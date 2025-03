App Gemist maart 2025: Museumkaart, Queue, Resident Evil 3 en meer

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

iCulture App van de Maand: Museumkaart

De Museumkaart, ook wel bekend als Museumjaarkaart, heeft sinds kort een app mét de mogelijkheid om je pas te digitaliseren. De app is heel duidelijk vormgegeven: je krijgt bovenaan meteen je museumpas te zien, en als je daarop tikt kun je hem daadwerkelijk laten scannen. Ook krijg je voorgestelde tentoonstellingen in deelnemende musea en heb je ook een snelkoppeling om een museum te vinden waar je met je Museumkaart naar binnen kunt. Een belangrijk detail waar je op moet letten is dat als je je Museumkaart digitaal wil maken, je fysieke pas niet meer geldig is.

Assasin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed is al een langere tijd een bekende gamereeks van Ubisoft en Assassin’s Creed Shadows is de eerste versie die ook speciaal gemaakt is voor Apple’s M-chips op de Mac. Deze game speelt zich af in het feodale Japan, waarin je een dodelijke Shinobi Assassin wordt. Je schakelt tussen twee protagonisten die samen een nieuw tijdperk voor Japan moeten inluiden. Waar veel games gebruik maken van fysieke tijd, zoals avond als het bij jou ook avond is, zijn de omgevingen bij Assassin’s Creed Shadows ook gebaseerd op seizoenen, zo krijg je bloesem in de lente en sneeuw in de winter.

Queue – Simple Podcasts

In een oerwoud aan podcast-apps is het belangrijk om je goed te kunnen onderscheiden. Zo dacht ook de maker van Queue, met als missie is om een zo simpel mogelijke podcast-app af te leveren. Het resultaat: een enorm overzichtelijke podcast-app die ook nog eens intuïtief werkt. Je krijgt ook een overzicht van je luistergeschiedenis en kan nog allerlei ondersteunende functies voor tijdens het luisteren gebruiken, zoals ondersteuning voor hoofdstukken en duidelijke transcripten.

RESIDENT EVIL 3 Resident Evil 3 is alweer het vijfde deel in de serie die op Apple-apparaten te downloaden is. Deze remake van het origineel uit 1999 is deels gratis te spelen, maar na een tijdje moet je volledige game kopen om verder te kunnen gaan. De game gaat over Jill, die moet ontsnappen uit een stad die wordt geteisterd door een dodelijk virus-epidemie, maar zombies zijn niet de enige dodelijke vijand waarvoor ze moet waken. Het reusachtige, bijna onverwoestbare biowapen, Nemesis T-Type, is ook op jacht. Dit woeste monster gebruikt een arsenaal krachtige wapens om je door heel Raccoon City te achtervolgen, dus je bent nergens écht veilig. Remind Me Faster

Remind Me Faster is een herinneringen-app die opvalt doordat dingen waaran je je wilt herinneren meteen geanalyseerd worden en suggesties gemaakt worden aan de hand van wat je typt. Als je typt: “Woensdag om 4 uur naar de tandarts” wordt er meteen een afspraaksuggestie voor gemaakt. Daarnaast biedt Remind Me Faster ook ondersteuning voor Live-activiteiten en het instellen van de actieknop aan deze app.