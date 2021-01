Moet je zelf je kilometerregistratie bijhouden? Daarvoor kun je natuurlijk een Excel-bestand bijhouden, maar er zijn ook apps die het makkelijker maken. We noemen ze in deze gids.

Apps voor kilometerregistratie

Apps voor je kilometerregistratie zijn heel handig als je regelmatig privékilometers en zakelijke kilometers maakt. Zo kun je bijvoorbeeld makkelijk grafieken inzien en bekijken naar welke plaatsen je bent gereden. Dat is een stuk duidelijker dan slechts een datum, tijd en het aantal kilometers.

De overheid maakte onlangs bekend dat de traditionele reiskostenvergoeding verdwijnt, vanwege het vele thuiswerken. Als je voor je werk toch vaak de weg op gaat, kan een app voor kilometerregistratie daarom goed van pas komen. In deze gids zetten we enkele aanbevelingen op een rij.

Nog altijd geldt dat je voor je werk waar nodig zo vaak mogelijk thuis moet blijven, gezien de coronasituatie. Maar als het soms niet anders kan, kunnen deze apps van pas komen.

Check de apps van jouw automerk

Heb je een relatief nieuwe auto, dan is de kans zeker aanwezig dat jouw automerk een eigen app heeft om kilometers te registreren. Het handige hiervan is dat deze auto’s vaak ook ondersteuning hebben voor GPS en dus ook de route kunnen tonen in de app. We raden aan om eens te informeren bij je automerk of het merk in de App Store op te zoeken.

Track Assistant: handmatige of volledig automatische ritregistratie

Deze app is bedoeld voor zelfstandigen, maar ook werknemers. Track Assistant heeft snelkoppelingen voor routes die je vaak rijdt, bijvoorbeeld naar je werk of naar een sportclub. Met gegevens van Google Maps worden afstanden berekend. Je kunt per rit zowel zakelijke kilometers als privékilometers toevoegen.

Track Assistant kan detecteren wanneer je in de auto zit en kan dan automatisch inschakelen. Hiervoor heb je een iBeacon nodig die je bij de ontwikkelaar kan bestellen voor een tientje. Deze steek je in de USB-poort van je auto. Zodra de auto opstart en de iBeacon verbinding maakt met je iPhone start de registratie. Zodra de iBeacon geen stroom meer heeft stopt de registratie.

Standaard wordt iedere rit als een zakelijke rit beschouwd, maar dat is uiteraard achteraf nog aan te passen. De app is te gebruiken met een lidmaatschap vanaf €5 voor individuele gebruikers. Ieder abonnement heeft een maand gratis proeftijd.

Lees hier meer over de privacyvoorwaarden van de app.

EasyRit: goed onderscheid tussen zakelijk en privé

De EasyRit-app belooft al sinds maart 2020 dat automatische ritdetectie onderweg is in een update, maar deze is tot op heden nog niet beschikbaar. De functie is op het moment van schrijven wel in beta. Toch biedt de app nu al enkele andere handige functies naast het handmatig toevoegen van ritten. Omdat sommige rijders slechts 500 kilometer voor privégebruik mogen maken wordt dit duidelijk getoond in EasyRit inclusief meldingen. De app voldoet naar eigen zeggen aan de regels van de Belastingdienst.

Hoewel automatische ritdetectie nog niet aanwezig is, maakt de app wel gebruik van je locatie (optioneel). Hiermee wordt je huidige locatie automatisch ingevoerd. Vul je eindbestemming in en het aantal kilometers wordt automatisch voor je berekend. Per rit kun je extra informatie toevoegen, zoals de klant die je bezoekt of het project waar de rit voor diende.

Ook EasyRit kost geld. Per kwartaal betaal je €24 excl. btw. Er zijn opties voor langere abonnementen tegen relatief lagere prijzen. De eerste 30 dagen zijn gratis.

Lees hier meer over de privacyvoorwaarden van de app.

RitMeter: één van de simpelste apps voor kilometerregistratie

Ben je niet op zoek naar een flitsende app, maar wil je gewoon een werkend systeem? Dan is RitMeter het overwegen waard. Het is één van de simpelere apps voor je kilometerregistratie. Al je ritten worden in een taartdiagram uitgesplitst. Zo zie je in één oogopslag de verhouding tussen privé en zakelijk. De app heeft ook een speciale ‘woon-werk’ categorie om de verhoudingen nog beter te categoriseren.

RitMeter kan met behulp van je GPS-locatie automatisch ritten registreren, maar niet detecteren. De ontwikkelaar raadt aan om je iPhone op te laden tijdens het rijden. Om te voorkomen dat je ritten verloren gaan worden ze automatisch opgeslagen op de server van RitMeter. Je kunt op de website altijd je registraties bekijken. Optioneel kun je ook wekelijks en maandelijks een overzicht van je ritten ontvangen.

Voor iets minder dan €5 per maand kun je gebruikmaken van RitMeter Pro. Er is een proefperiode van 6 weken. Hoe meer maanden je afsluit, hoe goedkoper het abonnement per jaar is.

Lees hier meer over de privacyvoorwaarden van de app.

Driversnote: gratis gebruiken voor 20 ritten per maand

Wil je niet betalen voor apps voor de kilometerregistratie en maak je toch al niet veel ritten? Dan kun je Driversnote gebruiken. Deze app heeft een maximum van 20 ritten per maand zonder te betalen. Tegen een abonnement van ongeveer $10 per maand kun je ook automatische ritdetectie gebruiken. Dit gebeurt in combinatie met een iBeacon, net als bij Track Assistant.

Uiteraard zijn ritten ook achteraf nog toe te voegen en aan te passen. Ook Driversnote zegt de regels van de Belastingdienst te hanteren en bij te houden. Krijg je vergoedingen voor je kilometers, dan berekent de app automatisch hoeveel je krijgt. Die optie is ook uit te schakelen.

Lees hier meer over de privacyvoorwaarden van de app.

Gebruik jij een andere app voor je ritregistratie die we zouden moeten noemen in deze gids? Geef het aan ons door via het formulier onder dit artikel. Ben je vaak onderweg en gebruik je hiervoor een navigatie-app? Bekijk dan in onze tip hoe je automatisch je navigatie app kunt openen bij het autorijden.