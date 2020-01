Ben je aan het FaceTimen en wil je een leuk moment vastleggen? Met een druk op de knop maak je tijdens een FaceTime-gesprek een Live Photo. In deze tip lees je er alles over.

Live Photo maken tijdens FaceTime-gesprek

Videobellen via FaceTime is een leuke manier van communiceren, maar tegelijk is het nogal vluchtig. Na afloop van het gesprek heb je geen manier meer om terug te kijken, terwijl dat best aardig kan zijn als je een gesprek met een geliefde nog een keer kan terugzien. Gelukkig kun je de leukste momenten van een FaceTime-gesprek bewaren door met één druk op de knop een Live Photo te maken.



Met een Live Photo wordt niet alleen het moment vastgelegd waarop je op de knop drukt, maar ook in een aantal seconden ervoor en erna. Door vervolgens op de foto te drukken (of deze ingedrukt te houden) met Haptic Touch of 3D Touch krijg je een kort filmpje te zien, inclusief geluid. Dat kan ideaal zijn voor een FaceTime-gesprek, vooral om een speciaal moment vast te leggen.

Live Photo tijdens FaceTime-gesprek inschakelen in iOS

Je kunt dus zo’n moment met een druk op de knop vastleggen tijdens een FaceTime-gesprek. Je moet daarvoor de functie eerst inschakelen:

Ga naar de Instellingen-app. Ga naar FaceTime. Scroll naar onderen en zet de schakelaar bij FaceTime Live Photos aan.

Live Photo voor FaceTime inschakelen op de Mac

Inschakelen van de functie kan ook via de Mac (vanaf macOS High Sierra), maar het maken van de Live Photo moet je uiteindelijk wel doen op de iPhone of iPad:

Open FaceTime. Klik linksboven op FaceTime > Voorkeuren. Vink de optie Sta toe dat Live Photos worden gemaakt tijdens videogesprekken aan.

Live Photos tijdens FaceTime gebruiken

Nu je de functie ingeschakeld hebt, zie je tijdens een FaceTime-gesprek linksonder een sluiterknop. Tik hier tijdens een gesprek op om een Live Photo te maken van je gesprekspartner. Je eigen gezicht wordt niet in de foto meegenomen. De Live Photo wordt automatisch opgeslagen in de Foto’s-app, waar je hem na het gesprek kunt bekijken.

Er zijn twee zaken belangrijk om te weten bij het gebruik van deze functie:

Je kunt de functie alleen gebruiken als je gesprekspartner de instelling ook aan gezet heeft.

Zodra je een Live Photo maakt, krijgt je gesprekspartner hier in beeld een melding van. Je kunt dus niet stiekem een Live Photo maken. Wil je toch stiekem een afbeelding maken, dan kan dat alleen met een screenshot.

Hoewel het maken van Live Photos met de camera alleen werkt op de iPhone 6s en nieuwer en de iPad Pro en nieuwer, werkt deze functie op álle iDevices waar iOS 12.1.4 of nieuwer op geïnstalleerd is, dus ook de iPhone 6. Op dit toestel kun je normaal gesproken geen Live Photos maken, maar tijdens een FaceTime-gesprek kan het wel. Je kunt achteraf de Live Photo bewerken om er een leuk effectje aan mee te geven.

