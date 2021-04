Wil je coronaproof reizen, dan is de auto een ideaal vervoermiddel. Je zit samen met je eigen huisgenoten en rijdt heel Nederland door, waarbij je alleen hoeft uit te stappen om te tanken. Er zijn genoeg apps die het autorijden een stuk makkelijker en leuker maken en we hebben ze hier voor je op een rijtje gezet.

Met de iPhone in de auto kun je meer dan alleen navigeren. In de App Store vind je allerlei handige apps. Of je nou een nieuwe auto nodig hebt, op zoek bent naar technische informatie, op de hoogte wilt blijven van de laatste filemeldingen of je gereden kilometers wilt bijhouden, er is altijd wel een geschikte app. Met de suggesties hieronder heb je altijd alle info bij de hand.

#1 Apps voor elektrisch rijden

Heb je een elektrische auto, dan wil je natuurlijk weten waar de laadpalen staan en bij welke opladers je terecht kunt. Gelukkig hebben we een aparte lijst met apps voor elektrische rijders. Sterker nog, we hebben er zelfs twee! Er zijn namelijk ook CarPlay-apps voor elektrische auto’s!

Bekijk ook De beste apps voor elektrische auto's: opladers en laadpalen vinden Wat zijn de beste iPhone-apps voor elektrische auto's? In dit artikel zetten we apps voor laadpalen, tanken en opladen op een rij. Van NewMotion tot Google Maps: dit zijn de beste apps voor je elektrische auto.

#2 Auto kopen en verkopen

Voordat je met de auto op pad kunt gaan zul je er eerst eentje moeten kopen. Je kunt hiervoor terecht bij de bekende adressen: Marktplaats natuurlijk, maar ook bij enkele gespecialiseerde sites en apps:

Marktplaats - koop en verkoop (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Je kunt in de Marktplaats-app zoeken naar een specifiek automerk of kijken wat er bij jou in de buurt te koop staat.

Gaspedaal.nl: Tweedehands auto (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Zoeken in meerdere autosites tegelijk.

AutoScout24: Tweedehands auto (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Een van oorsprong Duitse autosite die in heel Europa actief is.

AutoTrader: tweedehands auto's (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Was ooit in handen van uitgeverij Sanoma, maar valt nu ook onder AutoScout24.

#3 Auto-informatie opvragen

Heb je je oog laten vallen op een fraaie occasion, dan wil je wel alle details weten. Dit kun je doen met de RDW Voertuig-app, die ook informatie biedt over motoren, brommers, caravans en aanhangers. Van alle voertuigen met kenteken in Nederland kun je via de ze app de gegevens gratis opvragen. Ze komen rechtstreeks en realtime uit het RDW-kentekenregister. Je kunt voertuiggegevens opvragen zoals brandstofverbruik, vermogen, zuinigheidslabel, gewicht, informatie over de tellerstand, eventueel ‘status gestolen’ en informatie over terugroepacties. erder kun je controleren hoe lang een voertuig al op naam staat van de huidige eigenaar en hoeveel eigenaren er zijn geweest.

Er zijn ook externe aanbieders van dergelijke apps, bijvoorbeeld Finnik iKenteken. Daarmee ontvang je uitgebreide informatie over alle Nederlandse auto’s. Je vult een kenteken in en krijgt gratis alle info, zoals APK-vervaldatum, nieuwprijs en het aantal eigenaren. Ook kun je de tellerstand controleren. De informatie komt uit bronnen zoals RDW, Autotelex, Autotrust en Autozine. Als je een profiel aanmaakt kan de app je ook herinneren aan de APK-keuring. Met de Premium Kenteken Check krijg je tegen betaling van een paar euro nog meer informatie.

#4 Kijken wat een boete kost

Wat kost een boete voor te snel rijden, bumper kleven of een verdrijvingsvlak overschrijden? Je vindt het met deze gratis app, die helaas nog niet is bijgewerkt voor 2021. Je ziet dus de boetes van 2020, maar die zijn over het algemeen wel een goede graadmeter voor latere jaren. Het is te hopen dat de ontwikkelaar deze app blijft onderhouden. Boete ontvangen? Voeg ‘m toe aan jouw lijst en laat al je boetes automatisch bij elkaar optellen.

