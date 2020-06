Hoe groot moet de databundel van je mobiele abonnement zijn? In deze tip lees je hoe je uitrekent wat je gemiddelde dataverbruik is, hoeveel je hebt aan 500MB en met welke apps je kunt meten hoeveel data je verbruikt.

Databundel kiezen voor je iPhone

Bij het afsluiten van een mobiel abonnement moet je kiezen voor een databundel. Hoeveel data heb je per maand nodig? Dat verschilt per persoon: wil je regelmatig internetten, ben je vaak onderweg en gebruik je je iPhone intensief? Dan raden we een databundel van minimaal 5 GB aan. In deze tip helpen we je met het kiezen van een geschikte databundel.

Kleine databundel (tot 1 GB)

Kleine databundels van 1GB of kleiner bestaan nog steeds, maar zijn alleen geschikt voor mensen die heel weinig gebruik maken van de mobiele functies op hun iPhone. Denk aan af en toe e-mailen en whatsappen, zonder daarbij foto’s en video’s te versturen. Nederlanders gebruiken per maand ongeveer 2 tot 3GB aan mobiele data en in België is dat zo’n 2GB. Dit aantal is de afgelopen jaren sterk toegenomen en het is de verwachting dat dit alleen nog maar verder zal oplopen. Omdat iPhone-gebruikers veel intensiever met hun toestel omgaan en regelmatig apps installeren en foto’s uploaden ligt het gemiddelde dataverbruik van iPhone-bezitters vaak wat hoger dan bij gebruikers van andere merken.

Kies alleen voor een databundel van 1GB of minder als je alleen maar wil WhatsAppen, mobiel wil bankieren en heel af en toe op het internet surft. Deze bundels zijn minder geschikt om muziek mee te streamen en filmpjes te kijken.

Middelgrote databundel (1 tot 10 GB)

Wil je regelmatig appupdates installeren, radio luisteren, foto’s versturen of video’s bekijken, dan heb je een grotere bundel nodig van 5 GB of meer. Dit biedt je ook de mogelijkheid om onderweg wat muziek te luisteren of video te streamen, al moet je dan nog wel oppassen dat je niet over de limiet heen gaat. Steeds meer providers laten je niet extra betalen als je buiten je limiet gaat, maar verlagen de snelheid. Tegen betaling kun je de normale snelheid weer terugkrijgen, of je kunt ervoor kiezen om te upgraden naar een grotere bundel.

Grote en onbeperkte databundels (10 GB of meer)

Dataverbruik stijgt steeds verder; dat komt omdat databundels steeds groter en goedkoper worden. Tegenwoordig kun je voor relatief weinig geld een databundel van meer dan 20 GB afsluiten, zodat je er bij normaal gebruik eigenlijk geen omkijken meer naar hebt. Het mooie van deze databundels is dat je de volledige bundel ook in de EU-landen kunt gebruiken.

Ook zijn er steeds meer onbeperkte abonnementen, zoals in Nederland bij T-Mobile, Tele2, KPN en Vodafone. Let daarbij op dat roaming in EU-landen niet onbeperkt is, maar dat er bepaalde limieten gelden. Je leest er meer over in ons overzicht van onbeperkt internet op de iPhone.

Hoeveel data heb ik nodig?

Bij het kiezen van een databundel is het verstandig om na te gaan hoeveel je nodig hebt. Het is eenvoudig na te gaan hoeveel belminuten en sms’jes je per maand nodig hebt. Op de maandelijkse factuur staat precies hoeveel minuten je hebt gebeld en hoeveel sms’jes je verstuurde. Bij mobiel internet is dat ingewikkelder: je ziet niet altijd waar alle data aan is opgegaan en het kan zijn dat achtergrondprocessen ongemerkt data hebben verbruikt, zonder dat je je daarvan bewust was. Veel mobiele operators hebben wel tools waarmee je ongeveer kan inschatten hoeveel data je nodig hebt. Ze gaan dan uit van gemiddelden, wat nog steeds een onnauwkeurige schatting oplevert. Die schattingen zien er ongeveer als volgt uit:

Whatsapp-bericht versturen: 0,001 MB

E-mail versturen: 0,2 MB

Internetpagina bekijken: 0,5 MB

Foto versturen: 1 MB

Radio luisteren: 2 MB per minuut

YouTube-filmpje kijken: 5 MB per minuut

Je kunt dan zelf uitrekenen hoeveel data je ongeveer per maand nodig hebt. Maar deze schattingen zijn niet zo nauwkeurig:

Foto’s die je op de iPhone maakt zijn meestal groter dan 2 MB.

Een e-mail of WhatsApp-bericht met foto is veel groter dan hierboven wordt genoemd en internetpagina’s die niet voor mobiel gebruik zijn geoptimaliseerd en veel foto’s bevatten zijn soms ook veel groter dan 0,5 MB.

Het is moeilijk om vooraf te schatten hoeveel internetpagina’s je gaat bezoeken. Hoe meet je dat? En wie houdt precies bij hoeveel minuten internetradio je hebt afgespeeld? De kans is groot dat je te optimistisch of te pessimistisch hebt ingeschat.

Providers kunnen data in ongunstige blokken afrekenen. Vooral bij dataroaming buiten Europa speelt dit probleem. Een WhatsApp-bericht van bijvoorbeeld 0,001 MB grootte, wordt door de provider afgerekend in een veel groter blok van 0,1 MB.

Dataverbruik meten met apps

Er zijn verschillende apps waarmee je je dataverbruik kunt meten, waarbij DataMan wel de bekendste is. Deze helpen je met het kiezen van een passende databundel. Je kan ook op de iPhone zien hoeveel data je verbruikt, via Instellingen > Mobiel netwerk. Vergeet niet om dit elke maand handmatig te resetten, zodat je een inschatting krijgt van wat je nou echt verbruikt.

Veel onderweg? Gebruik Wi-Fi!

Hoeveel data je nodig hebt, hangt niet alleen af van je toestelgebruik. Je omgeving speelt ook een rol. Ben je vaak onderweg, dan heb je een grotere databundel nodig dan iemand die overdag op school of kantoor zit en daarna rechtstreeks naar huis gaat. Wie lang op dezelfde plek zit, kan vaak gebruik maken van een draadloos netwerk. Dat scheelt weer dataverbruik.

Op bijna alle openbare plekken kun je een draadloos netwerk gebruiken: op het station, op school, thuis en op het werk. Internet via een draadloos netwerk is vaak sneller, het kost je geen cent en het kost je geen data. Wel is het belangrijk erop te letten dat je veilig kunt internetten bij openbare hotspots.

Moet je vaak onderweg zijn, dan kun je ongemerkt veel data verbruiken. Ook dan is de hoeveelheid data die je nodig hebt afhankelijk van je gedrag. Ben je iemand die vaak vanuit koffietentjes werkt en ben je gewend om ter plaatse meteen verbinding te maken met het draadloze netwerk, dan heb je misschien niet eens zoveel data nodig.