Autisme-apps voor iPhone en iPad

Het is Autismeweek en Wereld Autisme Dag en daarom besteden we vandaag extra aandacht aan apps die geschikt zijn voor mensen op het autistische spectrum. Het thema van dit jaar is prikkels. Het vinden van structuur is daarom erg belangrijk. Mensen met autisme hebben vaak ook talenten die goed tot hun recht komen op een podium of op de werkvloer. Ook hebben ze vaak mooie en originele verhalen te vertellen. Maar niet iedereen is in staat om dat mondeling of schriftelijk goed over te brengen; vandaar dat er allerlei apps zijn mensen met autisme zich beter kunnen uiten. We bespreken hieronder diverse apps, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Muziek

Papageno-app

TEAMPapageno is een muziekapp van Stichting Papageno, die kinderen met autisme onderling verbindt. Ook krijgen kinderen met deze app een betere band met hun muziektherapeut. De app is bedoeld om kinderen uit hun isolement te halen en is een initiatief van dirigent Jaap van Zweden en zijn echtgenote. Ze kregen daarbij hulp van een speciaal fonds van KPN. Kinderen met autisme vinden het moeilijk om initiatief te nemen tot sociaal contact. Muziektherapie kan daarbij helpen.

Bloom

In de App Store vind je verschillende apps waarmee je muziek kunt maken zonder dat je muzieknoten hoeft te lezen. Deze app is gemaakt door muzieklegende Brian Eno en laat je unieke melodieën maken door op het scherm te tappen. Twaalf verschillende stemmingen om jezelf te uiten en een slaaptimer voor als de app toch wat slaapverwekkend blijkt.

Skoog

Skoog hoort bij de Skoogmusic Skoog 2.0 aanraakgevoelige muziekinterface voor iOS en Mac, die je in de Apple Store kunt aanschaffen (€199,95). Dit is een aanraakgevoelige kubus waarmee kinderen met een beperking creatief kunnen zijn. Je hebt hiervoor ook een iPad met GarageBand nodig. Geschikt voor muziektherapie voor kinderen met hersenverlamming, autisme, het syndroom van Down en andere ontwikkelingsstoornissen.

Structuur

DayMate

Heb je wat meer behoefte aan een duidelijke dagindeling, dan is de Nederlandse app DayMate een optie. Je kunt activiteiten invoeren met een start- en eindtijd en aangeven op welke dagen van de week ze plaatsvinden. Met icoontjes zijn de activiteiten snel herkenbaar. Als de starttijd van de activiteit aangebroken is hoor je een geluidje en druk je op Starten. Je ziet dan het tijdsverloop van de activiteit in een voortgangsbalk. Lees ook ons artikel over DayMate.

Children with Autism: A Visual Schedule

Deze mooi vormgegeven app staat ook in Apple’s lijstje met favoriete autisme-apps. Je maakt een Visual Schedule, oftewel een visueel schema van de dingen die je moet doen. Maak een foto van de bus en zet deze op de tijdlijn om 9:00 uur als je op dat tijdstip in de bus moet stappen. Of maak een foto van een studieboek om duidelijk te maken dat het om 16:00 uur tijd is om woordjes te leren. Kinderen (maar ook volwassenen) kunnen zo zelfstandiger de dag doorkomen, omdat ze weten wat ze moeten doen en welke taken er nog gedaan moeten worden. Ook zien ze meteen hoe lang een bepaalde taak nog duurt en wanneer het tijd is om met iets anders te beginnen.

iStudiez Pro

De bekende planner voor je huiswerk is ook geknipt voor het plannen van allerlei andere taken. Deze app kun je dagelijks gebruiken, ook voor het plannen van activiteiten rondom je hobby’s. Er zijn nog meer geschikte apps zoals Classes, inClass, myHomework en iTeacherBook. Maar iStudiez Pro is toch wel de bekendste en de meest gebruikte. Heel veel functies en voor een heel redelijke prijs.

MijnEigenPlan

Een oplossing voor mensen die behoefte hebben aan meer structuur en meer focus nodig hebben. In deze app zie je elke dag wat je moet doen en je krijgt uitleg als dat nodig is. Begeleiders, ouders of verzorgers kunnen helpen bij het instellen van de herinneringen en stappenplannen. Die maken duidelijk hoe een bepaalde taak uitgevoerd moet worden. Kost €35 per jaar, incl. gebruik van de app. Van de makers van AutiPlan, waar helaas geen speciale iOS-app voor verkrijgbaar is.

Brili Routines

Een andere app waarmee je de chaos van dagelijkse activiteiten onder de duim houdt. Stel een routine in voor ‘s ochtends, lunchtijd en naar bed gaan. Met timers en geluidjes weten kinderen dat het tijd is om een bepaalde taak uit te voeren. Ouders kunnen zien of bepaalde taken zoals haar kammen en tanden poetsen zijn uitgevoerd. Als alles is gelukt krijgen ze extra tijd om te spelen.

