In februari brengen The Pokémon Company en Nintendo de app Pokémon Home uit. Dit is een clouddienst waarin je je Pokémon uit allerlei games kan bewaren. Nu is ook eindelijk bekend wat je met de mobiele versie van de app kan doen.

Pokémon-games zijn er voor allerlei verschillende platformen. De belangrijkste titels zijn beschikbaar op de Nintendo 3DS en Nintendo Switch, maar ook in Pokémon Go kun je inmiddels heel veel Pokémon vangen. Pokémon Home is de manier om alle monsters uit te wisselen, ook met andere spelers. Pokémon Home verschijnt voor zowel iPhone en iPad als Android en de Nintendo Switch. Er komt zowel een gratis als betaalde variant.



Pokémon Home downloaden vanaf februari

In februari 2020 verschijnt Pokémon Home wereldwijd voor alle geschikte apparaten, waaronder iPhone, iPad en Nintendo Switch. In de app moet je inloggen met hetzelfde Nintendo-account, zodat je bij al je monsters van de verschillende games kan. We weten nog niet wanneer de app precies beschikbaar komt, maar het kan nu niet lang meer duren. Je moet dus nog even geduld hebben voordat je Pokémon Home kan downloaden.

Pokémon Home werkt samen met de belangrijkste games. Vanaf de start van de dienst zijn dit Pokémon Let’s Go Pikachu en Let’s Go Eevee en Pokémon Sword en Shield voor de Nintendo Switch en Pokémon Bank voor de Nintendo 3DS. Pokémon Bank is een app waarmee je de monsters uit onder andere Pokémon X en Y en Pokémon Sun en Moon voor de Nintendo 3DS kan bewaren. Ondersteuning voor Pokémon Go wordt nog aan gewerkt, maar het is nog niet bekend wanneer dit toegevoegd wordt.

Vier manieren om te ruilen

Welke mogelijkheden je hebt met welke versie van Pokémon Home, is afhankelijk van het apparaat. De mobiele versie werkt direct samen met Pokémon Bank en laat je op vier manieren Pokémon ruilen met andere spelers. Met de Wonder Box ruil je een Pokémon met spelers wereldwijd. Dit gebeurt automatisch, dus zelfs als je de app niet actief gebruikt. Je kiest zelf welke Pokémon je aanbiedt. Met de Global Trade System kies je zelf welke Pokémon je aanbiedt en welke je graag wil hebben. Een derde optie is door een kamer aan te maken, waardoor je met een selecte groep spelers kan ruilen. De laatste manier om te ruilen is met vrienden, die je in Pokémon Home kunt registreren.

Daarnaast bevat de mobiele versie een complete National Pokédex, waarin je statistieken van al je Pokémon kan bekijken. De app vertelt je ook welke aanvallen je Pokémon allemaal kunnen leren en welke vaardigheden ze hebben. Het is daarmee een complete catalogus van al je Pokémon die je verzameld hebt. Tot slot kun je cadeaus ontvangen en gebruikmaken van de Judge-functie. Dit komt overeen met de functie in Pokémon Go, waarin de trainer vertelt hoe sterk je Pokémon is.

Pokémon Home is gratis te gebruiken, maar heeft dan wel beperkingen. Met de gratis versie kun je maximaal 30 Pokémon bewaren en maximaal drie Pokémon tegelijk plaatsen in de Wonder Box. Ook ontbreekt dan de mogelijkheid om de app te koppelen met Pokémon Bank. Wil je meer opties, dan kun je kiezen voor de Premium-optie. Dit kost €2,99 per maand, €4,99 per maand of €15,99 per jaar. Als je hiervoor kiest, kun je onder andere zesduizend Pokémon bewaren.