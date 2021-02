De tink Smart Week Deals zijn een perfecte manier om met een slimme woning te beginnen, of om je bestaande collectie aan te vullen.

Je zit er lekker warm bij dankzij de aanbiedingen voor thermostaten. En nu je veel tijd in huis doorbrengt wordt het gezelliger dan ooit, door slimme speakers neer te zetten. Ben je beginner op smart home-gebied , dan vind je bundels waarmee je goedkoop van start kunt gaan. En voor een bestaand smart home zijn er beveiligingsproducten in de aanbieding, om te zorgen dat je je nog meer thuisvoelt. Tijdens de tink Smart Home Dagen krijg je de kans om smart home -bundels goedkoop in huis te halen. Naast allerlei prijsverlagingen zijn er ook diverse losse producten die interessant zijn.

De meeste aanbiedingen gelden tot 1 maart, tenzij anders aangegeven. Voor Belgische lezers: vervang .nl door .be en je hebt jouw lokale pagina te pakken.

HomeKit-deals

Dit zijn de beste deals met HomeKit!

🏡 tado° Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit V3+ incl. Bridge + 6-pack Radiatorknoppen

Van €629,98 voor €379,00 (korting -40%)

Werkt met HomeKit

🏡 Nuki Combo 2.0 – Smart Lock en Bridge

Van €269,- voor €219,- (korting -19%)

Werkt met HomeKit

🏡 Netatmo Premium Set Weerstation

Van €319,98 voor €239,00 (korting -25%)

Werkt met HomeKit

🏡 Bosch Smart Home Controller + 3x Rookmelder

Van €339,- voor €239,- (korting -30%)

Werkt met HomeKit

🏡 Eve Thermo (2020) 3-pack

Van €209,85 voor €139,95 (-33%)

Werkt met HomeKit

🏡 Philips Hue White E27 Bluetooth ledlamp + Google Nest Hub

Van €109,98 voor €89,95 (korting -18%)

Philips Hue werkt met HomeKit, Google Nest Hub niet

Smart home deals zonder HomeKit

Hoeven jouw smart home-producten niet per se met HomeKit te werken, dan kun je ook eens kijken naar deze deals.

🏠 Innr Bulb RB 285 C Led Lamp E27 Color 4-pack

Van €109,98 voor €79,95 (korting -27%)

Werkt met Google Assistent en Alexa

🏠 Bold Smart Lock + Bold Connect Bridge

Van €298,- voor €239,- (korting -20%)

🏠 Google Nest Audio 2-pack + Google Nest Mini

Van €257,00 voor €179,95 (korting -30%)

🏠 Airthings Wave Plus – Air Quality Monitor en Radondetector

Van €229,- voor €179,- (korting -22%)

🏠 Ring Video Doorbell 3 + 2x Chime Gen. 2

Tot zondag 21 februari

Van €269,- voor €209,- (korting -22%)

🏠 Sonos One Beam 5.1 Surroundset + Google Nest Mini

Van €1.765,95 voor €1.579,95

Sonos werkt met AirPlay 2, Google Nest Mini werkt niet met HomeKit

