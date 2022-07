Vanaf iOS 16 en iPadOS 16 kun je instellen dat je geen uitgelichte foto's en terugblikken meer ziet. In deze tip leggen we uit hoe je dat instelt.

Al lange tijd maken de iPhone en iPad automatisch een soort samenvattingen van je foto’s. Dit worden terugblikken genoemd. Een terugblik is een (kort) filmpje met foto’s over een bepaald thema. Denk aan huisdieren, vakanties of een gezinslid. Daarnaast biedt je iPhone of iPad ook uitgelichte foto’s. Dat zijn losse plaatjes die bijvoorbeeld precies een jaar oud zijn en daarom aan je worden voorgesteld. Apple brengt bijna ieder jaar wel verbeteringen aan bij deze functie, maar niet iedereen wil het zien. Wil je de terugblikken en uitgelichte foto’s uitschakelen? Dat kan vanaf iOS 16 en iPadOS 16.



Terugblikken en uitgelichte foto’s uitschakelen

Bij het uitschakelen van de terugblikken en uitgelichte foto’s zal je toestel geen samenvattingen meer maken. Dat betekent ook dat je je oude terugblikken niet meer kunt zien zolang het staat uitgeschakeld. Verder kun je je fotowidget niet meer gebruiken. Maar geen zorgen: als je de terugblikken later weer inschakelt, is alles weer bij het oude.

Hieronder bekijk je het verschil tussen terugblikken en geen terugblikken. Je zult dus altijd bovenin de Foto’s-app iets erover zien wanneer je naar het Voor jou-tabblad gaat.



Terugblikken ingeschakeld (links) en terugblikken uitgeschakeld (rechts).

Het uitschakelen van deze functie geldt alleen voor het apparaat waarop je de onderstaande stappen volgt. Je andere Apple-apparaten gaan door met het maken en uitlichten van terugblikken. Wil je het ook daar uitgeschakeld zien, dan moet je de stappen ook daar uitvoeren. Zo werkt het:

Open de Instellingen-app. Ga naar het Foto’s-menu. Scrol naar beneden en schakel Toon uitgelicht materiaal uit.

Wil je later weer terugblikken ontvangen, of wil je de Foto’s-widget weer gebruiken? Dan kun je de schakelaar gewoon weer op groen zetten. Alles is dan weer bij het oude en je ontvangt vanzelf weer nieuwe samenvattingen. Bekijk ook onze aparte tip over het fotowidget.