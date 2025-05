iPhone 16 Pro Max flink in prijs gezakt: dit is de beste aanbieding

Voor het beste van Apple, ga je voor de iPhone 16 Pro Max. Daar zit een flink prijskaartje aan, maar gelukkig is hij inmiddels in prijs gezakt. Dit is hoe je zo goedkoop mogelijk uit bent.

De iPhone 16 Pro Max heeft een adviesprijs van €1.479,-, maar ondertussen haal je hem fors goedkoper in huis. Kies voor een Vodafone-abonnement bij Belsimpel en je betaalt slechts €927,-. Dat is dus een korting van maar liefst €552,-!

Wil je niet vastzitten aan een abonnement, maar koop je het liefste jouw gloednieuwe iPhone als los toestel? Dan is-ie het goedkoopst bij Bol en betaal je €1.142,-.

Ontdek de iPhone 16 Pro Max als los toestel bij Bol: voor €1.142,-

iPhone 16 Pro Max bij webwinkels: bespaar tot €215,-

Het meeste bespaar je door je bestelling te plaatsen met een abonnement bij een webwinkel, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hier is de korting die je ontvangt afhankelijk van de bundelgrootte. Hoe meer data, hoe meer korting je krijgt en hoe goedkoper je iPhone 16 Pro Max wordt. Daarom rekenen we hieronder met abonnementen met onbeperkt data, maar vergis je niet: ook met kleinere abonnementen bespaar je flink ten opzichte van een los toestel.

De laagste prijs betaal je door te kiezen voor Vodafone bij Belsimpel. Nu betaal je slechts €927,- voor de iPhone 16 Pro Max. Bovendien krijg je dankzij de Volop Voordeel Weken tot €2,50 per maand korting. Wil je één van de andere providers? Hieronder zie je welke webwinkel de beste aanbieding heeft.

iPhone 16 Pro Max bij providers

Schaf jij jouw nieuwe iPhone het liefste aan bij je provider? Dan ontvang je vaak hoge kortingen. Het maakt hierbij niet uit voor welke bundel je kiest, want de toestelprijs blijft altijd hetzelfde. De laagste prijs betaal je bij Vodafone. Daar heb je hem in handen voor €1.224,-.

Heb je liever Odido of KPN? Dan betaal je respectievelijk €1.245,01 en €1.248,-. Bij alle providers profiteer je van klantvoordeel, waaronder tot €7,50 extra korting per maand op je abonnement. Daarnaast geeft KPN je gratis Netflix of ESPN Compleet, krijg je van Odido nog eens €5,- korting per maand op je vaste internet en ontvang je van VodafoneZiggo onder andere een extra tv-pakket.

iPhone 16 Pro Max: perfect voor fotografieliefhebbers

Dit is waarom je voor de iPhone 16 Pro Max gaat in een notendop:

Groter 6,9-inch scherm (was 6,7-inch)

Gemaakt van titanium, opnieuw in vier kleuren

Beste batterijduur ooit op een iPhone

Voorzien van actieknop en nieuwe Capture-knop

Snellere A18 Pro-chip

Tetraprism camera (periscoop), zoals in de iPhone 15 Pro Max

Heb je liever de kleinere iPhone 16 Pro of misschien wel het instapmodel van de serie, de iPhone 16? Ook deze toestellen zijn ondertussen al in prijs gezakt:

Vergelijk zelf alle prijzen en abonnementen

We hebben je nu uitgelegd hoe je de iPhone 16 Pro Max zo goedkoop mogelijk in huis haalt, maar dat hoeft natuurlijk niet de beste deal voor jou te zijn. Waarschijnlijk heb je een voorkeur voor kleur en geheugen, maar ook heb je misschien genoeg aan minder data. Vergelijk zelf alle prijzen en verschillende abonnementen met elkaar op onze iPhone 16 Pro Max met abonnement pagina.