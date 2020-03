Als je op de Mac veel met tabbladen werkt, kan het op den duur behoorlijk onoverzichtelijk worden. Gelukkig is er een eenvoudige en snelle manier om de juiste tabbladen op te zoeken.



Tabbladen zoeken in Safari op de Mac

Tabbladen in Safari op de Mac worden bovenaan naast elkaar weergegeven, met daarin alleen de titel van de desbetreffende webpagina. Bij veel browsers wordt nog een bijpassend icoontje weergegeven, zodat je de websites in je tabbladen beter kunt herkennen. In Safari ontbreekt dit, maar je kunt wel snel het juiste tabblad vinden door ernaar te zoeken.

Je gebruikt hiervoor de tabbladweergave die te openen is via het icoontje rechtsboven in het Safari-venster (de knop met de twee vierkantjes). Zodra je daarop tikt, worden al je geopende tabbladen (inclusief die van vastgezette websites) in een raster getoond. Door nu te zoeken, wordt gefilterd op tabbladen die overeenkomen met je zoekopdracht. Je hoeft hiervoor niet op een knop te drukken: zodra je in de tabbladweergave bent hoef je alleen maar te typen om te zoeken.

Er is een nóg snellere manier om deze tabbladweergave te openen. Met de toetscombinatie Shift + Command + \ worden meteen al je tabbladen weergegeven, waarna je dan dus meteen kunt zoeken. Om het juiste tabblad te selecteren, moet je echter wel je muis erbij pakken en deze aanklikken. Op enter drukken om het tabblad te openen nadat je ernaar gezocht hebt, werkt helaas niet.

Gebruikers van een trackpad kunnen ook met een knijpbeweging het tabbladoverzicht tevoorschijn tonen. Gebruik twee vingers en veeg deze naar elkaar toe om alle tabbladen te tonen. Daarna kun je je pijltje verplaatsen met je muis en de omgekeerde knijpbeweging maken om in te zoomen op het tabblad waar je naar wijst.

Behalve op de Mac, werkt dit ook op de iPhone en iPad. In onderstaande tip lees je meer over hoe je kunt bladeren en zoeken door tabbladen in Safari op iOS.