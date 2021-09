Wist je dat je met een handig trucje een citaat uit een artikel kan delen als bijlage in iMessage? In deze tip lees je hoe je dat in een paar tikken kan doen.

Als je een handige webpagina met iemand wil delen, kun je daar het deelmenu voor gebruiken. Maar soms wil je een specifiek deel van een pagina uitlichten, bijvoorbeeld een stappenplan of een bepaalde zin uit een artikel. In Safari op de iPhone en iPad is daar een handig trucje voor, als je het bericht wil delen via iMessage. Je hoeft namelijk alleen maar de tekst te selecteren voordat je het deelmenu gebruikt. We laten je zien hoe je stap voor stap een quote kan delen via iMessage vanuit een webpagina.



Quote delen als bijlage in iMessage

Stel, je wil met iemand een stappenplan delen uit ons rijke archief van iPhone-tips. Je kan dan natuurlijk de link naar het volledige artikel versturen, maar het is ook handig om alleen een belangrijk deel van de tip als quote te delen, inclusief de link naar het volledige artikel. Dankzij iMessage en Safari kan dat heel gemakkelijk samen. Je doet dit als volgt:

Open de webpagina met daarin de quote die je wil delen in Safari op de iPhone en iPad. Selecteer de tekst in het artikel dat je als citaat wil meesturen. Tik daarna op de deelknop. Gebruik niet de Deel-knop bij de geselecteerde tekst, maar de deelknop onderaan de Safari-pagina. Deel het artikel via iMessage.

Je zult zien dat in de preview voordat je het artikel daadwerkelijk verstuurt, de geselecteerde tekst als quote toegevoegd is. In iOS 14 of ouder wordt de tekst op een gegeven moment afgekapt, maar vanaf iOS 15 zie je de volledige quote. Wil je meer van het artikel lezen, dan hoef je als ontvanger alleen maar op de link of de quote te tikken om het volledige artikel te openen.



iOS 14 vs iOS 15

Deze functie werkt helaas alleen vanuit Safari en iMessage. Je kan dus geen link met quote delen via WhatsApp en het werkt ook niet als je het vanuit de Chrome-browser doet.