De leukste apps van week 6-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Peek-a-View Als je kinderen hebt, komt deze app ongetwijfeld van pas. Willen je kinderen ook graag naar de foto’s op je iPhone kijken? Dan ben je misschien bang dat ze per ongeluk foto’s verwijderen, bewerken of andere aanpassingen doen. Met Peek-a-View voorkom je dit. De app heeft een hele eenvoudige weergave voor je foto’s, waarbij je niet bang hoeft te zijn dat iemand per ongeluk bewerkingen doet of foto’s verwijdert. Je bepaalt zelf welke foto’s in de app te zien zijn. Maar ook in andere gevallen komt de app van pas. Denk aan het tonen van je vakantiefoto’s aan je vrienden, foto’s van je huis die je voor een verbouwing aan een architect wil tonen en nog veel meer. Als je de app combineert met de functie Begeleide toegang, hoef je ook niet bang te zijn dat iemand de app afsluit en in je iPhone gaat gluren. De app heeft een gratis optie, maar als je meer functies wil betaal je eenmalig €5,49.

Image Text OCR Scanner

Als je op je Mac een afbeelding hebt waarvan je de tekst in een tekstdocument wil plakken, komt deze app goed van pas. Image Text OCR Scanner is een kleine simpele app in de menubalk, waar je alleen maar een afbeelding hoeft in te slepen om deze te laten scannen. Vervolgens wordt de tekst automatisch in een tekstverwerker gezet. Ook toont de app EXIF-data van de afbeelding, zodat je ziet waar deze vandaan komt.

theBin

Nog een handige Mac-app: theBin is een uitgebreide versie van je prullenbak. De app heeft allerlei functies waarmee je ruimte kan besparen. Zo kun je ermee oude bestanden in je prullenbak automatisch laten verwijderen, compressie erop toepassen zodat ze minder ruimte innemen en nog veel meer. Bestanden in je prullenbak kun je automatisch over laten zetten naar theBin, waarna die het verdere werk voor je doet. Je kan theBin gratis installeren en zeven dagen lang proberen. Daarna kost de app eenmalig €10,99.

StaffPad

Professionele muzikanten hebben iets aan deze app. StaffPad bestaat al een tijdje voor Windows, maar is er nu ook voor de iPad. Met de app componeer je je eigen muziek, bijvoorbeeld met de Apple Pencil. De app werd geroemd toen deze voor het eerst op Windows verscheen en is zeer uitgebreid in functies. Door met de Apple Pencil je eigen muzieknoten te noteren, zet de app dit automatisch om in prachtige bladmuziek. Er is ook een gratis Reader-versie van de app, waarmee je gemaakte muziek kan aflezen. met de ScoreSynch-functie kun je bepaalde partijen delen met gebruikers met de gratis Reader-versie.

Diagrams

Gek op grafieken en diagrammen? Dan komt deze Mac-app goed van pas. Diagrams is een nieuwe app waarmee je deze eenvoudig kan maken. Met blokken, rondjes, pijlen en lijnen, zien jouw diagrammen er super strak uit. Je kan elk onderdeel eigen kleuren geven, zodat je makkelijk verbanden kan leggen. Je exporteert ze vervolgens als PNG of PDF. Diagrams komt in veel gevallen van pas, zowel voor zakelijk gebruik als voor privé. De app heeft allerlei veegbewegingen voor de trackpad en ondersteunt ook de Touch Bar.

Lifeliner Radar

Zie je een traumahelikopter boven je hoofd vliegen en ben je benieuwd wat er loos is? Deze app toont op een kaartje waar de trauma- en politiehelikopters met een P2000-melding zich bevinden. In een overzicht zie je de tijdstippen en data van de P2000-meldingen. De app is gemaakt door de Nederlander Ernst Mulders en is helemaal gratis te gebruiken.