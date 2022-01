Zie je een mooie foto of een afbeelding op een website die je wil bewaren? In deze tip laten we zien hoe je in Safari foto's van websites opslaat op je iPhone en iPad.

Foto’s opslaan in Safari

Foto’s van websites kun je opslaan vanuit Safari op je iPhone of iPad. Dat is bijvoorbeeld handig als je een foto als wallpaper op de iPhone wilt gebruiken. Uiteraard zit er wel copyright op de meeste foto’s die je op internet vindt, dus het is vaak alleen geschikt voor persoonlijk gebruik.

Foto’s en afbeeldingen uit Safari opslaan

Soms kom je tijdens het surfen een mooie afbeelding tegen die je bijvoorbeeld als wallpaper wil gebruiken. Of je komt een gif tegen die je naar een vriend of vriendin wil doorsturen. Gelukkig kan je foto’s vanuit Safari opslaan op je iPhone en iPad. Dat doe je in een paar stappen:

Open Safari en ga naar een website. Zoek de afbeelding die je wil opslaan. Houd je vinger even ingedrukt op de afbeelding. Er verschijnt een menu. Kies nu voor Zet in Foto’s. De afbeelding staat nu automatisch in je foto-album in de Foto’s-app.

Foto’s opslaan in andere apps

Behalve voor foto’s van websites opslaan in Safari kun je deze handeling ook gebruiken in andere apps, zoals Berichten of WhatsApp. In de meeste gevallen en kun je een foto of bericht ingedrukt houden om de afbeelding te bewaren of de tekst te kopiëren. Vaak verschijnt daarbij het deelmenu onderin beeld, waarna je kunt kiezen voor opslaan.

Soms verschilt de tekst die je ziet om een foto op te slaan. Soms staat er Bewaar afbeelding of Sla afbeelding op. Het resultaat is wel hetzelfde.

Foto’s kopiëren naar klembord en meer

Afhankelijk van de foto kunnen er nog meer opties in beeld verschijnen in Safari. Met deze actie zijn er nog meer opties mogelijk:

Open: zorgt ervoor dat de afbeelding schermvullend verschijnt in hetzelfde browservenster.

Open op achtergrond of Open op nieuwe pagina: zorgt ervoor dat de afbeelding verschijnt in een apart browservenster.

Open in tabgroep: Voeg de websitelocatie van een afbeelding toe aan een tabgroep.

Download gelinkt bestand: Download een afbeelding en bewaar deze in de Bestanden-app.

Zet in leeslijst: toevoegen aan de algemene leeslijst van Safari, zodat je er later nog eens naar kunt kijken. Werkt zowel op iOS als op de desktop, dus ook handig voor langere artikelen.

Kopieer: kopieert de foto naar het klembord, zodat je deze in een andere app kunt plakken. Dit kan bijvoorbeeld een app zijn voor het versturen van berichten, om notities te maken of foto’s te bewerken.

