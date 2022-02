Zowel vanuit de App Store op je iPhone en iPad als via de Mac App Store kun je eenvoudig apps delen met vrienden en familie. Dit kan zowel via Facebook, Twitter, e-mail en andere apps. Je kunt ook de link naar de app kopiëren. In dit artikel lees je hoe dit werkt.

Apps delen met vrienden

Je hebt een leuke nieuwe app ontdekt en wilt die aanbevelen bij vrienden en kennissen. Hoe doe je dat? In de App Store kun je eenvoudig een app delen met vrienden via bijvoorbeeld e-mail, Twitter, Facebook en andere apps. In deze tip lees je hoe je dat makkelijk kunt doen.

Let op: vrienden moeten de app nog wel via hun eigen App Store-account downloaden. Wil je een betaalde app delen met vrienden (zodat de andere persoon niet hoeft te betalen), dan zal deze persoon deel van jouw gezin moeten uitmaken.



App delen via App Store op iPhone en iPad

Als je door de App Store aan het bladeren bent en op een leuke app stuit, kun je deze heel snel delen met een vriend of vriendin. Dit gaat het eenvoudigst via de App Store op je iPhone of iPad. Het werkt vrij eenvoudig. Let erop dat Android-gebruikers niets hebben aan een link uit de App Store voor iOS.

Open de app-pagina van de app die je wil delen. Dit is de pagina waar je screenshots, een omschrijving en reviews kunt bekijken. Tik op het deel-symbool aan de rechterzijde van de pagina en selecteer een app waarin je wil delen. Je kunt ook op Kopieer link tikken om zelf de link ergens te plakken.

Als je een app deelt, kan de ontvanger op de link tikken en de app installeren. Gaat het om een betaalde app en wil je de app cadeau doen? Dat kan ook! In onze tip lees je hoe dat werkt.

Apps delen via de Mac App Store

Ook in de Mac App Store kun je apps delen. Niet iedereen ziet hier ook apps voor iOS. Heb je een Mac met een Intel-chip, dan zie je alleen Mac-apps. Gebruik je Apple Silicon, dan zie je de meeste iOS apps. Ontwikkelaars kunnen zelf kiezen of hun iOS app in de Mac App Store te vinden is. Je kunt dan iOS apps op een Mac installeren.

Over het algemeen is het delen van een iOS app makkelijker vanaf je iPhone of iPad. Zo werkt het vanaf de Mac:

Zoek in de Mac App Store naar een app en klik erop om de app-pagina te openen. Klik rechtsboven op het deel-symbool en kies een methode om te delen. De beste manier op de Mac is meestal de Kopieer link optie.

Het zelf plakken van de links kan handig zijn als je de app op een andere manier wilt delen, bijvoorbeeld op Facebook, Reddit of in een tekstbericht. Vrienden die de link ontvangen worden meteen doorgestuurd naar de App Store. Als je een link deelt met mensen zonder iPhone, iPad of Mac, dan wordt een preview van de app weergegeven in de internetbrowser.