#5 CarPlay-apps voor onderweg

Met een CarPlay-systeem ben je helemaal goed op weg. Heb je nog niet een dergelijk systeem in jouw auto, kijk dan eens naar deze CarPlay-inbouwsystemen. Vervolgens kun je je rij-ervaring nog prettiger maken met allerlei apps:

#6 Radio luisteren in de auto

De auto is dé ideale plek om lekker radio te luisteren. Terwijl een dj de nummers aan elkaar praat, kom je ongemerkt op je bestemming aan. Er zijn diverse apps voor iPhone waarmee je radio kunt luisteren. Je streamt de muziek dan naar je (Bluetooth-)autoradio of sluit deze aan met een kabeltje. Heb je CarPlay, dan zijn er zelfs apps die er speciaal voor zijn gemaakt!

#7 Navigeren en flitspalen

Uiteindelijk wil je natuurlijk ook op de plek van bestemming aankomen en het liefst zonder boetes. Daarvoor kun je allerlei navigatie-apps voor de iPhone gebruiken. Veel navigatie-apps werken tegenwoordig ook in CarPlay. En om boetes te voorkomen kun je een speciale flitspalen-app installeren, maar we zien steeds vaker dat beide functies zijn samengevoegd. Zo heeft Apple Kaarten ook flitspalen gekregen en kun je met Flitsmeister tegenwoordig ook navigeren.

#8 Tanken en parkeren onderweg

Je kunt niet in één stuk doorrijden, meestal zul je nog even willen tanken onderweg, een broodje halen en een sanitaire stop maken. Soms moet je dan ook nog (betaald) parkeren. De ANWB Onderweg-app biedt al die informatie voor een ritje binnen Nederland. Je ziet recente verkeersinformatie, parkeertarieven (inclusief garages en openingstijden), dichtstbijzijnde tankstations met realtime benzineprijzen en nog veel meer. We hebben een aparte gids over parkeerapps voor iPhone, waar je ook andere aanbieders ziet om meteen af te rekenen voor je parkeerbeurt.

Bekijk ook Dit zijn de beste parkeerapps voor je iPhone Wat zijn de beste parkeerapps voor je iPhone? Met deze apps kun je een parkeerplek zoeken, de parkeerkosten afrekenen en meer.

#9 Pech onderweg: deze apps helpen

Krijg je pech onderweg, dan zijn er apps zoals ANWB Wegenwacht waarmee je hulp kunt inroepen. Je vindt in onderstaande lijst niet alleen hulpdiensten die je auto kunnen afslepen, maar ook apps om bijvoorbeeld te reanimeren of een arts te raadplegen.

Bekijk ook Dit zijn de beste apps bij noodgevallen en pech op vakantie Pech onderweg? Met deze iPhone-apps voor noodgevallen kun je hulpdiensten bereiken, een noodsignaal uitzenden of hulp inroepen. Zo weet je met deze apps meteen of het nodig is om naar de dokter te gaan, kun je je auto laten afslepen of zorgen dat jijzelf of een medepassagier snel eerste hulp krijgt.

#10 Weten wanneer je moet vertrekken

Het is niet alleen kommer en kwel onderweg. Als je op tijd weg gaat kun je relaxed naar je bestemming rijden en krijg je niet te maken met files en wegwerkzaamheden. Hoe laat je moet vertrekken kan de app TimesUpp je vertellen. Dit is een verkeersassistent die je een notificatie stuurt op het moment dat het tijd is om te vertrekken. Is het plotseling toch druk op je huidige route? Dan kies je vanuit de app meteen een alternatieve route. Reis je liever met het openbaar vervoer? Geen probleem. Dat kan ook.

Kilometers registreren

Moet je bijhouden hoeveel kilometers je hebt gereden, dan zijn daar natuurlijk ook allerlei apps voor. We hebben een aparte lijst met apps voor kilometerregistratie. Track Assistant, EasyRit en RouteReg zijn bekende namen, maar je zou ook kunnen kijken of jouw automerk een eigen app heeft om de kilometers vast te leggen.