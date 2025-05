App Gemist april 2025: Listee, Mindful Minuut, Clocks en meer

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

🏆 iCulture (Nederlandse) App van de Maand: Listee Of je nou een linkje hebt gedeeld met iemand of je moet dingen onthouden die je nog wil gaan doen op je stedentripje. In plaats van de linkjes naar jezelf te sturen, screenshots te maken of tabbladen open te laten staan om er 'later nog eens naar te kijken' hebben de ontwikkelaars van Listee een oplossing bedacht. Listee is een Nederlandse app die dit probleem probeert te tackelen. Wat uniek is aan deze app is dat je heel eenvoudig via het deelmenu van iPhone Listee kan selecteren en meteen je content in de gewenste lijst kan opslaan. Met een strak design en de mogelijkheid om samen met anderen aan lijsten te werken is dit een must have om je online content te ordenen. De app is geheel gratis te downloaden voor iPhone.

Mindful Minuut

Het alledaagse leven kan druk zijn en er kan veel van je gevraagd worden. Meditatie is voor veel mensen hierin een oplossing om even een moment voor zichzelf te pakken en de rust weer te vinden. De makers van Mindful Minuut willen hulp bieden aan mensen die zich willen verdiepen in de wereld van meditatie.

In deze app is het mogelijk om microsessies te doen van 3-5 minuten of langere sessies tot 30 minuten. Hierin wordt er gefocust op ontspanning, ademhaling, voelen, loslaten en onderweg. Met een gemakkelijke interface en meer dan 500 begeleide meditaties is dit een goede app voor iedereen die vaker een moment voor zichzelf wil nemen. De app is gratis te downloaden en daarbij kan je een proefperiode van 7 dagen krijgen, daarna kan je zelf beslissen of je een abonnee wordt om toegang te krijgen tot alle 500 meditaties.

Clocks

Clocks

Sinds iOS 17 is het mogelijk om je iPhone in StandBy modus te gaan tijdens het opladen, je krijgt dan een duidelijke klok en eventueel nog een handige widget. Op dit idee hebben de makers van Clocks voortgeborduurd. Deze app heeft heel veel weg van StandBy, maar breidt het wel een stuk verder uit.

Waar Apple’s StandBy alleen werkt in horizontale oriëntatie, werkt de Clocks-app ook in verticale stand. Daarnaast zijn er veel meer opties om de klok te personaliseren en kan je ook uit een scala aan prachtige achtergronden kiezen. Het nadeel is dat je dit niet als vervanging voor StandBy in kan zetten, maar met Siri Shortcuts kan je daar wel omheen kan werken. De app is gratis te downloaden en met een eenmalige aankoop van $3.99 ontgrendel je alle mogelijkheden.

GamePal

GamePal is een veelzijdige game-companion-app voor iPhone-gebruikers die hun gamecollectie willen beheren en hun speelgedrag willen bijhouden. De app stelt gebruikers in staat om games toe te voegen die ze hebben gespeeld, momenteel spelen of in de toekomst willen spelen. Gebruikers kunnen games organiseren en filteren op basis van eigendom (fysiek, digitaal of via abonnement) en platform. De app werkt ook offline en synchroniseert over je apparaten als je online bent via iCloud. GamePal haalt automatisch gamegegevens zoals artwork, beschrijvingen, releasedata en screenshots op via de IGDB-database, waardoor het toevoegen van nieuwe games eenvoudig is. Daarnaast kunnen gebruikers beoordelingen en notities toevoegen aan elke titel en hun speelsessies loggen om inzicht te krijgen in hun speelgewoonten. De app is gratis te downloaden en de meeste elementen zijn gratis te gebruiken, echter voor sommige aspecten van de app heb je een abonnement nodig.

CalAlarm

CalAlarm is een geavanceerde agenda-app, die zich onderscheidt door zijn unieke ‘Snooze’ en ‘Nag’ functies. Deze functies zorgen ervoor dat je herinneringen blijven herhalen totdat je ze bevestigt, waardoor je nooit meer een afspraak mist. De app biedt acht overzichtelijke weergaven, waaronder lijst-, dag-, week- en maandweergaven, allemaal ondersteund in zowel portret- als landschapsmodus. Daarnaast ondersteunt CalAlarm widgets voor het toegangsscherm en de Apple Watch, en synchroniseert het naadloos met agenda’s van iCloud, Google, Exchange en Outlook.

Met CalAlarm kun je tot tien meldingen per afspraak instellen, eigen geluiden gebruiken en meldingen direct vanaf het toegangsscherm snoozen of verplaatsen. Daarnaast integreert CalAlarm verjaardagen uit je contactenlijst, toont leeftijden en biedt directe communicatieopties zoals bellen of sms’en. Gebruikers kunnen ook herhalende afspraken instellen met uitgebreide opties, zoals “elke eerste maandag van de maand” of specifieke dagen in bepaalde maanden. Met ondersteuning voor tijdzones, aanpasbare meldingsinstellingen per agenda en een keuze uit 15 kleurenthema’s, valt deze agenda-app helemaal naar wens aan te passen.

SuperCal

Supercal Agenda is een gebruiksvriendelijke agenda-app, die zich richt op overzicht en flexibiliteit. De app maakt gebruik van dezelfde database als de standaard iOS-agenda en synchroniseert met iCloud, Google, Exchange, Outlook en Yahoo. Met snelle acties kunnen gebruikers afspraken kopiëren, plakken, verplaatsen, delen, afvinken en verwijderen.

Supercal biedt uitgebreide functionaliteiten zoals meervoudige zoektermen, tijdzone-ondersteuning, uitnodigingen en weergave van deelnemers. Gebruikers kunnen complexe herhalingspatronen instellen, zoals “elke eerste maandag van de maand” of specifieke dagen in bepaalde maanden. De app bevat nu ook een urenstaatfunctie waarmee gewerkte uren kunnen worden geteld en geëxporteerd naar een CSV-bestand. Dat maakt deze app interessant om je zakelijke agenda mee bij te houden. De app is gratis te proberen en kan eenmalig worden aangeschaft voor €3,99 zonder verdere abonnementen.

SuperCal