App Gemist februari 2025: Uitnodigingen, Pieoneer en meer

iCulture App van de Maand: Apple Uitnodigingen Natuurlijk kan de gloednieuwe Apple Uitnodigingen-app niet ontbreken in het overzicht van februari. In deze app kunnen gebruikers een evenement plannen en is het beheren van uitnodigingen flink vereenvoudigd. Met deze app kunnen gebruikers gepersonaliseerde uitnodigingen creëren, gasten uitnodigen en RSVP's bijhouden. De app integreert naadloos met Apple-diensten zoals Kaarten en Weer, zodat gasten eenvoudig routebeschrijvingen en weersvoorspellingen kunnen bekijken. Bovendien kunnen deelnemers foto's en video's toevoegen aan gedeelde albums, en Apple Music-abonnees kunnen gezamenlijke afspeellijsten samenstellen om de sfeer van het evenement te bepalen. Gasten kunnen RSVP'en zonder een Apple Account of apparaat, waardoor het eenvoudig is om iedereen uit te nodigen, ongeacht het gebruikte platform. Een nieuwe uitnodiging sturen is alleen beschikbaar voor iCloud+-abonnees.

Pieoneer

De macOS-app Pieoneer biedt een unieke manier om sneller te schakelen tussen apps en bestanden. Met een cirkelvormig menu, dat je oproept via een sneltoets, heb je direct toegang tot je favoriete apps, documenten en mappen. Voor de gamers onder ons; het heeft wat weg van een weapon wheel zoals veel games dat hebben. Daarnaast ondersteunt Pieoneer sneltoetsen om andere applicaties efficiënter te bedienen.

Framous: lijst je screenshot in

Framous is een nieuwe macOS-app waarmee je eenvoudig een passend frame om je screenshots plaatst. Sleep je screenshot in de app en Framous detecteert automatisch om welk toestel het gaat. De gratis versie biedt generieke telefoonframes, maar met de betaalde versie krijg je toegang tot een breed scala aan frames voor verschillende Apple-apparaten. Dit maakt Framous ideaal voor ontwikkelaars, ontwerpers en contentmakers die hun screenshots een professionele uitstraling willen geven.

Fastned Nachtuilen opgelet: de Fastned-app heeft eindelijk ondersteuning voor de donkere modus van de iPhone. Als je je elektrische auto 's avonds bij Fastned oplaadt, hoef je nu niet meer naar een fel wit scherm te turen. De kleuren zijn aangepast voor een prettige ervaring in het donker. Dat mocht ook wel, want de donkere modus is al heel wat jaren beschikbaar op de iPhone. Tapestry

Het team achter Twitterrific (voormalig Twitter/X applicatie) heeft Tapestry uitgebracht, een app waarmee je verschillende contentbronnen zoals RSS-feeds, YouTubekanalen, Bluesky, Mastodon, Reddit, Tumblr en podcasts in één overzichtelijke feed kunt combineren. De app ontstond uit een Kickstarterproject en biedt een chronologische weergave zonder algoritmes. Gebruikers kunnen content filteren, dempen en synchroniseren tussen apparaten. Sommige extra functies zijn beschikbaar via een abonnement. Tapestry is bedoeld voor wie zelf de controle wil houden over wat ze lezen en bekijken, zonder afhankelijk te zijn van sociale media-algoritmes.

Untold Novel – Story Planner

Een boek schrijven is een flinke uitdaging, maar Untold Novel helpt je om het proces gestructureerd en overzichtelijk te houden. De app biedt een unieke aanpak waarbij je personages, locaties, scènes en de tijdlijn van je verhaal in aparte secties kunt organiseren. Zo krijg je als (aspirant) schrijver direct inzicht in de opbouw van je verhaal.

Met een visuele en intuïtieve interface maakt Untold Novel het makkelijker om verbanden te leggen en je plot te verfijnen. Of je nu een bestseller schrijft of net begint met je eerste manuscript, deze app helpt je om je ideeën helder in kaart te brengen.