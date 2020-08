Volg de stappen in deze tip om de geanimeerde Live Photos in- of uit te schakelen op je iPhone of iPad. Bespaar ruimte op je iPhone of animeer je foto's, de keuze is aan jou.

Met Live Photos kun je de foto’s van de iPhone tot leven laten komen. Het maken van een Live Photo kan mooie resultaten opleveren, maar kan soms ook onhandig of overbodig zijn. In dit artikel lees je hoe je een Live Photos kunt uitschakelen en inschakelen.

Live Photos kosten extra ruimte

Met Live Photos neemt je iPhone of iPad automatisch de anderhalve seconde op voordat en nadat je op de sluiterknop drukt. Hier maakt Live Photos vervolgens een korte animatie van drie seconden van. Dit kost extra opslagruimte, namelijk zo’n 5 tot 6 MB op een iPhone 11.

Je kunt als vuistregel nemen dat een Live Photo ongeveer dubbel zo groot is als een gewone foto. Je zult dus zelf moeten afwegen of het de ruimte waard is, wat waarschijnlijk samenhangt met de opslagcapaciteit van je iPhone of iPad.

Overigens worden je foto’s optioneel wel verkleind als je iCloud Fotobibliotheek gebruikt. Hiermee zal je iPhone een foto in lagere resolutie en zonder Live functionaliteit bewaren. Als je de foto opent wordt het gedownload om goed te bekijken.

Live Photos uitschakelen

Vind je de functie onnodig of wil je graag zo veel mogelijk uit je beschikbare opslagruimte halen? Dan kun je Live Photos uitschakelen. Dat kan per foto, maar je kunt de functie zo instellen dat het altijd uit staat. Je kunt het dan wel eenmalig inschakelen als je dat wil.

Door onderstaande stappen uit te voeren kun je Live Photos permanent uitschakelen:

Open de Camera-app. Tik bovenin op het ronde Live Photos-icoontje, zodat het symbool grijs wordt. Ga naar Instellingen > Camera. Tik op Bewaar instellingen. Zet de schakelaar bij Live Photo aan.

Door de schakelaar op groen te zetten zorg je ervoor dat de instelling voor Live Photos bewaard blijft. Je hoeft daardoor niet elke keer de Live Photo-functie in de Camera-app uit te tikken. Zet je hem in de Camera-app weer aan, dan blijft hij in het vervolg ook aan staat totdat je hem zelf uitzet. Voor eenmalig gebruik moet je het dus ook zelf uitschakelen zolang je de instellingen bewaart.

Live Photos inschakelen

Voor een losse foto wil je Live Photo misschien toch weer een keer inschakelen. Dat kan snel via de Camera-app:

Open de camera-app op je iPhone of iPad In de bovenste zwarte balk (of zijbalk op de iPad) zie je het cirkelvormige Live Photos-icoontje. Tik erop en het icoontje wordt geel. Je krijgt kort de tekst LIVE te zien.



De Live Photos-bediening lijkt dus grotendeels op die van een flitser of HDR-foto. Dit betekent ook dat je instellingen voor Live Photos actief blijven totdat je ze wijzigt. Als je voor een foto Live Photos in wilt schakelen, zul je het daarna dus handmatig even uit moeten zetten. Het in- of uitschakelen van Live Photos heeft overigens geen invloed op de foto’s die al in je filmrol staan. Wil je Live Photos bekijken, dan hebben we daarover een andere tip.

