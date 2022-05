Verkeersinfo in eigen land en het buitenland

De verkeersinfo-apps die we in dit artikel bespreken zijn geschikt voor woon-werkverkeer, maar ook voor de vakantie. Je kunt beter goed voorbereid zijn op drukte en werkzaamheden als je in de auto stapt. In dit artikel komen allerlei handige iOS-apps aan bod die je als automobilist veiliger, sneller en goedkoper op de plaats van bestemming brengen. Geen navigatie-apps dus (want daarvoor hebben we een aparte lijst), maar apps voor files, flitsers en meer.

Deze verkeersinfo-apps komen aan bod:

Flitsmeister

Flitsmeister kent iedereen. Deze app waarschuwt je voor files, mobiele flitsers, vaste flitspalen, trajectcontroles, wegwerkzaamheden, afgesloten rijstroken, ongevallen en stilstaande voertuigen. Je krijgt ook een melding als er een naderende ambulance is gesignaleerd, zodat je tijdig aan de kant kunt gaan. Daarnaast beschikt Flitsmeister sinds versie 7.0 over navigatie. Werkt ook in diverse Europese landen, zonder dat je een aparte app hoeft te installeren.

Files krijg je bij Flitsmeister te zien in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken, Polen, Noorwegen, Zweden en Finland. De app toont geen files in Engeland en Italië en ook mobiele flitsers en trajectcontroles krijg je in deze twee landen niet in beeld. Hier vind je een overzicht van functies per land.

ANWB Onderweg

ANWB Onderweg is een erg complete app, waar alles in zit wat je als automobilist nodig hebt: verkeersinformatie, routeplanner, parkeren en actuele benzineprijzen bij duizenden tankstations. Ook zie je bij welke tankstations ANWB ledenvoordeel te halen is.

Wat verkeersinformatie betreft vind je in deze app een filelijst op wegnummer, verkeer in de buurt en op je route. Ook krijg je flitsers op snelwegen en wegwerkzaamheden te zien. De file alert geeft je voor vertrek een waarschuwing als er vertraging is, zodat je weet dat je eerder moet vertrekken. Lees ook onze ANWB Onderweg review voor meer informatie.

Rijkswaterstaat Actueel

Je verwacht het misschien niet, maar Rijkswaterstaat heeft een gratis app waarmee je info kunt opvragen over files, ongevallen, afsluitingen en geplande wegwerkzaamheden op de rijkswegen in Nederland. Naast informatie over hinder en vertraging lees je ook wat Rijkswaterstaat doet om incidenten op te lossen. Met pushberichten blijf je op de hoogte, zodat je voor vertrek een seintje krijgt bij vertraging op jouw favoriete routes.

Autobahn App

Rijd je graag op de Duitse Autobahn, dan is het goed om te weten dat ze een eigen app hebben. Apps zoals Google Maps bieden niet altijd uitkomst, omdat niet alle wegwerkzaamheden en afsluitingen duidelijk zijn vermeld. Dit heeft te maken met hoe de Duitse verkeersdiensten zijn georganiseerd, namelijk per deelstaat en niet voor het hele land. Files en wegwerkzaamheden zijn daarom soms alleen op de radio te horen in de betreffende deelstaat. De Autobahn App moet dat gaan oplossen. De Duitse organisatie voor het wegverkeer heeft deze app laten maken naar aanleiding van de reorganisatie van wegwerkzaamheden. Die worden sinds 2021 namelijk wél landelijk aangestuurd en niet meer regionaal. Navigeren kan niet met deze app, maar je krijgt wel een mooi overzicht van alle autowegen in Duitsland, inclusief files en ander onheil.

Here WeGo

Here We Go is een gratis navigatie-app die je helpt bij het plannen van routes met de auto, trein of lopend. De app geeft een routebeschrijving, kan een parkeerplaats voor je vinden en wijst je de weg er naartoe. De app meldt zodra er een file is. ook handig als je op vakantie gaat, want het werkt in heel Europa.

Coyote

Flitsmeister is ook in andere Europese landen te gebruiken, maar wil je een app die zich specifiek op Europa richt, dan kun je Coyote eens proberen. Deze app is 15 dagen gratis te proberen, daarna moet je betalen. Coyote begon als radarverklikker en is in eerste instantie gericht op Frankrijk, maar werkt ook in andere landen. Met behulp van een community krijg je ‘gevarenzones’ (een mooi woord voor flitslocaties) een melding. De permanente gevarenzones zijn plekken waar een vaste camera staat en de tijdelijke gevarenzones wijzen op een mobiele flitser. Je krijgt ook vertragingen, ongevallen en snelheidsbeperkingen te zien.