Time Timers

In de App Store vind je verschillende versies van de Time Timers. Deze imiteren het apparaatje met een rood vlak, dat de nog te verstrijken tijd aangeeft. De rode schijf wordt kleiner naarmate de tijd voorbij gaat. Ook heel jonge kinderen begrijpen dit: als de rode schijf verdenen is, is de tijd om en kunnen ze aan een andere taak beginnen.

Sociaal

Proloquo2Go & Proloquo4Text

Een van de bekendste apps voor mensen met autisme is Proloquo2Go, gemaakt door AssistiveWare in Amsterdam.

De iPad-app toont allerlei plaatjes waarmee je zinnen kunt vormen. Door op de knoppen te drukken selecteer je bijvoorbeeld de woorden ‘ik’ ‘wil’ ‘graag’ ‘een’ ‘koekje’. De woorden worden stuk voor stuk uitgesproken en verschijnen op het scherm. Als de zin klaar is kan de app de zin uitspreken. Aan de hand van een stripverhaaltje op het scherm kunnen kinderen laten weten wat ze voelen of willen, ook als ze niet kunnen lezen en praten. Daardoor is de app voor een veel bredere groep geschikt, bijvoorbeeld voor mensen die verlamd zijn. Sinds kort bevat Proloquo2Go ook Nederlandse kinderstemmen, zodat kinderen niet meer met de stem van een volwassene hoeven te ‘spreken’. AssistiveWare maakt nog veel meer nuttige apps.

Een vergelijkbare app van dezelfde makers is Proloquo4Text. Daarmee kunnen gebruikers zich uitspreken door teksten te typen. De tekst wordt uitgesproken, wat helpt als je dat als gevolg van bijvoorbeeld autisme niet zelf kan doen. Er zijn ook van tevoren samengestelde zinnetjes die je sneller laten communiceren.

Bekijk ook ons interview met AssistiveWare, de makers van deze app.

Bekijk ook iCulture interviewt AssistiveWare: apps om beter te communiceren Ook in Nederland worden bijzondere apps gemaakt. Zo is AssistiveWare in Amsterdam een bekende naam op het gebied van ondersteunde communicatie. AssistiveWare maakt apps voor mensen die moeite hebben met communiceren. Wij gingen bij dit bedrijf langs om te vernemen wat het is, dat deze apps zo bijzonder maakt.

Calm Harm

Deze gratis app is eigenlijk bedoeld om jongeren te helpen die zich verwonden. Het komt echter ook van pas bij mensen die last hebben van te veel prikkels. De app probeert je een alternatief te bieden en een goede strategie te ontwikkelen om met dwanggedachten of overprikkeling om te gaan. Wel is het jammer dat de app alleen Engelstalig is.

Keeble

Als je door autisme moeite hebt met typen, kan deze app je erbij helpen. Dit toetsenbord is speciaal gemaakt voor mensen met fijne-motoriekbeperkingen. De app voorkomt dat je per ongeluk tekens indrukt dankzij allerlei instellingen. Je kan zelfs gesproken hints krijgen terwijl je je vinger over het toetsenbord beweegt. De app bevat woordvoorspelling, ook in het Nederlands, en is geschikt voor de nieuwste toestellen.

AutThere

AutThere is een sociale app voor jongeren met autisme, bedoeld vanaf zo’n 13 jaar. De app maakt het mogelijk om gelijkgestemden makkelijker te vinden, met elkaar in contact te komen en wellicht activiteiten te gaan ondernemen. AutThere is bedoeld om het sociale isolement te doorbreken, waar veel jongeren met autisme mee te maken hebben. Jammer is dat de app alweer een tijdlang geen updates meer heeft gekregen en dat er weinig sociale controle is. Samen gebruiken om te voorkomen dat je kind met foute figuren in aanraking komt is daarom wel aan te raden. De app krijgt in de App Store niet al te beste beoordelingen, maar hij is alsnog het proberen waard.

Reizen

CityMapper

Ook met Apple Kaarten en Google Maps kun je routes plannen, maar het handige van Citymapper is dat je alles duidelijk in beeld hebt. Je ziet waar de bushalte is, waar je moet instappen en over hoeveel minuten. Kortom: veel completere info dan met andere routeplanners en navigatie-apps. Ook zie je of de bus vertraging is en waar de bus zich momenteel bevindt. Je krijgt zelfs te zien hoeveel calorieën je zou kunnen verbranden door te gaan wandelen. Werkt overigens ook met trein, metro, veerbot, tram en fiets. Mocht je er toch nog niet uitkomen, dan kun je alsnog een taxi nemen. Werkt alleen in de Randstad, België en grote steden wereldwijd.

Zoek Mijn-app

Apple’s eigen Zoek Mijn-app is de plek om je apparaten terug te vinden én om de locatie van dierbaren te volgen. Dat kan een prettig gevoel zijn voor je persoonlijke veiligheid. Zo kan iemand veilig over straat lopen, terwijl iemand anders op afstand meekijkt of het wel goed gaat. Kies je contacten, ga wandelen en anderen kunnen op de kaart live je voortgang zien. Het werkt ook nauw samen met iMessage, zodat je tijdens het delen van een locatie contact kan blijven houden.