De populaire fotobewerker Darkroom stapt over naar een nieuw verdienmodel. In plaats van losse aankopen voor bepaalde onderdelen, moet je nu per maand of per jaar betalen voor alle functies. Maar als je eerder al iets gekocht hebt, heb je mazzel.

Darkroom verscheen in 2015 voor de iPhone en kwam in 2018 naar de iPad. De fotobewerker is gemaakt door onder andere de Nederlander Jasper Hauser en zit vol met geavanceerde fotofuncties. Het is dan ook niet voor niets dat de app bij ons op één in het lijstje van de beste fotobewerkers voor iPhone en iPad staat. De app was altijd al gratis, maar je moest via in-app aankopen filters en tools los aanschaffen. Vanaf nu betaal je een vast bedrag per maand om alle functies te kunnen gebruiken.



Darkroom met nieuw verdienmodel: vast bedrag per maand

De verandering is doorgevoerd in de nieuwste update van de app. Nieuwe gebruikers betalen vanaf nu €4,49 per maand of €21,99 per jaar, waarna alle functies beschikbaar zijn. Voor wie niet aan een vast bedrag per maand of per jaar vast wil zitten, heeft ook nog de optie om de app in één keer af te kopen voor €52,99. Belangrijk om te weten is dat deze wijzigingen dus alleen gelden als je de app nog nooit gebruikt hebt. Heb je eerder iets gekocht in de app, dan geven de ontwikkelaars je alle premiumfuncties cadeau.

Het maakt daarbij niet uit wat je ooit in de Darkroom-app gekocht hebt. Zelfs als je vier jaar geleden een enkele filter gekocht hebt, kun je nu alle premium functies zonder extra kosten gebruiken, zo leggen de makers uit. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit ook geldt voor toekomstige premium-functies, maar je hoeft nu in ieder geval niet te betalen voor alle mogelijkheden die in de app zitten.

De makers hebben voor dit nieuwe verdienmodel gekozen om ervoor te zorgen dat ze de middelen hebben om nieuw functies te kunnen introduceren, waar in de ontwikkeling veel tijd en vooral geld mee gemoeid is. Darkroom is niet de eerste app die overstapt op een dergelijk verdienmodel. Ook de populaire agenda-app Fantastical 3 stapte onlangs over naar een maandelijks verdienmodel, tot veel kritiek van gebruikers.

Nieuwe functies: watermerken en nieuwe icoontjes

Tegelijkertijd zijn er twee nieuwe functies aan de app toegevoegd. Zo kun je nu zelf het appicoontje instellen, waarbij je onder andere de keuze hebt uit meerdere oude vertrouwde appicoontjes. Daarnaast kun je nu zelf een watermerk aan je afbeeldingen toevoegen. Dit kan zowel tekst of een afbeelding zijn. Je bepaalt de grootte, locatie en transparantie van de afbeelding of tekst.