Andere verkeersapps voor je iPhone

Uiteraard kun je ook in Apple Kaarten de verkeersinformatie zien, zodat je eigenlijk geen apps van derden nodig hebt. Maar als je zeker wilt weten dat een bepaalde file écht zo lang is, kun je beter nog een andere app erbij pakken, zoals Google Maps of een van de apps die we hieronder noemen.

Google Maps (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.4+) - Google Maps is een populaire app om te navigeren. Maar je krijgt ook file-informatie. Als de weg rood gekleurd is, betekent dit dat het verkeer stil staat. Google geeft ook aan hoe lang de vertraging duurt en of je ondanks de file nog steeds op de snelste route zit. Zo niet, dan stelt Google voor om een andere route te rijden.

, iOS 13.4+) - Google Maps is een populaire app om te navigeren. Maar je krijgt ook file-informatie. Als de weg rood gekleurd is, betekent dit dat het verkeer stil staat. Google geeft ook aan hoe lang de vertraging duurt en of je ondanks de file nog steeds op de snelste route zit. Zo niet, dan stelt Google voor om een andere route te rijden. Waze navigatie & Live verkeer (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Een andere navigatie-app van Google. Bij Waze waarschuwen gebruikers elkaar voor opstoppingen en ander verkeersleed.

Magic Earth Navigatie, Kaarten (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.0+) - Navigatie-app met real-time verkeersinformatie.

, iOS 13.0+) - Navigatie-app met real-time verkeersinformatie. NPO Radio 1 – Nieuws & Sport (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - In de auto luisteren naar verkeersinformatie op de radio.

TimesUpp OV, Verkeer, Parkeren (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.0+) - Nederlandse app, waarschuwt op basis van verkeersdrukte als het tijd is om naar je afspraak te gaan. Helaas sinds 2019 niet meer bijgewerkt.

, iOS 9.0+) - Nederlandse app, waarschuwt op basis van verkeersdrukte als het tijd is om naar je afspraak te gaan. Helaas sinds 2019 niet meer bijgewerkt. Bespaar kosten én files door te carpoolen. Met de BlaBlaCar-app kun je chaffeurs en medepassagiers vinden die willen meebetalen aan jouw brandstofkosten. Zo kun je drie keer goedkoper dan per trein reizen. Op basis van profielen en reviews kun je zien of de reisgenoot een goede beoordeling heeft.

Verkeersdrukte-apps: ook op vakantie

Als je de Randstad al druk vindt, zul je schrikken als je op zwarte zaterdag opeens vast komt te staan op de Franse snelweg. Wie in het buitenland op de snelweg rijdt, kan maar beter goed voorbereid zijn op drukte en werkzaamheden. Vergeet ook niet dat in veel Europese landen toch net even andere verkeersregels gelden. Met een beetje voorkennis voorkom je vervelende boetes. De actuele informatie vind je hier, al is dit vaak wel eens strenger geformuleerd dan in de praktijk wordt toegepast. File-informatie is uiteraard overal toegestaan, maar flitsers detecteren soms niet, ook niet als de informatie door de community is verzameld.



Deze kaart laat zien hoe de Nederlandse Flitsmeister-gebruikers zich tijdens de vakantie verspreiden over Europa.

Een radardetector is in vrijwel elk Europees land verboden, behalve in het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Rusland. Ook in Nederland is het niet toegestaan om een radardetector in gebruik of in bezit te hebben.

Wat flitsmelders betreft is de wetgeving per land verschillend. In Duitsland mag de passagier wel een flitsmelder gebruiken, de bestuurder niet. En in Frankrijk mag de exacte locatie van een flitser niet getoond worden, waardoor apps zoals Flitsmeister je soms nét iets te laat waarschuwen voor een ‘gevarenzone’. Dit is in feite een flitslocatie maar dan met een andere naamgeving.

In Cyprus, Turkije en Zuid-Oost Macedonië mag je helemaal geen flitsapp hebben. Apps zoals Flitsmeister werken helemaal niet in deze landen. Ook in België, Oostenrijk en Zwitserland is het goed om de wetgeving rondom flitsers goed te bestuderen voordat je de weg op gaat. Vroeger wilde de politie nog wel eens een navigatiesysteem in beslag nemen, maar de kans is tegenwoordig klein dat je hele iPhone moet inleveren. Hou er echter rekening mee dat het gebruik van flitsapps altijd op eigen risico is. Je bent te gast in een bepaald land en je zult je daar ook aan de regels moeten houden.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial en is bijgewerkt in juli 2018. Heb je tips of opmerkingen? Stuur dan een reactie via onderstaande link.

Foto: SP-Photo via Shutterstock.com