Experimentele Safari-functies

Apple geeft je de opties om experimentele functies in Safari te gebruiken. Deze zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars die bijvoorbeeld fouten in websites willen opsporen of willen kijken hoe bepaalde functies. Ben je (web)ontwikkelaar en wil je deze experimentele functies gebruiken, dan kun je ze gemakkelijk inschakelen.

Safari: experimentele functies inschakelen

Met de experimentele functies kunnen ontwikkelaars allerlei dingen testen. Zo schakel je ze in:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone en blader naar Safari. Ga naar Geavanceerd > Experimental features. Zoals je ziet is deze functie nog niet vertaald naar het Nederlands. Schakel de gewenste functies in.

Het gaat hier in feite om experimentele WebKit-functies voor webontwikkelaars, zoals Constant Properties, CSS Spring Animations, Link Preload, SubtleCrypto, Viewport Fit, Web Animations en Web GPU. Schakel ze in en je kunt beginnen met debuggen van je website. In eerdere versies van Safari zaten al enkele geavanceerde functies, zoals de Web Inspector en het in- en uitschakelen van JavaScript.

Safari ondersteunt WebRTC

Voor ontwikkelaars is het nog interessant om te weten dat Safari sinds iOS 11 ook WebRTC ondersteunt. Dit protocol regelt de realtime communicatie van audio en video en zorgt ervoor dat Skype en Hangouts direct in de browser werken. Google Chrome en Firefox boden al ondersteuning voor WebRTC, maar Safari nog niet.

Daarnaast kun je op de desktop de Safari Technology Preview installeren, met allerlei experimentele functies die pas later naar de definitieve versie van Safari worden uitgerold.

Ook in Chrome zijn experimentele functies te vinden, maar die zijn wat meer gericht op gewone gebruikers en niet zozeer op ontwikkelaars. Je kunt hiermee allerlei nieuwe functies ontdekken die nog niet op brede schaal beschikbaar zijn gesteld.

