Safari op de Mac kan toestemming krijgen tot je locatie, microfoon en camera, bijvoorbeeld voor een online chat of voor het opzoeken van een winkel bij jou in de buurt. Je kunt de toestemming per website instellen en hier lees je hoe.

Als je lekker zit te surfen op het web, kan het zomaar gebeuren dat een website in Safari toestemming vraagt tot je locatie, camera of microfoon. Vooral laatstgenoemde komt veel voor, als je bijvoorbeeld een plek dicht bij jou in de buurt wil opzoeken. Maar ook het vragen naar toestemming tot je camera of microfoon komt voor. Hoe kun je deze toestemming per website regelen? En hoe kun je de toestemming bij websites altijd weigeren?

Safari toestemming locatie, camera en microfoon

Je camera en microfoon op je Mac kunnen van pas komen als je bijvoorbeeld wil chatten, maar als je bang bent dat hier misbruik van gemaakt wordt kun je beter de instellingen raadplegen. Je kunt voor elke website die je bezoekt aangeven of hij eerst toestemming moet vragen of altijd of nooit je camera of microfoon mag gebruiken. Je past deze instelling als volgt aan:

Open Safari op de Mac en klik in de menubalk op Safari > Voorkeuren. Klik op het tabblad Websites. Kies nu voor de optie Camera, Microfoon of Locatie. Op elke pagina zie je een overzicht van de huidige geopende websites. Per website kun je kiezen uit één van de drie instellingen: Vraag, Weiger of Sta toe. Als je kiest voor Sta toe, dan hoeft de website niet te vragen om je locatie op te halen of je camera of microfoon te gebruiken.

Een andere manier om snel de instellingen voor een website aan te passen, is om in de adresbalk met de rechter muisknop te klikken. Vervolgens kies je Instellingen voor deze website en pas je de instelling voor camera, microfoon en locatie aan.

Toestemming bij overige websites weigeren

Je kan ook in één keer voor overige websites de toestemming tot de locatie, microfoon en camera standaard weigeren. Dit doe je zo: