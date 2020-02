Ben je slechtziend of heb je een andere beperking waardoor je de borden boven de perrons niet kunt lezen? Dan is er nu de NS Perronwijzer-app. Die geeft informatie over de eerstvolgende trein en meer.

De app houdt rekening met het perron waar je staat en laat zien welke eerstvolgende trein er vertrekt. Zo weet je zeker dat je in de juiste trein stapt. Als je spraak hebt geactiveerd op je telefoon, dan leest de app ook voor wat er op de borden boven de perrons staat. Zoals wel vaker met functies die voor mensen met een beperking zijn gemaakt, is het ook superhandig als je géén beperking hebt. De info op de schermen is namelijk superduidelijk weergegeven en je ziet in één oogopslag of je wel op het juiste perron staat. Tik bijvoorbeeld op spoor 7a en je ziet dat de eerstvolgende trein naar Uitgeest vertrekt, inclusief alle tussenstops.



Bij het openen van de app moet je toestemming geven om je locatie te delen. Dat kan tijdens het gebruik van de app of voor een eenmalige sessie. Vervolgens zie je een raster met alle sporen en perrons. Je kunt ook op het tweede tabblad de lijst met vertrekkende treinen bekijken. Je vindt alle informatie over vertrektijden, eindbestemming, alle tussenliggende stations en treintype zoals Intercity of Sprinter.

Ook krijg je in de app informatie over vertragingen, uitgevallen treinen en treinen waarin je niet mag instappen. Je hoeft niet op het station te zijn om de app te gebruiken. Standaard toont de app het dichtstbijzijnde station. Alle stations in Nederland zitten erin, ook de stations waar NS niet rijdt.

Toch is de app nog niet helemaal compleet. Als er bijvoorbeeld ‘Let op omroepbericht’ op de stationsborden staat, dan krijg je dat nog niet in de app te zien. Verder onderzoekt NS hoe de informatie nog completer weergegeven kan worden, zodat alle informatie op de stationsborden in de app te zien is. De app is geoptimaliseerd voor schermlezers en is gemaakt in nauwe samenwerking met de Oogvereniging. Ook is de app getest door blinde en slechtziende reizigers, voordat de app in de App Store werd losgelaten.

De normale NS-app blijft uiteraard bestaan en bevat veel meer info over je reis.