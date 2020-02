Gmail en Bestanden-app werken samen

Google heeft de nieuwe functie aangekondigd via het officiële G Suite-blog. Het geldt voor alle gebruikers die de iOS-app hebben en is te vinden via het paperclip-icoontje dat je bovenin het scherm ziet. Bij het schrijven van een e-mail (of het beantwoorden van een bericht) klik je op de paperclip en blader je omlaag om bijlagen toe te voegen. Behalve foto’s uit je camerarol en bestanden die op Google Drive staan, krijg je dan ook documenten uit de Bestanden-app te zien. Tenminste, als de uitrol voor jou is gestart want Google is nog maar net begonnen.



Sinds 12 februari (gisteren dus) hebben de eerste gebruikers de functie te zien gekregen. De uitrol kan meer dan 15 dagen duren, voordat het alle gebruikers heeft bereikt. Maar uiteindelijk krijgt iedereen het, ongeacht of je een standaard Gmail-account hebt of een zakelijk G Suite-account.

Gmail kan de Bestanden-app zelf openen en geeft daarmee ook toegang tot toepassingen van derden, die zijn aangesloten op de Bestanden-app. Ze moeten zich dan wel als File Provider Extension geregistreerd hebben. Je hoeft de app niet te updaten om toegang tot de Bestanden-app te krijgen. De laatste update van de Gmail-app voor iOS dateert van 29 januari en noemt alleen bugfixes.