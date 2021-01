De beste golfapps voor iPhone

Golfapps zijn onmisbaar geworden op de golfbaan: je scorekaart indienen doe je gewoon vanaf je iPhone, zonder dat je een duur golfhorloge nodig hebt. En je hebt zelfs geen rangefinder meer nodig om de exacte afstand tot het midden van de green te bepalen. Met golfapps regel je dit allemaal vanaf je iPhone. Heb je een Apple Watch, dan zijn er zelfs nog meer mogelijkheden. Je kunt dan namelijk je golfspel meten en analyseren, meteen vanaf je pols! Deze golfapps moet je hebben:

Golfapps: ook voor je Apple Watch

Heb je een Apple Watch, dan is die prima te gebruiken als golfhorloge. Zoek je een goedkoper alternatief, dan zou je eens naar de Garmin Approach S10 kunnen kijken. Maar wie toch al een Apple Watch heeft, hoeft niet zo’n apart horloge te hebben. Zeker sinds de Apple Watch Serie 2 en 3 op de markt zijn: ze hebben ingebouwde GPS en een snellere processor, waardoor ze eigenlijk net zo goed presteren als een gespecialiseerd golfhorloge.

Golfshot

Uniek voor deze app is dat je op de Apple Watch een compleet overzicht krijgt van de hole. Je kunt ook inzoomen op de green, waarbij je ingezoomde satellietbeelden te zien krijgt. Ze zijn niet van de allerbeste kwaliteit, maar in de meeste gevallen goed genoeg. Wil je betere kaarten, dan kun je beter naar de app Fun Golf kijken, die we verder op bespreken. Ook het design kan nog wel iets beter.

Golfshot berekent de real-time afstanden naar alle hazards en doelen van meer dan 40.000 golfbanen wereldwijd. Dit werkt zowel op de Apple Watch als op Android Wear. Je kunt in de app je scores bijhouden en statistieken aflezen om je spel te verbeteren, o.a. het aantal puts en clubafstanden. Na elke ronde krijg je een samenvatting van je scores. De app zelf is gratis te downloaden, maar je betaalt per jaar voor het gebruik van de app.

Hole 19

Hole 19 is een van de meestgebruikte golfapps op de Apple Watch. Het is bovendien een sociaal platform waar je je scores kunt bijhouden, zowel op de iPhone als op de Apple Watch. Je krijgt tijdens het golfen de afstanden te zien tot de green. Ook in deze app vind je de gegevens van meer dan 40.000 golfbanen wereldwijd. Grote pluspunt is dat deze app gratis is. Het bevat iets minder mogelijkheden dan Golfshot, maar de mogelijkheden komen goed overeen. Goed t gebruiken om scores bij te houden en afstanden te bekijken.

Zepp Golf

Verbeter je swing door je bewegingen te analyseren met deze app en de bijbehorende sensor, die ooit voor 150 euro in de Apple Store verkrijgbaar was. Momenteel kun je deze alleen nog in tweedehands kringen vinden.

Met de app kun je ook video’s maken van je golfspel, met speciale effecten, infographics en voice-overs. Het leuke is dat het ook werkt zonder de sensor, dankzij de sensoren die al in de Apple Watch zitten. Het is dan wel iets minder nauwkeurig en je krijgt iets meer info te zien. Bekijk je club speed, club plane, tempo, backswing-lengte en meer.

Tag Heuer Golf

Tag Heuer heeft een golfapp, die ze na de overname van FunGolf in handen hebben gekregen. Gebruikers zijn daar niet 100% enthousiast over, maar de app biedt toch best wat leuke en handige functies zoals het raadplegen van 40.000 golfbanen en het meten van de afstand tot de green en hazards. De iPhone-app is gratis te gebruiken, maar als je de Apple Watch-functies wilt gebruiken moet je daar jaarlijks een paar tientjes voor betalen. Dat lijkt misschien veel, maar de functies die je dan krijgt zijn grotendeels gelijk aan de Tag Heuer Connected Modular 45 Golf Edition, een golfhorloge dat bijna €2.000 kost. Heb je toch al een Apple Watch, dan kan dit een aantrekkelijke optie zijn.

Arccos 360

Dankzij een lezerstip ontdekten we de Arccos 360 van Arccos Golf (verkrijgbaar bij Apple). Dit is een systeem met 14 sensoren, dat ontwikkeld is in samenwerking met de wereldberoemde golfstatisticus Peter Sanders. Sanders werkte met topgolfer Zach Johnson en vele anderen.

Het systeem verdeelt je handicap in vijf onderdelen: driving, approach, chipping, sand game en putting. Je ziet precies hoe elk onderdeel bijdraagt tot je score. De statistieken van elk onderdeel kun je vergelijken met andere golfers met ongeveer dezelfde handicap. Ook kun je patronen ontdekken in je golfprestaties, zodat je tijdens het spel je tactiek kunt aanpakken. Het systeem bestaat uit 13 standaardsensoren 1 puttersensor. Je bevestigt een sensor aan de grip van je golfclub en maakt verbinding met een app op je iPhone. Het systeem legt vervolgens al je slagen vast en analyseert de gegevens in realtime.

Je ziet de afstand en nauwkeurigheid van je slagen, gemiddelde afstanden per club, hoe snel je op de green bent, hoe snel je de bal uit de bunker hebt geslagen, het aantal putts en nog veel meer. Via het dashboard op de iPhone kun je je samen met de instructeur verdiepen in statistieken, spelpatronen en gegevens voor elke club, slag, hole en ronde.

