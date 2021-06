Bespaar op je Smart Home met de tink EK-deals!

Slimme titelkandidaten voor het EK!

De hele maand juni heeft tink allerlei smart home-producten in de aanbieding. Van 1 juni tot en met 30 juni 2021 haal je deze slimme titelkandidaten in huis. Zo is er een mooie deal om het Bosch Smart Home-systeem in huis te halen. Maar er is nog veel meer! Zo heeft tink de bekende smart home-merken Netatmo, Philips Hue en Google Nest in het assortiment, maar ook populaire merken als Sonos. Of ze allemaal in de aanbieding zijn is nog even een verrassing, dus check snel alle deals!

Bosch Smart Home met flinke korting bij tink

Bosch is alweer een tijd geleden toegevoegd aan het assortiment van tink. Beperk je stookkosten met de Bosch Smart Home Radiatorknop en verwarm individuele kamers. Schakel apparaten uit met de Bosch Slimme Stekker, of stel verwarmingsschema’s in voor de Bosch Smart Home Kamerthermostaat. Maar nu het wat lekkerder weer is zit je misschien helemaal niet op radiatorknoppen en thermostaten te wachten en kijk je liever naar smart home-producten die het huis koel houden. Dat kan bijvoorbeeld door rolluiken te installeren, die je met HomeKit kunt aansturen.

In dat geval heb je echt iets aan deze deal:

Bosch Smart Home Controller: normaal €99,95

Bosch Smart Home inbouwschakelaar voor rolluiken 5-pack: normaal €349,75

Google Nest Hub (Gen. 2) smart display in de kleur Chalk: normaal €99,99 Deze Bosch Smart Home starter set bestaat uit: Aanbevolen verkoopsprijs: €549,69

Korting: -24%

Nu voor €419,-



Bosch Smart Home werkt samen met Apple’s HomeKit, Google Assistent en Amazon Alexa. Dit betekent dat je ook de slimme spraakassistenten van dit merk kunt gebruiken. En het werkt samen met de slimme verlichting van Philips Hue. Een heel compleet en veelzijdig systeem dus, waar je veel plezier van zult hebben.

Nog meer scherpe EK-deals:

Er zijn nog meer scherpe EK-deals bij tink. Deze hebben we voor jullie uitgekozen:

