak nauwkeurigere data verzamelen. Wij lichten enkele goede keuzes voor je uit!

Let op: de meeste slaapaccessoires zijn bedoeld voor recreatief gebruik, het zijn geen medische hulpmiddelen. Als je last hebt van ernstige slaapproblemen kun je beter een arts inschakelen. Ook kunnen de metingen wel eens afwijken van wat je zelf ervaren hebt. Kijk daarom liever op de lange termijn of je iets aan deze accessoires hebt, of focus je op de echt praktische functies zoals de wekker.



De beste slaaptracker: Fitbit Versa 2

Alle Fitbits beschikken over slaapfuncties, maar met de Fitbit Versa 2 ben je klaar voor de toekomst. Dit is het nieuwste model met een aantal interessante verbeteringen. Met de Fitbit Versa 2 weet je zeker dat je een degelijke slaaptracker in huis hebt gehaald. De Versa 2 beschikt naast allerlei standaard Fitbit-functies ook over twee slaapfuncties: Sleep Score en Smart Wake. Met Sleep Score krijg je ‘s ochtends op basis van jouw slaap een rapportcijfer. Dit cijfer is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de lengte van je slaap. In onze review van de Fitbit Versa 2 bleek dat een onrustige nacht vaak niet helemaal goed geregistreerd werd, maar dat mag de pret niet drukken. Met de Smart Wake-functie word je rustig wakker gemaakt door je Fitbit (deze functie wordt nog uitgerold). Je kunt een interval kiezen (bijvoorbeeld 30 minuten) en je wordt tussen twee bepaalde tijdstippen gewekt. Stel je 07:30 en 08:00 in, dan word je dus uiterlijk om 08:00 wakker gemaakt. Je voelt op je pols rustig getik, en dat komt goed van pas als je met iemand anders in bed ligt. Diegene wordt niet wakker van jouw Fitbit. Alles weten over onze ervaringen met de Fitbit Versa 2? Lees dan onze review!

Beddit-slaapmonitor

Deze Beddit-slaapmonitor van Apple is slechts 2 millimeter dun en vrij smal, zodat je er weinig van merkt. De monitor houdt verschillende gegevens bij, namelijk je hartslag, ademhaling, kamertemperatuur, luchtvochtigheid en snurkgedrag. Voor dat laatste heb je wel je iPhone nodig, want de monitor heeft geen microfoon.

‘s Ochtends krijg je (eventueel op je Apple Watch) een overzicht van de afgelopen nacht. De app helpt je eraan herinneren dat het tijd is om naar bed te gaan, en aan het eind van de week krijg je een volledig overzicht van je slaapritme. Je kunt inzien hoe laat je in slaap bent gevallen, maar ook hoe laat je wakker werd. Al die gegevens gegevens worden ook in de Gezondheid-app van Apple gezet, zodat je deze gegevens kan combineren met die van andere sensoren. Apple heeft Beddit ooit overgenomen en verkoopt de slaapmat sindsdien alleen nog in de eigen winkels.

Bekijken: Beddit-slaapmonitor bij Apple voor ca. €150

Garmin Venu

Ook op de Garmin-sporthorloges vind je vaak een slaapfunctie. Wij richten ons op het nieuwste model, de Garmin Venu.

Met de Garmin Venu heb je niet alleen een goede smartwatch in huis, maar ook een degelijke slaaptracker. Als je dit horloge ‘s nachts omhoudt krijg je een beeld van jouw slaapkwaliteit. Het horloge houdt bij wanneer je in een lichte of diepe slaap zit. Daarnaast wordt je hartslag regelmatig gecheckt, en weet je hoe je ademhaling was. Heb je een onrustige nacht gehad, dan zullen deze waarden dus hoger liggen dan normaal. De Garmin Venu helpt je ook met ontspannen en hydratatie bijhouden.

Polar Vantage M

Met deze tracker van Polar houd je overdag je sportprestaties bij, en ‘s nachts je slaap. Dat is immers ook essentieel voor de gezonde sporter. Polar heeft hiervoor de zogeheten Sleep Plus Stages. Je volgt je slaapfasen, en krijgt ‘s ochtends een slaapscore. Deze details kun je allemaal goed overzien in de bijbehorende Polar Flow app. Het algoritme van Sleep Plus Stages voldoet volgens Polar aan de gouden standaarden van wetenschappelijk onderbouwde slaapregistratie.

Wil je toch liever je slaap tracken met apps voor je iPhone of Apple Watch? Kijk dan naar deze round-ups!