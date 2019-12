Je kunt een Live Photo omzetten naar een normale foto, video of gif. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Live Photo omzetten naar een normale foto

Voegt het Live-gedeelte niet zoveel toe aan je foto? Dan kun je de foto omzetten naar een gewone foto. Zo zie je geen animaties meer als je de foto opent. Dat is vaak ook niet nodig, als je bijvoorbeeld een simpele referentiefoto maakt. Wat er in de seconde voor en na de foto gebeurde is dan niet zo relevant.

Een Live Photo is in je camerarol te herkennen aan het cirkelicoontje. Je kunt de foto als volgt omzetten:

Open de Foto’s-app. Kies de Live Photo die je wilt omzetten. Druk op Wijzig. Tik op het cirkelicoontje linksonder. Tik op Live bovenin het scherm. Het veld gaat van geel naar zwart. Druk op Gereed.

Wil je later toch wel nog de animaties zien? Dan kun je precies dezelfde stappen volgen zoals hierboven beschreven. Het veldje met Live zal van zwart naar geel gaan.

Live Photo omzetten naar een video

Sinds iOS 13 kun je vanuit de Foto’s-app makkelijk een Live Photo omzetten naar een video. Deze video kun je bijvoorbeeld delen op social media, zodat iedereen hetzelfde kan zien als jij op jouw iPhone of iPad. Dit is hoe je een Live Photo omzet naar een video:

Open de Foto’s-app. Kies de Live Photo die je wilt omzetten. Tik op het deel-icoon linksonder. Kies voor Bewaar als video.

Je video wordt opgeslagen als nieuwe video, dus niet naast de Live Photo variant. De video staat daarom onderin je fotobibliotheek.

Wist je dat je ook meerdere Live Photos die je snel achter elkaar hebt gemaakt kunt omzetten naar één lange video? Volg daarvoor deze stappen:

Open de Foto’s-app. Scroll in je fotobibliotheek naar de selectie van Live Photos die je wil samenvoegen tot één video. Tik rechtsboven op Selecteer. Selecteer de foto’s. Tik op het deel-icoon linksonder. Kies voor Bewaar als video.

Live Photo omzetten naar een gif

Wil je je Live Photo makkelijk overal kunnen delen? Dan is kun je deze het beste omzetten naar een gif. Zo behoud je de animatie, maar kun je hem makkelijk delen via bijvoorbeeld WhatsApp. Dit doe je als volgt:

Open de Live Photo op je iPhone of iPad. Veeg de Live Photo omhoog. Je ziet nu een aantal andere effecten die je kan kiezen. Kies voor de optie Herhaal of Stuiter. Kies diegene die het beste past, afhankelijk van de animatie. Als je hem nu deelt via bijvoorbeeld WhatsApp, wordt het automatisch een gif.

Een andere manier om de Live Photo om te zetten naar een gif, is via een externe app. Een goed voorbeeld is Lively, die gratis beschikbaar is in de App Store. Je kan allerlei instellingen aanpassen, zoals de duur of het type animatie. Check ook onze lijst met de beste Live Photo apps.

We hopen dat je hiermee nog makkelijker jouw ervaringen kunt delen met de rest van de wereld! Soms is een simpele foto de sleutel, en af en toe is een video dé manier om te delen. Jij weet nu in ieder geval hoe het moet. Wist je dat je een Live Photo ook als wijzerplaat kunt instellen? Lees hier hoe je een Live Photo als wijzerplaat op de Apple Watch instelt.