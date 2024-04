Argylle

Henry Cavill’s film is nu te zien op Apple TV+. De bioscoopfilm, een samenwerking van Apple en Universal, verscheen in februari in de bioscoop en kreeg toen behoorlijk wat kritiek. Gelukkig kun je het nu in de privacy van je eigen huiskamer bekijken, om te beoordelen of het echt zo slecht is. Deze spionage-actiekomedie vertelt het verhaal van Elly Conway, een auteur wiens fictieve spionnenavonturen tot leven komen. Ondanks hoge verwachtingen werd Argylle bekritiseerd vanwege de omvang en verwarrende verhaallijn en was het zowel commercieel als kritisch geen succes.

