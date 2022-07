De iPhone kan op meerdere manieren tekst in foto's herkennen. Eén ervan gaat via Spotlight: door een zoekterm in Spotlight in te vullen kan de iPhone net die ene foto terugvinden. Zo werkt het.

Tekst op foto’s vind je met Spotlight-zoeken

Stel, je hebt ooit een foto gemaakt waarop een bepaalde tekst staat, bijvoorbeeld een naam of een felicitatie. Hoe vind je die zo snel mogelijk terug? De iPhone kent twee manieren om met tekst op foto’s om te gaan. Als je de foto al in beeld hebt kun je met Livetekst de tekst op de foto herkennen. Dit doe je in de Foto’s-app. Maar eerst zul je de betreffende foto moeten vinden en dan schiet Spotlight te hulp om een bepaalde foto te vinden, waarop de betreffende tekst staat.



Achter de schermen indexeert je iPhone ook alle foto’s die in de camerarol staan. Vervolgens kun je zoeken naar tekst op al je foto’s. Zo kun je gemakkelijk een menukaart van een restaurant of een bepaald gerecht terugvinden, als je je nog een paar woorden herinnert die erop staan.

Als voorbeeld nemen we deze grappige tekst bij een cartoon, ‘Whut the Futz’.

Voor het indexeren van al je foto’s hoef je niets te doen. Je iPhone doet dit op de achtergrond en herkent ook extreem kleine teksten en in niet-standaard lettertypes. Het terugvinden doe je via Spotlight:

Veeg op het beginscherm omlaag om Spotlight te openen. Vul het zoekbegrip in, bijvoorbeeld in dit geval ‘Whut the Futz’. De foto met de gezochte tekst verschijnt. Tik erop en de gezochte tekst is al gemarkeerd. Dit kan handig zijn als de tekst heel klein is weergegeven, waardoor het nauwelijks te herkennen is.

Vanaf dit punt kun je ook alle andere Livetekst-functies gebruiken. Rechtsonder de foto vind je het Livetekst-icoontje om te scannen naar nog meer leesbare tekst.

Heb je moeite om Livetekst werkend te krijgen of lijkt de functie op jouw toestel helemaal te ontbreken? Lees dan onze tip hoe je Livetekst kunt activeren! Of bekijk onze algemene tip over zoeken in de Foto’s-app!