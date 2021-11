Als je Visual Voicemail op de iPhone hebt, dan kun je de voicemails van je telefoon opslaan op een Mac of Windows-pc met het programma iMazing. Of het nu een berichtje van een (overleden) geliefde of een juridische kwestie is: als je de voicemail omzet naar een audiobestand kun je het eindeloos bewaren. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Voicemail bewaren op je computer

Als je Visual Voicemail kunt gebruiken op de iPhone, dan kun je op het scherm zien welke voicemails je hebt ontvangen en wie ze hebben gestuurd. Apple heeft zelf geen officiële ondersteuning voor voicemail bewaren, maar er is een omweg. In deze tip laten we zien hoe je met iMazing, een backup-programma voor de iPhone en de iPad op de Mac, de voicemails van je telefoon haalt zodat je ze kunt bewaren op je Mac.

Let er wel op dat je de voicemails alleen kunt downloaden van je iPhone als je Visual Voicemail hebt, wat afhankelijk is van je mobiele provider. Je zult dus een abonnement bij T-Mobile of KPN moeten hebben, want dat zijn de enige Nederlandse providers die Visual Voicemail aanbieden. Met deze dienst worden de voicemails op je telefoon opgeslagen en kun je ze er daarom ook weer vanaf kan halen. Bij andere providers worden de voicemail-berichten op een server bewaard en moet je ze in een vaste volgorde beluisteren.

Bekijk ook Visual Voicemail op de iPhone gebruiken: zo werkt het Bij Visual Voicemail kun je binnengekomen berichten in elke gewenste volgorde beluisteren. Wij leggen je in deze tip uit hoe Visual Voicemail werkt, bij welke providers het beschikbaar is en hoe je de instellingen aanpast.

Voicemailberichten opslaan op de Mac

Met iMazing kun je luisteren naar voicemail op de Mac. Je kunt de berichten overzetten naar de computer, exporteren als audiobestand en voicemail terughalen van eerdere backups. Voer de volgende stappen uit om een voicemail te bewaren:

Download en installeer het programma Mac. Een licentie voor het programma heb je vanaf ca. €30, maar je gratis 1 voicemail overzetten. Verbind je iPhone met een kabel aan je computer. Klik in de zijbalk van het programma op ‘Phone’, zodat de opties hiervoor openklappen. Selecteer vervolgens ‘Voicemail’. Nu maakt iMazing automatisch een backup van je iPhone. Alle voicemails op je telefoon verschijnen vervolgens in het venster. Klik op de voicemail die je wilt hebben, druk rechtsonder op Export en selecteer in het menu waar je de voicemail wilt opslaan. Druk op Choose om de voicemail op je iPhone over te zetten naar de gewenste map op je Mac.

Je weet nu hoe je voicemail kunt bewaren. Wist je dat je ook een ander geluid voor voicemails kunt instellen? Zo kun je beter herkennen wat voor melding je hebt ontvangen. In onze tip lees je hoe dit werkt.

Bekijk ook Waarschuwingstonen instellen voor berichten, voicemail, email en meer Net als bij ringtones kun je bij sms, berichten, voicemail en e-mail een geluidje instellen als waarschuwing dat iemand contact met je wil. Deze tip legt uit hoe je zo'n alert of waarschuwingstoon instelt op iPhone en iPad.