Je kunt de Arccos 360 hier bekijken.

V1 Game

V1 Game lijkt op Arccos 360, maar je hoeft er geen extra sensoren voor te kopen. Deze app gebruikt de sensoren in je iPhone en Apple Watch om te bepalen of je hebt geslagen. V1 Game kost wel zo’n 60 euro per jaar om de premium-functies te kunnen gebruiken. maar dan heb je ook een app die constant wordt bijgewerkt met nieuwe functies. Op basis van GPS-locatie worden mogelijke golflocaties vastgelegd en na elk rondje kun je in de mobiele app of op de desktop zien hoe je het gedaan hebt. Ook kun je clubs toewijzen of stats verwijderen waar je minder trots op bent.

V1 Game beschikt over een kleurrijk dashboard, waarop je de Strokes Gained-data kunt zien. De Apple Watch-app levert ook tracking. Door te koppelen met V1 Coach kun je je stats doorsturen naar je trainer, om vervolgens tips of aanbevelingen te krijgen. Wil je liever geen accessoires kopen, dan is V1 Game goedkoper om mee te starten dan Arccos 360.

Golf.nl

Golf.nl is de app van de Nederlandse Golf Federatie en dat betekent dat je er alleen gebruik van kunt maken als je een NGF-nummer hebt (te vinden op de NGF-pas). De app is te gebruiken als digitale scorekaart, waarbij je handicap meteen wordt aangepast. Ook kun je in de app zien waar je op de ranglijst staat in Nederland binnen jouw club, leeftijdscategorie en dergelijke. Uiteraard houdt de Golf.nl app je golfscores bij, die je ook kunt delen met vrienden om op te scheppen. Je kunt elkaars golfprestaties zien, dus delen hoeft eigenlijk niet.

Leadingcourses

Leadingcourses bevat een enorme database aan golfbanen over de hele wereld, namelijk meer dan 40.000. Als dat getal je bekend voorkomt: dat kan kloppen, want Hole 19 en Golfshot beloven hetzelfde aantal golfbanen. Deze app van Nederlandse ontwikkelaars laat je zien waar de golfbaan is, hoe deze eruit ziet en wat de voorzieningen zijn. Ook de prijzen staan erbij. Je kunt zoeken op plaatsen, namen van golfbanen of de lijst van de beste golfbanen in het land bekijken.

De app wordt nog verder ontwikkeld. Zo zijn de makers bezig met het maken van favorietenlijstje en een functie om berichten te versturen naar golfbaanmanagers. De makers beloven dat de app regelmatig bijgewerkt wordt.

Fun Golf GPS

Fun Golf GPS klinkt misschien als een spelletje, maar dat is het niet. Je kunt voor maximaal vier spelers de score bijhouden op je Apple Watch. Heb je een Series 2 of nieuwer, dan houdt de app via GPS ook je locatie bij. Je hoeft dus geen iPhone bij de hand te hebben. Fun Golf GPS toont een 2D-beeld van de green en de omliggende bunkers en hazards. Op de iPhone zie je wel de 3D-beelden, wat eigenlijk iets handiger is op onbekend terrein. Je krijgt afstanden tot de green en er zit ook een shot tracking-functie in.

Golf Game Book

Ben je competitief ingesteld, dan zal Golf Game Book je aanspreken. Bij deze app draait het om het bijhouden van scores voor een hele groep. Je kunt je eigen toernooitjes maken, waarbij de scores live worden bijgehouden. Vanaf de Apple Watch kun je meteen de ranglijst zien voor maximaal vier spelers tegelijk. Dus ook als je vrienden aan de andere kant van de aardbol op een green staan, kun je zien wat de anderen doen. Er zit een standaard rangefinder-functie in en je kunt data handmatig invoeren. Grootste voordeel is de groepsfunctie, grootste nadeel is dat het er wat minder mooi uitziet dan de andere apps.

18Birdies

18Birdies is een rangefinder voor je Apple Watch, vooral goed voor het bijhouden van je score. Noteer het aantal strokes, putts, chips en meer, allemaal via je horloge. Deze app toont meer info dan Hole 19, maar kan daardoor ook wat druk zijn. Het is ook wat lastiger om de knoppen op het scherm te raken. Los daarvan is de app wel goed ontworpen en zit er duidelijke uitleg in. Voor geavanceerde stats moet je betalen, maar ook met de gratis versie kun je al goed uit de voeten.

Golf Plus

Het mooie van de Apple Watch is dat er bewegingssensoren (en allerlei andere sensoren) in zitten. Dit kun je mooi gebruiken om je slag te analyseren. De Apple Watch-app van Golf Plus analyseert je swing en geeft tips om te verbeteren. De metingen zijn volgens de maker erg nauwkeurig, omdat het horloge op je pols zit en daarom met alle acties meebeweegt. De app maakt bovendien gebruik van AI om je swing te leren kennen. Daarbij meet de app 100 keer per seconde. Heb je een Apple Watch Series 2 of nieuwer, dan zal de app ook je locatiedata vastleggen en gebruikt deze data om te bepalen hoe ver je de bal hebt geslagen. Via de iPhone-app kun je uitgebreidere analyses zien.

Andere golfapps voor Apple Watch en iPhone

Misschien zijn deze alternatieve golfapps precies wat je zoekt:

