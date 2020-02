Binnenkort moeten veel Nederlanders weer de aangifte voor de inkomstenbelasting regelen. Dat kan ook dit jaar met een app, namelijk de Aangifte 2019-app. Zo doe je de belastingaangifte over 2019 met je iPhone of iPad.

Al sinds 2014 brengt de Belastingdienst elk jaar een nieuwe app uit waarmee je je belastingaangifte kan doen. Ieder jaar vanaf 1 maart hebben Nederlanders de tijd om hun aangifte te versturen. De app helpt je daarbij, zodat je relatief eenvoudig je gegevens kan versturen. Inloggen doe je met je DigiD en zoals elk jaar kun je de app vergrendelen en je kan je aangifte tussentijds opslaan. Met Face ID kun je de app weer ontgrendelen.



Belastingaangifte 2019 app voor iPhone

De app laat je nog steeds louter je reeds bekende gegevens controleren. Nadat je ingelogd bent, zie je vanzelf alle informatie over jou die bij de Belastingdienst bekend is, zoals het saldo op je rekeningen. Zijn de gegevens juist, dan maak je een PDF aan die je voor je eigen administratie kunt bewaren. Daarna verstuur je de aangifte naar de Belastingdienst. Gegevens aanvullen of wijzigen is dus nog steeds niet mogelijk: daarvoor moet je de website van de Belastingdienst gebruiken.

De app is ten opzichte van afgelopen jaren niet veranderd. Je moet de app nog steeds opnieuw downloaden en ook de mogelijkheden zijn identiek. Het is niet duidelijk of de Belastingdienst nog verder gaat investeren in de app, waardoor je ook makkelijker gegevens kunt aanpassen of aanvullen via je iPhone of iPad.

Beperkingen voor gebruik

Op de App Store-pagina van de Aangifte 2019-app licht de Belastingdienst uit in welke gevallen je de app niet kan gebruiken. Het lijstje is helaas niet korter geworden. Sterker nog, er is een extra beperking bijgekomen. Je kan de app dit jaar ook niet gebruiken als je in 2019 een aandeel in een onverdeelde erfenis had. In deze gevallen kun je de Aangifte 2019-app niet gebruiken:

Niet het hele jaar dezelfde fiscale partner had.

Uw woning gekocht of verkocht hebt i.v.m. aftrekbare kosten

Een restschuld voor een vroegere eigen woning had

Uw woning tijdelijk verhuurde, bijvoorbeeld via Airbnb

Een onderneming had

Aandeel in onverdeelde erfenis had

Inkomsten uit overige werkzaamheden had

In het buitenland woonde

Inkomsten uit of bezittingen in het buitenland had

Co-ouder was en uw minderjarige kind niet op uw adres ingeschreven stond

Aftrekposten wilt opgeven, zoals giften, zorgkosten of studiekosten

Als deze voorwaarden voor jou niet gelden, kun je de app downloaden en gebruiken. Tot 1 maart is de app nog vergrendeld, omdat je vanaf dat moment dus pas aangifte kan doen. Iedereen heeft tot 1 mei de tijd om de aangifte te versturen, maar als je dit voor 1 april doet, krijg je nog voor 1 juli bericht.