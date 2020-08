Heb je een gamecontroller voor de Apple TV, dan kun je heel gemakkelijk in de App Store op de Apple TV zien welke games ervoor geschikt zijn. In deze tip laten we zien hoe Apple dit laat zien.

Met de Apple TV kun je games spelen, maar het is natuurlijk wel zo handig als je daarvoor ook een gamecontroller kunt gebruiken. Het aansturen van je gamekarakter en het snel reageren op de actie op het scherm gaat dan wel zo makkelijk. Hoe weet je welke games op de Apple TV goed werken met een gamecontroller? In deze tip leggen we uit hoe je dat snel kunt herkennen.

Controller-games herkennen op de Apple TV

Je kunt al langer een gamepad met een iPhone of iPad koppelen om games te spelen. Vaak zijn die controllers ook geschikt om met de Apple TV te gebruiken, vooral als ze via Bluetooth werken. Op de Apple TV kun je gemakkelijk zien of een game geschikt is voor bediening met een gamecontroller.

Gamecontroller-support in tvOS

Meteen onder het tekstblokje met de appbeschrijving zie je een tekst. Er zijn twee mogelijkheden:

Gamecontroller vereist

Gamecontroller optioneel

Staat er niets bij, dan is de game niet aangepast voor bediening met een gamecontroller.

Een andere mooie toevoeging voor gamers is dat je een gamepad kunt gebruiken om door tvOS te navigeren. Zo hoef je dus niet met de Remote en een controller paraat te zitten.

Gamecontroller-support in iOS

Wil je een game ook op de iPhone of iPad met een gamecontroller kunnen spelen, dan is dat gemakkelijk te controleren. Open de game in de App Store en kijk naar de aanduiding ‘Gamecontroller ondersteund’ of blader iets naar beneden en check onder het kopje ‘Ondersteunt’ of er ook gamecontrollers bij staan.

Welke Apple TV-games met gamecontroller spelen?

Er zijn al heel wat games met gamepad-ondersteuning, zowel in de App Store als in Apple Arcade. Hieronder raden we een aantal aan, die zowel op de iPhone, iPad als Apple TV werken met gamecontroller:

Asphalt 8 - Drift Racing Game (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 9.0+) - Op de iPhone is Asphalt goed te bedienen door je toestel te kantelen, maar bij de Apple TV werkt het net even lekkerder met een controller.

+ , iOS 9.0+) - Op de iPhone is Asphalt goed te bedienen door je toestel te kantelen, maar bij de Apple TV werkt het net even lekkerder met een controller. Edge (€3,49, iPhone/iPad/ TV , iOS 6.0+) - Een arcaderunner met een opvolger die net zo indrukwekkend is: Edge Extended. Je bestuurt deze game veel nauwkeuriger met een controller.

, iOS 6.0+) - Een arcaderunner met een opvolger die net zo indrukwekkend is: Edge Extended. Je bestuurt deze game veel nauwkeuriger met een controller. Leo's Fortune (€5,49, iPhone/iPad/ TV , iOS 10.3+) - Een platform-avonturenspel waarbij je gaat springen op een manier waar Sonic zich niet voor zou schamen. Minder frustrerend met een controller.

, iOS 10.3+) - Een platform-avonturenspel waarbij je gaat springen op een manier waar Sonic zich niet voor zou schamen. Minder frustrerend met een controller. Horizon Chase - World Tour (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 10.0+) - Een retro-racegame die je ook met kantelen kunt bedienen op de iPhone. Maar met een controller kun je misschien net die paar seconden van je beste tijd af krijgen.

+ , iOS 10.0+) - Een retro-racegame die je ook met kantelen kunt bedienen op de iPhone. Maar met een controller kun je misschien net die paar seconden van je beste tijd af krijgen. Oceanhorn β„’ (€8,99, iPhone/iPad/ TV , iOS 9.0+) - Een Zelda-achtige game, waarbij je op avontuur gaat. Deze game is met vele prijzen beloond.

, iOS 9.0+) - Een Zelda-achtige game, waarbij je op avontuur gaat. Deze game is met vele prijzen beloond. Impulse GP - Super Bike Racing (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 9.0+) - Ook speelbaar met de Apple TV-remote, maar het wordt makkelijker als je je hoverbike over de rollecoaster-baan kunt sturen met een controller.

Riptide GP: Renegade (€3,49, iPhone/iPad/ TV , iOS 8.0+) - Een arcade-racer waarbij je dankzij de controller je voertuig nog beter op de baan houdt.

, iOS 8.0+) - Een arcade-racer waarbij je dankzij de controller je voertuig nog beter op de baan houdt. Transistor (€5,49, iPhone/iPad/ TV , iOS 8.0+) - Indrukwekkende science-fiction RPG die zich afspeelt in een futuristische stad. Doet denken aan een consolegame.

