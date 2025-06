App Gemist mei 2025: Ventusky, Overcast, Sky en meer

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

🏆 iCulture App van de Maand: Ventusky Ventusky is een enorm gedetailleerde weerapp, waarbij je op een manier zoals een meteoroloog het weer presenteert op televisie zelf kan kijken wat voor weer het gaat worden in een eenvoudige kaartweergave. Gedetailleerde stroomlijnen geven aan waar de wind vandaan komt en je kan per drie uur de weersverwachting vooruit kijken voor de komende dagen. Daarnaast heeft Ventusky recent een flinke update gekregen, waarbij er nog meer gedetailleerde wandel- en straatkaarten beschikbaar komen. Hierdoor kunnen gebruikers soepel van overzicht op het hele continent zoomen tot op het niveau van je eigen straat. Met de gratis versie kan je al een flink aantal filters instellen zoals neerslag, temperatuur en UV-index, maar de Premium-versie ontgrendelt nog veel meer interessante filters. Denk hierbij aan luchtdruk, windsnelheden, luchtvochtigheid en nog veel meer.

Overcast

Overcast is geen onbekend in podcastland, deze populaire podcastapp die zich richt op eenvoud en slimme features. Wat opvalt is de krachtige Smart Speed-functie, die stiltes automatisch overslaat zonder dat het onnatuurlijk klinkt. Daarnaast kun je per podcast instellen op welk tempo je luistert, dat maakt het ideaal voor wie efficiënt wil ‘binge luisteren’. De intuïtieve interface, donkere modus en de mogelijkheid om afleveringen te downloaden voor offline gebruikmaken het een favoriet onder podcastliefhebbers. De app is gratis te gebruiken en beschikbaar voor iPhone, met optionele extra’s via een betaalde Premium-versie.

Recent heeft deze app een flinke update gekregen, waarbij een volledig nieuwe Apple Watch-app is ontwikkeld. Ook hebben ze de bruikbaarheid verbeterd, door scrollen door de tijdbalk op het vergrendelscherm te deactiveren, waardoor je niet ineens stukken podcast overslaat. De eenvoudige interface en ondersteuning voor CarPlay maken deze app nog prettiger om te gebruiken.

Door een technisch probleem kan het gebeuren dat de app-informatieblokken niet de volledige informatie tonen over de app. Via de Download-knop kun je via de App Store de app downloaden.

Vocabulaire Plezier (Vokabel-Spaß) Of je nu een taal moet leren voor school, jezelf wilt voorbereiden op een vakantie, of gewoon je vocabulaire wilt uitbreiden, met de van oorsprong Duitse app Vocabulaire Plezier (Duits: Vokabel-Spaß) wordt woordjes leren een stuk leuker én slimmer. In plaats van eindeloos overschrijven of saaie oefeningen maken, biedt deze app een speelse en effectieve aanpak voor jong en oud. Vocabulaire Plezier is een slimme taalapp die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om jouw leerervaring te personaliseren. Je maakt eenvoudig een foto van een pagina uit je leerboek, en de app zet deze automatisch om in interactieve oefeningen. Met zes verschillende oefenvormen: van flashcards tot quizjes. Zo leer je op jouw manier en tempo. Voor kinderen zit er een speels element in: je verzamelt diamanten, verdient badges en blijft gemotiveerd door leuke uitdagingen. Tegelijk is de app overzichtelijk en functioneel genoeg voor volwassenen die serieus met een taal aan de slag willen. Dankzij de ondersteuning van meerdere gebruikersprofielen is Vocabulaire Plezier ideaal voor gezinnen, scholieren én studiegroepen. De app is gratis te downloaden voor iPhone en iPad.

Sky Of je nu snel een mail wilt opstellen, een linkje wilt delen of orde wilt scheppen in je bestanden met de nieuwe Mac-app Sky haal je een slimme AI-assistent in huis die altijd met je meedenkt. Sky zweeft subtiel boven je scherm en werkt naadloos samen met apps als Mail, Berichten en Notities. Je kunt in gewone taal vragen stellen of opdrachten geven, zoals: “Stuur een samenvatting van dit artikel naar Lisa.” Sky regelt het direct voor je, compleet met link en iMessage. De app gebruikt GPT-4.1 of Claude en biedt ook ondersteuning voor geavanceerde workflows via AppleScript en shell scripts. Sky is nog in bèta, maar komt deze zomer uit voor de Mac. Je kunt je nu aanmelden voor de wachtlijst. Eney – MacPaw

MacPaw, bekend van CleanMyMac, heeft een nieuwe AI-assistent gelanceerd: Eney. Zij omschrijven dit niet als een AI-assistent, maar als een “Computerbeing”. Deze app helpt je bij allerlei taken op je Mac – van bestanden converteren tot systeeminfo opvragen of achtergronden uit afbeeldingen halen.

Eney verschijnt als een slimme zijbalk en reageert op gewone taal. Je kunt er snel mee chatten en acties laten uitvoeren, bijvoorbeeld: “Maak deze afbeelding transparant” of “Hoeveel opslagruimte heb ik nog?”. De assistent werkt nauw samen met andere Setapp-apps en draait lokaal op je Mac voor extra privacy. Setapp-gebruikers kunnen zich nu aanmelden voor de wachtlijst voor Eney.