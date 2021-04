De beste moestuin apps

Moestuintjes en volkstuinen zijn anno 2021 weer super populair. Steeds meer mensen zijn bezig met het kweken van eigen groentes en bloemen. Het hoeft niet groot te zijn, want voor tuinkers en radijsjes heb je aan een bloempot genoeg. Maar als je bezig wilt met kweekkastjes, zaden en planten, is het wel zo handig als je noteert wat je hebt gezaaid. Dat lukt het beste met deze moestuin apps, waarmee je het zaaien, plantjes verzorgen en oogsten kunt bijhouden.

#1 De Makkelijke Moestuin app

De app van de Makkelijke Moestuin hoort bij het gelijknamige initiatief om mensen te helpen bij het kweken van eigen gewassen. Je hoeft echter niet de bijbehorende moestuinbakken te hebben om iets aan de app te hebben. Je vindt er ook allerlei algemene informatie over het verzorgen van je moestuin. Per groentesoort lees je wanneer je de zaden moet planten en wanneer je kunt oogsten. Handig is dat deze app een timer bevat die waarschuwt wanneer het tijd is voor de volgende activiteit, bijvoorbeeld het uitdunnen of controleren of een plant begint te kiemen. De app bevat nuttige informatie. Zo lazen we dat zaaien van peterselie eindeloos duurt en dat je daarom beter kleine (goedkope) plantjes in het tuincentrum kunt kopen. Ook bij bieslook kun je beter een plantje kopen in plaats van zelf zaaien. Vind je het toch handig om de Makkelijk Moestuin-bakken te hebben, dan timmer je ze dit weekend gewoon zelf of haal je ze in het tuincentrum.

Via de app kom je ook in contact met de rijke community van de Makkelijke Moestuin. Met de huidige versie kun je je gegevens ook synchroniseren op meerdere apparaten, bijvoorbeeld op je iPhone en iPad. Je kan natuurlijk ook inloggen op het toestel van je partner, zodat je samen aan de moestuin kan werken.

#2 Moestuinder

Deze app is gebaseerd op het ‘square foot’-systeem, waarbij je groente gaat kweken in bakken van 30 x 30 cm. Je zit niet vast aan een bepaald merk, maar kunt deze bakken ook gewoon zelf timmeren. De app waarschuwt je wanneer het tijd is om jouw favorieten te zaaien, bijvoorbeeld aardbeien of courgette. Je geeft aan hoe groot jouw zaaibak is en tikt vervolgens aan wat je erin wilt kweken. Foto’s laten zien welk plantje je in welke bak aan het kweken bent. Je ziet wat de zaaidatum is, na hoeveel dagen je kunt oogsten en je kunt ook zelf notities toevoegen. Het lettertype is wat oubollig en de app ziet er minder mooi uit dan de bovengenoemde Makkelijke Moestuin-app, maar het biedt handige info dankzij de ingebouwde ‘encyclopedie’. Wat ons tegenviel is dat je in het logboek alleen geschreven notities kwijt kunt en geen foto’s van jouw oogst.

#3 Moestuinweetjes Planner

Deze app helpt je vooral bij het plannen van het onderhoud van je moestuin. De app geeft ook allerlei nuttige informatie, zoals zaaidiepte en besmettingstips. De app laat je ook spullen in je verlanglijstje zetten, zodat je die via de bijbehorende webshop kan afrekenen. Moestuinweetjes Planner bevat ook filmpjes over je taken en geeft een redelijk duidelijk overzicht van je gewassen. Je kan daarbij ook filteren op type, dus je vindt snel wat je zoekt binnen je eigen moestuintje.

#4 myGarden

Deze app is gemaakt door Gardena, bekend van de tuinierspullen. Met de myGarden-app kom je alles te weten over je planten, groentes en meer van je eigen moestuin. Je voegt eigen foto’s, omschrijvingen en meer toe en leer hoe je je tuin beter kan verzorgen. Je kan ook herinneringen krijgen voor bijvoorbeeld het oppotten. De app heeft ook een feed met interessante artikelen om inspiratie te krijgen voor je eigen tuin. Behalve voor groentes is de app dus ook uitermate geschikt voor planten en andere gewassen.

#5 Mijn Tuin

Mijn tuin is een Belgische app voor mensen die niet alleen groente, maar ook allerlei andere plantjes willen kweken. De app hoort bij de website MijnTuin.org, waar je vrienden kunt vinden die ook van tuinieren houden. Je ziet in de app welke planten jij zelf en vrienden hebben geplant. Ook kun je een tuinkalender raadplegen. Vooral bedoeld als sociaal netwerk voor tuinliefhebbers, niet voor het maken van een zaaischema of overzicht van de bakken die je hebt gezaaid. De app is anno 2021 wel behoorlijk gedateerd, maar werkt gelukkig nog wel. Via de webshop kan je ook spullen bestellen en zelfs afrekenen via Apple Pay.

#6 Dr. Panda’s Moestuin app

Willen de kinderen ook meedoen? En wil je je kids leren waar de worteltjes, prei en aardbeien vandaan komen? Dr. Panda’s Moestuin is een ludiek, interactief spel waarmee je kleuter leert hoe je een moestuintje moet bewerken en onderhouden. Nadat je kind de beestjes en onkruid heeft weggehaald, is het tijd om te harken en de virtuele zaadjes te planten. Wie daarna regelmatig water geeft, kan een tijdje later groenten oogsten. Kan niet mislukken. Er zit een dertigtal handelingen in Dr. Panda’s Moestuin en je zoon of dochter kan twaalf verschillende groenten planten en oogsten. Het spel is volledig tekstloos zodat zelfs de allerkleinsten onmiddellijk met Dr. Panda’s Moestuin aan de slag kunnen. Een ander pluspunt is dat het spel advertentievrij is en geen in-app-aankopen aanbiedt. Na dit spel wil je oogappel ongetwijfeld ook in de echte tuin helpen.