Microsoft Office vernieuwd voor 2020

Het is nog maar een paar dagen geleden dat we schreven over de compleet vernieuwde Microsoft Outlook-app, met onder andere Split View op de iPad. Nu zijn ook de apps voor Microsoft Office voor iOS en iPadOS van de grond af opnieuw geprogrammeerd. In versie 2.34 vind je niet alleen design-aanpassingen, maar ook is er nagedacht over de performance en de bediening van de apps. Je vindt nu veel gemakkelijker bepaalde functies terug.



Microsoft heeft ook een vernieuwde versie van OneNote voor iOS uitgebracht. Deze bevat echter alleen foutoplossingen.

Bij alledrie de apps is gezorgd dat het makkelijker wordt om zogenaamde ‘alt texts’ toe te voegen voor mensen met een beperking. Stop je bijvoorbeeld een grappig plaatje in je verhaal, dan kun je met een alternatieve omschrijving aangeven wat er te zien is, in het alt tekst-venster. Dat is handig voor blinden. Ook andere decoratieve elementen kun je als zodanig markeren, zodat blinden en slechtzienden niets hoeven te missen.

De echt interessante functies zijn vooral te vinden bij Excel. Daar kun je nu direct lezen en antwoorden vanuit e-mail op vermeldingen en opmerkingen, zonder dat je de spreadsheet hoeft te openen. Er zouden ook verbeteringen zijn aangebracht in de XLOOKUP-functie, de opvolger van VLOOKUP (in het Nederlands: VERT.ZOEKEN). Daarmee kun je zowel horizontaal en verticaal zoeken.

Microsoft zit er lekker bovenop. De Office-apps kregen een donkere modus met iOS 13 en er is ook een gecombineerde Office-app in de maak, zodat je niet meer met 3 losse apps zit opgescheept.