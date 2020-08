Zo schakel je suggesties voor contactpersonen uit

Suggesties voor contacten

Proactieve Siri maakt je leven een stuk makkelijker. Je krijgt bijvoorbeeld suggesties voor apps en als er iemand belt probeert Siri te achterhalen wie het zou kunnen zijn. Daarvoor kijkt Apple in je e-mailberichten en doet een gok wie de beller is. Dat is superhandig, maar er zijn ook situaties dat het tot misverstanden leidt. Zo loop je het risico van phishing. Als er een telefoontje binnenkomt met de tekst ‘Misschien: Rabobank’ ben je wat sneller geneigd om antwoord te geven op privacyvragen zoals je geboortedatum en woonadres. Wil je het liever uitschakelen, dan kan dat.



Wil je voorkomen dat contacten in het deelmenu verschijnen? Dan hebben we daar een aparte tip over!

Bekijk ook Geen contacten meer in je deelmenu vanaf iOS 14 Vanaf iOS 14 wordt het mogelijk om personen niet langer in je deelmenu te tonen. Je krijgt dan alleen nog suggesties voor apps te zien.

Contactsuggesties uitschakelen op iOS

Suggesties voor contacten komen uit de Mail-app en andere apps op je iPhone. Dit zijn contacten die nog niet zijn bevestigd en staan dus nog niet in de Contacten-app. Het gaat om mogelijke namen van contacten, op basis van telefoonnummers die Siri in je e-mail heeft gevonden. Ze verschijnen bij telefoontjes, wanneer je mensen uitnodigt voor een agenda-evenement of als je een sms of iMessage-bericht krijgt.

Zo schakel je het uit:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Blader naar Contacten. Tik op Siri en zoeken. Zet de schakelaar uit bij Zoek contacten in andere apps.

Waarom je het zou willen uitschakelen? Sommige mensen vinden het vervelend dat iOS je e-mailberichten scant en in contactinformatie snuffelt. Hoewel deze informatie lokaal blijft en met respect voor je privacy is gemaakt, kan het voor sommige gebruikers toch opdringerig overkomen. Heb je vrienden of familieleden die erover klagen dat er steeds naamsuggesties in beeld komen, dan kun je het met bovenstaande stappen voor ze uitschakelen.

Omdat proactieve Siri alleen lokaal op je toestel werkt, kunnen de suggesties per apparaat verschillend zijn. Binnenkomende gesprekken zullen voortaan binnenkomen als onbekend nummer, als de persoon niet in je adresboek staat.

Overigens verschijnen de contact-suggesties niet op je Apple Watch en op iCloud.com, omdat het immers een functie is die alleen lokaal op je toestel werkt.

Bekijk ook Onderzoeker: 'Siri maakt phishing kinderlijk eenvoudig' Bij phishing denk je misschien aan e-mails die de indruk wekken dat ze van je bank afkomstig zijn. Maar het blijkt ook mogelijk om dankzij proactieve Siri en iMessage iemand op het verkeerde been te zetten.

Contact-suggesties uitschakelen op de Mac

Je kunt ook op de Mac suggesties voor mailcontacten uitschakelen:

Open de Contacten-app op de Mac. Ga naar Voorkeuren > Algemeen. Zet de schakelaar uit bij Toon contacten die door Siri zijn gevonden in programma’s. Bevestig je keuze.

Je zult dit moeten doen op elke Mac die je gebruikt. Onbevestigde contacten zullen nu ook niet langer in de automatische aanvulling (autocomplete) van de Mail-app en de Agenda-app staan.